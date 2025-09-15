ભાવનગરમાં દંપતીને માર મારવાનો મામલો, આરોપી સામે જ્ઞાતિ વિશે અપમાનીત કર્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ
ભાવનગરમાં તૂટી ગયેલા જાહેર રસ્તાને રીપેર કરવાના મામલે એક દંપતી સાથે મારામારી અને જ્ઞાતિ વિશે અપમાનીત કર્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : September 15, 2025 at 9:53 AM IST
ભાવનગર: સામાન્ય રીતે શહેરમાં થતી નાની-મોટી મારામારીની ઘટનાઓ જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ ભાવનગર શહેરમાં એક મારામારીની ઘટનામાં જાહેર રસ્તો તૂટી ગયો હોય તેને રીપેર કરવાના કારણે દંપતીને માર માર્યો હોય અને જ્ઞાતિ વિશે અપમાનીત કર્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાય છે. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના ?
ભાવનગર શહેરમાં સામાન્ય બાબતે મારામારીની ઘટનાઓ બનતી હોય છે, પરંતુ ભાવનગર શહેરના ચિત્રા વિસ્તારમાં જાહેર રસ્તાને રીપેર કરવાને મામલે પતિ પત્નીને ઢીકા પાટુનો માર મારવામાં આવ્યો હોવાની ફરિયાદ નોંધાય છે. બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભોગ બનનાર શખ્સ દ્વારા બે મહિલા અને એક પુરુષ સામે ઢીકા પાટુનો માર માર્યો હોય અને જ્ઞાતિ વિશે અપમાનિત કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના
ભાવનગરના બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી વજુભાઈ ભીમાભાઇ પરમાર એવા મતલબની ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તેઓ ચિત્રા માર્કેટિંગ યાર્ડની પાછળ વણકરવાસમાં વસવાટ કરે છે. પોતે રીક્ષા ડ્રાઇવિંગ અને ફોર વ્હીલનું ગેરેજ ધરાવે છે. ત્યારે પોતાના ઘર પાસે 13 તારીખના રોજ 3.30 કલાકે રોડ તૂટી ગયો હોય જેથી જાતે સિમેન્ટ ક્રોકીન્ટનો માલ પાથરીને તેને સૂકાવા માટે એક ફોર વ્હીલ રસ્તા વચ્ચે આડી મૂકી હતી. જેને પગલે ત્યાંથી એક મોટર સાયકલ લઈને નીકળેલા અરવિંદભાઈ દેવીપુજકને ઉભા રખાયા હતા.
મોટર સાયકલ ઊભી રાખીને જ્ઞાતિ વિશે હડધૂત કરાયા
ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અરવિંદભાઈ દેવીપુજક મોટર સાયકલ લઈને નીકળેલા ત્યારે હું રોડ રીપેર કરતો હતો. ત્યારે તેને મને કહેલું ફોર વ્હીલ કોણે આડી મૂકી છે. ત્યારે મે કહેલું મે મૂકી છે કારણ કે, સિમેન્ટનો માલ પાથર્યો છે. તેને ફોર વ્હીલ હટાવવા કહેતા મે ના પાડી હતી. જેથી તે કહેવા લાગ્યો કે તું મરવાનો છે, તેમ કહી ગાળો આપી, જ્ઞાતિ વિશે અપમાનિત કરતી ગાળો અપાઈ, જેથી મે ગાળો બોલવાની ના પાડી હતી, જેથી તે વધુ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો.
બે મહિલા આવીને પતિપત્ની માર્યો માર
ફરિયાદ પ્રમાણે અરવિંદ પરમાર ઉશ્કેરાઈ ગયા બાદ ઢીકા પાટુનો માર મારવા લાગેલો હતો એટલામાં ત્યાંથી નજીકમાં પાવડો પડેલો હોય જે લઈને તેને મને કપાળના ભાગે માર્યો હતો ત્યારે મારા પત્ની આવી ગયા હતા. તો બીજી તરફ સામેવાળાના પણ માતા અને એક મહિલા આવી ગયા હતા. ત્યારે સામેવાળાની મહિલા અને માતાએ મારી પત્નીને ઢીકા પાટુનો માર મારવા લાગેલા. આ સમગ્ર ઘટનામાં આડોસ પાડોશના લોકો એકત્રીત થઈ આવતા અને 108 ને બોલાવી મને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો.