રાજકોટના ભાયાવદરમાં ગેરકાયદેસર દવા વેચાણના કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ, 9 શખ્સોની ધરપકડ
આ કૌભાંડમાં મેડિકલ સ્ટોર અને કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી સેક્સ સ્ટેમિના વધારવા, ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવાની દવાઓનું ઓનલાઈન વેચાણ થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
Published : October 4, 2025 at 6:54 PM IST
રાજકોટ: ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદર ગામે ગેરકાયદેસર રીતે દવાઓનું વેચાણ કરતું એક કૌભાંડ ઝડપાયું છે. આ કૌભાંડમાં મેડિકલ સ્ટોર અને કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી સેક્સ સ્ટેમિના વધારવા, ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવાની દવાઓનું ઓનલાઈન વેચાણ થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ભાયાવદર પોલીસે આ મામલે 10 શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી, 9 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
ભાયાવદરના સરદાર ચોક નજીક આવેલા બાલાજી મેડિકલ સ્ટોર ખાતે પોલીસે દરોડો પાડી મુખ્ય સૂત્રધાર દર્શક મનસુખભાઈ માકડીયા સહિત 9 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતા. આ ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરમાં મેડિકલ ડિગ્રી વગરના વ્યક્તિઓ દ્વારા દવાઓનું વેચાણ થતું હતું. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં આ ટોળકીએ 4,023 ગ્રાહકોને દવાઓ વેચી છે.
પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે, ભાયાવદર પોલીસે આઈટી નિષ્ણાત દેવાંશભાઈ માકડીયાની મદદથી બાલાજી મેડિકલ સ્ટોર પર દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન ચાર લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર અને વિવિધ કંપનીઓની આયુર્વેદિક દવાઓ મળી આવી હતી. સ્ટોરના સંચાલક દર્શક માકડીયાએ જણાવ્યું કે, તેઓ આ જગ્યા ધોરાજીના પિયુષભાઈ જાવિયા પાસેથી માસિક 3,000 રૂપિયાના ભાડે લઈને કોલ સેન્ટર ચલાવતા હતા.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આ દવાઓ અમદાવાદના ચાંગોદરથી મંગાવવામાં આવતી હતી. ગ્રાહકો ઓર્ડર રદ કરે તો તેમને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો હેઠળ કેસ નોંધવાની ધમકી આપી બળજબરીથી પૈસા વસૂલવામાં આવતા હતા. પોલીસે દરોડા દરમિયાન 68,572 રૂપિયાની આયુર્વેદિક દવાઓ, 1.90 લાખના 11 કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ, 1.31 લાખના 17 મોબાઈલ ફોન અને 2,000 રૂપિયાનું બ્રોડબેન્ડ જપ્ત કર્યું, જેની કુલ કિંમત 3,96,972 રૂપિયા થાય છે.
ધરપકડ કરાયેલા શખ્સોમાં દર્શક મનસુખભાઈ માકડીયા (ઉ.વ. 27), અમિતગીરી રાજેશગીરી મેઘનાથી (ઉ.વ. 24), કશ્યપ સુમનભાઈ મકવાણા (ઉ.વ. 22), દર્શન મનોજભાઈ પરમાર (ઉ.વ. 20), તુષાર ભરતભાઈ વારગીયા (ઉ.વ. 22), રોહિત રાજેશભાઈ લધા (ઉ.વ. 20), લલિત ચંદુભાઈ વેસરા (ઉ.વ. 21), સુજલ સંદીપભાઈ વાળા (ઉ.વ. 19) અને જયદીપ સંજયભાઈ રાતડીયા (ઉ.વ. 24)નો સમાવેશ થાય છે. એક શખ્સ કિશન હાજર મળ્યો ન હતો, જેની શોધખોળ ચાલુ છે.
પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 308(2), 318(4), 319, 351(4), 3(5), આઈ.ટી. એક્ટ અને ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે, અને પોલીસે અમદાવાદના ચાંગોદરથી દવાઓના સપ્લાયની વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
