ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી હતી. ગુરૂવારે સાંજના સમયે સાલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં અચાનક ઇકો કાર ખાબકી હોવાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ કરાતા કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચ્યો હતો.
ઈકો કારને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જો કે સાંજના સમયની ઘટના હોઈ તેમજ કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ બે કલાક ઉપરાંતની જહેમત બાદ પણ કાર કે કોઈ વ્યક્તિની ભાળ મળી શકી નહોતી. મોડી સાંજે શોધખોળ કામગીરી બંધ કરાઈ હતી.કેનાલમાં આજે સવારે શોધખોળ હાથ ધરાશે. ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહ્યા હતા તે અંગે હાલ કોઈ વિગતો મળી શકી નથી.
કાર કેનાલમાં ખાબકી
સાંજના સમયે કેનાલ સમાંતર આવેલ લાડવેલ તરફ જતા રોડ પરથી પસાર થતી વખતે કોઈ કારણસર અચાનક કાર કેનાલમાં ખાબકી હતી.સ્થાનિકોએ જોતા ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા.વિગતો મુજબ ઘટના સમયે કેટલાક લોકોએ કારને કેનાલમાં ખાબકતી જોઈ હતી તેમજ બચાવ માટે મદદ માંગતી બૂમો સાંભળી હતી. ત્યાર બાદ થોડી જ વારમાં કાર કેનાલમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી.
બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ સફળતા નહી
પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા કપડવંજ પોલીસ સહિત ફાયરબ્રિગેડ તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તરવૈયાઓની મદદથી કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ કોઈ સફળતા મળી શકી નહોતી. કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ તેમજ મોડી સાંજ થઈ ગઈ હોઈ શોધખોળ કામગીરી બંધ રાખવામાં આવી હતી. આજે શુક્રવારની સવારે કેનાલમાં શોધખોળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિકો પાસેથી કાર ખાબકી હોવાની જાણકારી મળી : સરપંચ
આ બાબતે સાલોડ ગામના સરપંચ કિરણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મને કોલ આવેલો કે સાલોડ નજીક જે કેનાલ જાય છે, તેમાં એક ઈકો કાર ખાબકી છે તો તમે આવો. હું તાત્કાલિક આવ્યો અને જોયુ તો કંઈ દેખાતું નહોતું, પણ સ્થાનિકોની વાતચીત પરથી એવી ખબર પડી કે એક ઈકો કાર અંદર ખાબકી ગઈ છે. ઈકો થોડી તરતી તરતી જતી હતી એક માણસ બચાવો બચાવોની બૂમો પાડતો હતો. થોડો સમય આગળ જઈને ડૂબી ગઈ.કોઈ ખાસ માહિતી મળી નથી.
