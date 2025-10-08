અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલમાં કેદીના શંકાસ્પદ મૃત્યુ મામલે જેલ કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
Published : October 8, 2025 at 4:17 PM IST
અમદાવાદ: રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદના ફરજ પરના કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો સાથે દોષિત હત્યા અને દુષ્પ્રેરણાના ગુના હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ ફરિયાદ જેલમાં કેદીના શંકાસ્પદ મૃત્યુના સંદર્ભમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
કેસની વિગતો
ફરિયાદ મુજબ, મૃતક અજયભાઈ વિનોદભાઈ પરમાર (ઉંમર 33) ભરણપોષણના કેસમાં 35 માસની સાદી કેદની સજા ભોગવવા માટે 22 મે, 2024ના રોજ મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદ ખાતે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
મૃતકના ભાઈ અને ફરિયાદી પ્રવીણકુમાર વિનોદભાઈ પરમારે આક્ષેપ કર્યો છે કે, 22 મે, 2024ના રાત્રે 8:30 વાગ્યાથી 26 મે, 2024ના સવારે 8:03 વાગ્યા દરમિયાન મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદ ખાતે ફરજ પરના જેલ કર્મચારીઓએ અજયભાઈને કોઈ કારણસર માર માર્યો હતો. મારમારના કારણે તેઓ બીમાર પડ્યા હતા.
મૃત્યુ અને ઈજાઓના નિશાન
અજયભાઈ પરમારને 26 મે, 2024ના રોજ સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ ખાતે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેમને સવારે 8:03 વાગ્યે મૃત જાહેર કર્યા.
ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, સિવિલ હોસ્પિટલના પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં તેમણે પોતાના ભાઈની લાશની તપાસ કરી ત્યારે શરીરના બરડા, થાપા અને સાથળના ભાગે માર વાગવાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જણાયું કે, મૃતકના શરીર પર આશરે 29 મૂઢ મારની ઈજાઓ હતી અને ડાબી બાજુની પાંસળી ભાંગેલી હતી. ફરિયાદીએ એક ઓળખીતા ડૉક્ટરની સલાહ લીધી, જેમણે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે જણાવ્યું કે મૃત્યુનું કારણ મારમાર જ છે. આના આધારે ફરિયાદીનું માનવું છે કે જેલ કર્મચારીઓના મારમારના કારણે જ તેમના ભાઈનું મૃત્યુ થયું છે.
કાનૂની કાર્યવાહી
રાણીપ પોલીસે આ મામલે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 173 હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી છે. ગુનો ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 304 (દોષિત હત્યા) અને 114 (દુષ્પ્રેરણા) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી તરીકે 22 મે, 2024થી 26 મે, 2024 દરમિયાન મધ્યસ્થ જેલ, અમદાવાદ ખાતે ફરજ પરના જેલ કર્મચારીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
