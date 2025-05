ETV Bharat / state

સુરતના પૂર્વ ACP ચૌધરીની મુશ્કેલી વધી, પાંચ દિવસમાં પુરાવા સાથે ઉમરા પોલીસ મથકમાં હાજર રહેવા તાકીદ - FAKE CASTE CERTIFICATE CASE

સુરતના પૂર્વ ACP ચૌધરીની મુશ્કેલી વધી ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 29, 2025 at 2:06 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 2:17 PM IST 1 Min Read

સુરત: સુરત શહેરના પૂર્વ ACP બી.એમ.ચૌધરીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. સાથે જ પોલીસે સમાજ કલ્યાણ વિભાગને પણ નોટિસ આપી છે. આ પ્રમાણ પત્ર ક્યાં અધિકારીએ ક્યાં આધાર પર આપ્યું જણાવવા કહ્યું છે. તેમજ પૂર્વ ACP બી.એમ ચૌધરીને પાંચ દિવસમાં પુરાવા સાથે ઉમરા પોલીસ મથકમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે.જ્યાં પોલીસ તેમનું નિવેદન લેશે. સુરત શહેર પોલીસના પૂર્વ ACP બી.એમ.ચૌધરી સામે ખોટા જાતિના પ્રમાણપત્રના આધારે બઢતી મેળવવાના આરોપમાં ઉમરા પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે સમાજ કલ્યાણ વિભાગને નોટિસ મોકલી છે. વિભાગે ચૌધરીના એસટી પ્રમાણપત્ર માટે રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો અને તેની માન્યતાના આધાર અંગે જવાબ આપવાનો રહેશે. સુરતના પૂર્વ ACP ચૌધરીની મુશ્કેલી વધી (Etv Bharat)

