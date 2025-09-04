ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું કારસ્તાન: પરિણીતા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી - RAPE COMPLAINT JUNAGADH

યુવતીને ધમકીઓ આપી, જૂનાગઢ અને રાજકોટની વિવિધ હોટલોમાં જાતીય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

જૂનાગઢમાં પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું કારસ્તાન: પરિણીતા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી
જૂનાગઢમાં પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું કારસ્તાન: પરિણીતા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 6:13 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 6:22 PM IST

1 Min Read

જૂનાગઢ: પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું શરમજનક કૃત્ય પ્રકાશમાં આવ્યું છે. આરોપીએ બેંકમાં નોકરી કરતી એક પરિણીતા સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા મિત્રતા કેળવી હતી. બાદમાં તેણે યુવતીને ધમકીઓ આપી, જૂનાગઢ અને રાજકોટની વિવિધ હોટલોમાં જાતીય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે યુવતીના પતિને આ ઘટનાની જાણ કરવાની ધમકી આપીને લાખો રૂપિયા રોકડ અને દાગીનાની ઉઘરાણી કરી હતી. આખરે, પીડિત યુવતીએ જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની અટકાયત કરી અને દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધીને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

આરોપીનો વ્યવસાય અને ગુનાહિત ઇતિહાસ:

પોલીસે અટકાયત કરેલો આરોપી જૂનાગઢમાં જૂની કારોની ખરીદ-વેચાણનો વ્યવસાય કરે છે. વર્ષ 2024માં તેણે પીડિત યુવતી પાસેથી 1.70 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તે અવારનવાર યુવતી પાસેથી રૂપિયાની માગણી કરતો હતો. યુવતીએ ડરના કારણે દાગીના, રોકડ અને ગોલ્ડ તથા હોમ લોન દ્વારા મેળવેલી રકમ આરોપીને આપી હતી. આમ છતાં, આરોપીએ યુવતીના પતિને બધી વિગતો જણાવવાની ધમકી આપીને વધુ રૂપિયા પડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આખરે, યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી.

જૂનાગઢમાં પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું કારસ્તાન: પરિણીતા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીનો કોર્ટ કેસ:

ફરિયાદ નોંધાવનાર યુવતી અને તેના પતિનો સામાજિક કારણોસર કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. આવા સમયે આરોપીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવી અને લગ્નનું વચન આપીને તેનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે યુવતી પર જાતીય દુષ્કર્મ આચરીને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી કરી. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં તેની સામે જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં છ, પોરબંદરના કીર્તિ મંદિર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અને રાજકોટ તાલુકા પોલીસ મથકમાં બે ગુના સહિત કુલ નવ ગુના નોંધાયેલા છે. આ ગુનાઓમાં જાતીય શોષણ, જુગાર, પ્રોહિબિશન અને છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે. હાલ જૂનાગઢ પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

જૂનાગઢ: પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું શરમજનક કૃત્ય પ્રકાશમાં આવ્યું છે. આરોપીએ બેંકમાં નોકરી કરતી એક પરિણીતા સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા મિત્રતા કેળવી હતી. બાદમાં તેણે યુવતીને ધમકીઓ આપી, જૂનાગઢ અને રાજકોટની વિવિધ હોટલોમાં જાતીય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે યુવતીના પતિને આ ઘટનાની જાણ કરવાની ધમકી આપીને લાખો રૂપિયા રોકડ અને દાગીનાની ઉઘરાણી કરી હતી. આખરે, પીડિત યુવતીએ જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની અટકાયત કરી અને દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધીને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

આરોપીનો વ્યવસાય અને ગુનાહિત ઇતિહાસ:

પોલીસે અટકાયત કરેલો આરોપી જૂનાગઢમાં જૂની કારોની ખરીદ-વેચાણનો વ્યવસાય કરે છે. વર્ષ 2024માં તેણે પીડિત યુવતી પાસેથી 1.70 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તે અવારનવાર યુવતી પાસેથી રૂપિયાની માગણી કરતો હતો. યુવતીએ ડરના કારણે દાગીના, રોકડ અને ગોલ્ડ તથા હોમ લોન દ્વારા મેળવેલી રકમ આરોપીને આપી હતી. આમ છતાં, આરોપીએ યુવતીના પતિને બધી વિગતો જણાવવાની ધમકી આપીને વધુ રૂપિયા પડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આખરે, યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી.

જૂનાગઢમાં પૂર્વ પોલીસ કર્મીના પુત્રનું કારસ્તાન: પરિણીતા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીનો કોર્ટ કેસ:

ફરિયાદ નોંધાવનાર યુવતી અને તેના પતિનો સામાજિક કારણોસર કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે. આવા સમયે આરોપીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવી અને લગ્નનું વચન આપીને તેનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે યુવતી પર જાતીય દુષ્કર્મ આચરીને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી કરી. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં તેની સામે જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં છ, પોરબંદરના કીર્તિ મંદિર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અને રાજકોટ તાલુકા પોલીસ મથકમાં બે ગુના સહિત કુલ નવ ગુના નોંધાયેલા છે. આ ગુનાઓમાં જાતીય શોષણ, જુગાર, પ્રોહિબિશન અને છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે. હાલ જૂનાગઢ પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : September 4, 2025 at 6:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE COMPLAINT JUNAGADHJUNAGADHCASE OF EX POLICEMANS SONRAPED AND EXTORTEDRAPE COMPLAINT JUNAGADH

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.