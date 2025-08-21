ETV Bharat / state

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ - WIFE AND DAUGHTER DIED

ભેંસુ ખાડીમાં i20 કાર તણાઈ જતાં શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું મૃત્યુ થયું હતું.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ
વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)
વલસાડ: પારડી નજીક આવેલા તરમાલિયા ગામે ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક કરૂણ ઘટના બની હતી. ભેંસુ ખાડીમાં i20 કાર તણાઈ જતાં શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટનાથી શિક્ષણ જગતમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ હતી. આજે વહેલી સવારે સાત વાગ્યે ખાડીમાંથી કાર મળી આવી, જેમાંથી માતા અને પુત્રીના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. બપોરે બંનેની અંતિમયાત્રામાં ભારે આક્રંદનાં દૃશ્યો સર્જાયાં હતાં.

ઉમરગામ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા મહેશભાઈ પટેલ પોતાની પત્ની તનાસાબેન અને આઠ વર્ષની પુત્રી યશ્વી સાથે ડુમલાવથી પારડી ખાતે ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. ભારે વરસાદને કારણે રસ્તા અને ભેંસુ ફળિયા ખાડીના પુલ પર પાણી ભરાયું હતું. પાણીમાંથી કાર પસાર કરવાના પ્રયાસમાં સંતુલન બગડતાં કાર ખાડીમાં તણાઈ ગઈ હતી.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)

કાર ચાલક શિક્ષકનો બચાવ

આ દુર્ઘટનામાં કાર ચાલક મહેશભાઈ પટેલનો સ્થાનિક લોકોએ બચાવ કરી લીધો હતો, પરંતુ તેમની પત્ની તનાસાબેન અને પુત્રી યશ્વી કાર સાથે પાણીમાં તણાઈ ગયાં હતાં. મોડી રાત્રે ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓએ શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આ ઉપરાંત, NDRFની ટીમની પણ મદદ લેવાઈ હતી.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ
વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)

સવારે મળ્યા મૃતદેહ

વહેલી સવારે સાત વાગ્યે ખાડીમાંથી કાર બહાર કાઢવામાં આવી, જેમાંથી તનાસાબેન અને યશ્વીના મૃતદેહ મળી આવ્યા. આ ઘટનાથી પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ, સાથે જ શિક્ષણ જગતમાં પણ દુઃખની લહેર ફેલાઈ. મહેશભાઈના પરિવારજનો, સહકર્મી શિક્ષકો અને અગ્રણીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ ખાતે પહોંચ્યા હતા.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ
વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષિકા તનાસાબેનની સેવા

તનાસાબેન પટેલ મૂળ ડુમલાવના વતની હતાં અને 2018થી પારડી નજીકના અંબાચ ગામની ભાણિયા ફળિયા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા આપતાં હતાં. તેમના અચાનક અવસાનથી શાળા પરિવાર અને સહકર્મીઓમાં શોક વ્યાપી ગયો હતો.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ
વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રશાસનની ઢીલી કામગીરી

આ ઘટનાની જાણ મોડી રાત્રે સ્થાનિક લોકોએ પ્રશાસનને કરી હતી, પરંતુ રેડ એલર્ટ હોવા છતાં NDRF ટીમ ઘટનાસ્થળે અઢી કલાક બાદ પહોંચી. આ ઢીલાઈને લઈને સ્થાનિકોમાં વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે રોષ અને સવાલો ઉઠ્યા હતા.

વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ
વલસાડના તરમાલિયા ગામે કાર ખાડીમાં તણાઈ, શિક્ષક દંપતીની પત્ની અને પુત્રીનું કરૂણ મૃત્યુ (ETV Bharat Gujarat)

અંતિમયાત્રામાં આક્રંદ

મૂળ ખેરલાવ ગામના શિક્ષકની પત્ની તનાસાબેન અને પુત્રી યશ્વીના અકાળે અવસાનથી ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું. બંનેની અંતિમયાત્રા ભારે આક્રંદ સાથે નીકળી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને શિક્ષકો જોડાયા. ખાસ કરીને મહેશભાઈ અને તેમની મોટી પુત્રી લીઝા ભારે શોકમાં જોવા મળ્યાં.

મોટી પુત્રીએ નિભાવી ફરજ

મોટી પુત્રી લીઝાએ ભારે હૈયે પોતાની માતા અને નાની બહેનને અગ્નિદાહ આપી, પુત્રની ફરજ નિભાવી. અંતિમયાત્રામાં અંબાચ કેન્દ્રના શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ ઘટનાને અત્યંત દુઃખદ ગણાવી. શિક્ષકો અને ગ્રામજનોએ ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ટાળવા નીચાણવાળા પુલ પાસે સાઈન બોર્ડ મૂકવાની માગણી કરી, જેથી પાણીના પ્રવાહ દરમિયાન વાહનોનું સંચાલન થાય અને આવી જીવલેણ ઘટનાઓ ટળે.

