Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ખેડાના કપડવંજ પાસે કાર કેનાલમાં ખાબકી, સાંજે બંધ કરાયેલી બચાવ કામગીરી સવારે શરૂ - CAR FALLS INTO CANAL

સાંજ થઈ જવાના કારણે તેમજ કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાના કારણે બે કલાક ઉપરાંતની જહેમત બાદ પણ કાર કે કોઈ વ્યક્તિની ભાળ મળી શકી નહોતી.

ખેડાના કપડવંજ પાસે કાર કેનાલમાં ખાબકી
ખેડાના કપડવંજ પાસે કાર કેનાલમાં ખાબકી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 7:33 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી હતી. ગુરૂવારે સાંજના સમયે સાલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં અચાનક ઇકો કાર ખાબકી હોવાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ કરાતા કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચ્યો હતો.

ઈકો કારને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જો કે સાંજના સમયની ઘટના હોઈ તેમજ કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ બે કલાક ઉપરાંતની જહેમત બાદ પણ કાર કે કોઈ વ્યક્તિની ભાળ મળી શકી નહોતી. મોડી સાંજે શોધખોળ કામગીરી બંધ કરાઈ હતી.કેનાલમાં આજે સવારે શોધખોળ હાથ ધરાશે. ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહ્યા હતા તે અંગે હાલ કોઈ વિગતો મળી શકી નથી.

ખેડાના કપડવંજ પાસે કાર કેનાલમાં ખાબકી (Etv Bharat Gujarat)

કાર કેનાલમાં ખાબકી

સાંજના સમયે કેનાલ સમાંતર આવેલ લાડવેલ તરફ જતા રોડ પરથી પસાર થતી વખતે કોઈ કારણસર અચાનક કાર કેનાલમાં ખાબકી હતી.સ્થાનિકોએ જોતા ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા.વિગતો મુજબ ઘટના સમયે કેટલાક લોકોએ કારને કેનાલમાં ખાબકતી જોઈ હતી તેમજ બચાવ માટે મદદ માંગતી બૂમો સાંભળી હતી. ત્યાર બાદ થોડી જ વારમાં કાર કેનાલમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી.

કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે
કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે (Etv Bharat Gujarat)

બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ સફળતા નહી

પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા કપડવંજ પોલીસ સહિત ફાયરબ્રિગેડ તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તરવૈયાઓની મદદથી કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

નર્મદા કેનાલમાં ખાબકેલી ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી
નર્મદા કેનાલમાં ખાબકેલી ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી (Etv Bharat Gujarat)

બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ કોઈ સફળતા મળી શકી નહોતી. કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ તેમજ મોડી સાંજ થઈ ગઈ હોઈ શોધખોળ કામગીરી બંધ રાખવામાં આવી હતી. આજે શુક્રવારની સવારે કેનાલમાં શોધખોળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેની નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી
કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેની નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકો પાસેથી કાર ખાબકી હોવાની જાણકારી મળી : સરપંચ

આ બાબતે સાલોડ ગામના સરપંચ કિરણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મને કોલ આવેલો કે સાલોડ નજીક જે કેનાલ જાય છે, તેમાં એક ઈકો કાર ખાબકી છે તો તમે આવો. હું તાત્કાલિક આવ્યો અને જોયુ તો કંઈ દેખાતું નહોતું, પણ સ્થાનિકોની વાતચીત પરથી એવી ખબર પડી કે એક ઈકો કાર અંદર ખાબકી ગઈ છે. ઈકો થોડી તરતી તરતી જતી હતી એક માણસ બચાવો બચાવોની બૂમો પાડતો હતો. થોડો સમય આગળ જઈને ડૂબી ગઈ.કોઈ ખાસ માહિતી મળી નથી.

નડિયાદ: ઉત્તરસંડાના તળાવમાં બે બાળકો ડૂબ્યા, મૂળ MPના પરિવાર પર આભ તૂટ્યું

ખેડામાં પિતા પર લાગ્યો પુત્રીને કેનાલમાં ફેંકી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાનો આરોપ

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી હતી. ગુરૂવારે સાંજના સમયે સાલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં અચાનક ઇકો કાર ખાબકી હોવાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ કરાતા કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચ્યો હતો.

ઈકો કારને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જો કે સાંજના સમયની ઘટના હોઈ તેમજ કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ બે કલાક ઉપરાંતની જહેમત બાદ પણ કાર કે કોઈ વ્યક્તિની ભાળ મળી શકી નહોતી. મોડી સાંજે શોધખોળ કામગીરી બંધ કરાઈ હતી.કેનાલમાં આજે સવારે શોધખોળ હાથ ધરાશે. ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહ્યા હતા તે અંગે હાલ કોઈ વિગતો મળી શકી નથી.

ખેડાના કપડવંજ પાસે કાર કેનાલમાં ખાબકી (Etv Bharat Gujarat)

કાર કેનાલમાં ખાબકી

સાંજના સમયે કેનાલ સમાંતર આવેલ લાડવેલ તરફ જતા રોડ પરથી પસાર થતી વખતે કોઈ કારણસર અચાનક કાર કેનાલમાં ખાબકી હતી.સ્થાનિકોએ જોતા ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા.વિગતો મુજબ ઘટના સમયે કેટલાક લોકોએ કારને કેનાલમાં ખાબકતી જોઈ હતી તેમજ બચાવ માટે મદદ માંગતી બૂમો સાંભળી હતી. ત્યાર બાદ થોડી જ વારમાં કાર કેનાલમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી.

કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે
કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે (Etv Bharat Gujarat)

બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ સફળતા નહી

પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા કપડવંજ પોલીસ સહિત ફાયરબ્રિગેડ તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તરવૈયાઓની મદદથી કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

નર્મદા કેનાલમાં ખાબકેલી ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી
નર્મદા કેનાલમાં ખાબકેલી ઈકો કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી (Etv Bharat Gujarat)

બે કલાક ઉપરાંત શોધખોળ બાદ પણ કોઈ સફળતા મળી શકી નહોતી. કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોઈ તેમજ મોડી સાંજ થઈ ગઈ હોઈ શોધખોળ કામગીરી બંધ રાખવામાં આવી હતી. આજે શુક્રવારની સવારે કેનાલમાં શોધખોળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેની નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી
કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેની નર્મદા કેનાલમાં ઈકો કાર ખાબકી (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકો પાસેથી કાર ખાબકી હોવાની જાણકારી મળી : સરપંચ

આ બાબતે સાલોડ ગામના સરપંચ કિરણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મને કોલ આવેલો કે સાલોડ નજીક જે કેનાલ જાય છે, તેમાં એક ઈકો કાર ખાબકી છે તો તમે આવો. હું તાત્કાલિક આવ્યો અને જોયુ તો કંઈ દેખાતું નહોતું, પણ સ્થાનિકોની વાતચીત પરથી એવી ખબર પડી કે એક ઈકો કાર અંદર ખાબકી ગઈ છે. ઈકો થોડી તરતી તરતી જતી હતી એક માણસ બચાવો બચાવોની બૂમો પાડતો હતો. થોડો સમય આગળ જઈને ડૂબી ગઈ.કોઈ ખાસ માહિતી મળી નથી.

નડિયાદ: ઉત્તરસંડાના તળાવમાં બે બાળકો ડૂબ્યા, મૂળ MPના પરિવાર પર આભ તૂટ્યું

ખેડામાં પિતા પર લાગ્યો પુત્રીને કેનાલમાં ફેંકી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાનો આરોપ

Last Updated : August 8, 2025 at 7:42 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ETVBHARAT GUJARAT KHEDA KAPADVANJ KAPADVANJ TO KHEDACAR ACCIDENT IN KHEDAKHEDA NEWSCAR FALLS INTO CANAL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.