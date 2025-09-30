ખંભાળીયામાં 27 હિન્દુઓના ધર્માંતરણની પ્રવૃતિ વિહિપે અટકાવી, પોલીસમાં નોંધાવી ફરિયાદ

ETV Bharat / state

જામ ખંભાળીયામાં ધર્મ પરીવર્તનનો મામલો
જામ ખંભાળીયામાં ધર્મ પરીવર્તનનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 7:47 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 8:02 AM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા: દ્વારકા જિલ્લાના જામ ખંભાળીયામાં ધર્મ પરીવર્તનનો મામલો સામે આવ્યો છે. ખંભાળિયાના શક્તિ નગર ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારના એક રહેણાંક મકાનમાં ધર્મ પરીવર્તનનું કારસ્તાન ચાલી રહ્યું હતું. 27 શ્રમિક હિન્દુ આદીવાસીઓને ખિસ્ત્રી ધર્મના પાઠ ભણાવવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યાં,વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા ધર્મ પરીવર્તન આ સમગ્ર પ્રકરણને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું હતું.

નેપાળના દંપતી અને મધ્ય પ્રદેશના એક યુવક દ્વારા હાલ દ્વારકા જિલ્લામાં રહીને ધર્મ પરીવર્તનનું કાર્ય ચલાવવામાં આવતું હતું. દરમિયાન 27 હિન્દુ આદીવાસી શ્રમિકોને લોભ લાલચ આપી ખ્રીસ્તી ધર્મમાં પરીવર્તનનું કરાવવામાં આવી રહ્યું હતું.આ મામલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે જામ ખંભાળીયા પોલીસ મથકમાં ફરીયાદ નોંધાવી છે.

પોલીસે ફરીયાદના આધારે ધર્માંતરણ પરીવર્તન કરતા દીપક રઘુવીર સિંહ વિશ્વકર્મા, અને તેમના પત્ની દીપા દીપક વિશ્વકર્મા નામના દંપતી તેમજ મુકેશ સુભાષ અજનાર, નામના યુવક સહિત 3 લોકોને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

''સ્થળ પર તપાસ કરતા ધર્માતરણની પ્રવૃતિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી. ખ્રિસ્ત્રી મીશનરીની સંસ્થા તેના પતિ-પત્ની દ્વારા આ ધર્માતરણની પ્રવૃતિ ચલાવવામાં આવી રહી હતી, જેમાં મુખ્ય ગોધરા અને મધ્યપ્રદેશના ગરીબ અને ખુબજ પછાત અને અશિક્ષિત તે લોકોને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવ્યા. જ્યારે અમે સ્થળ પર ગયા ત્યારે લગભગ ગોધરા અને મધ્યપ્રદેશના 35 જેટલાં સ્ત્રી-પુરૂષો હતો તપાસ કરતા અને વુધ પુછપરછ કરતા તે લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, અમે અહીં આવ્યે છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સઘન પુછપરછ કરતા એવું જાણવા મળ્યું કે આ લોકોનું બ્રેઈન વોશ કરવામાં આવ્યું છે, જેમ કે, તમારૂ સ્વાસ્થ્ય સારૂ થશે, વ્યસન મુક્ત થશે અને આર્થિક લાભ પણ આપવામાં આવતો હોવાનું જાણવા મળ્યું. આ ઉપરાંત અહીંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધર્માતરણનું સાહિત્ય મળી આવ્યું છે.'' -કિરણબેન સરપદડીયા, જિલ્લા વિહિપ ઉપ પ્રમુખ

Last Updated : September 30, 2025 at 8:02 AM IST

