બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજનને કેબિનેટમાં મળી મંજુરી, 4 નવા તાલુકાની પણ જાહેરાત
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેબિનેટમાં નવા જિલ્લાના વિભાજનને તો મંજૂરી આપવામાં આવી છે સાથે જ જિલ્લામાં 4 નવા તાલુકાઓ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.
Published : September 25, 2025 at 4:21 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના 2 ભાગ કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા વિભાજનને લઈને જિલ્લા કેટલાય સમયથી અટકળો ચાલતી હતી, અને આ અટકળો વચ્ચે આખરે બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનને કેબિનેટની મંજૂરી મળી ગઈ છે. વાવ થરાદ એક જીલ્લો અને હાલમાં જે બનાસકાંઠા જિલ્લો છે, તે મળીને કુલ બનાસકાંઠા જિલ્લાના 2 ભાગ કરવામાં આવ્યા છે, સાથે જ 4 નવા તાલુકાઓની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે, એટલે કે હવે રાજકીય અને વહીવટી વ્યવસ્થામાં એક મોટો ફેરફાર થશે.
બનાસકાંઠાના 2 ભાગ
જિલ્લા વિભાજન પાછળનો મુખ્ય હેતુ છે કે લોકો સુધી સરકારની સેવાઓ ઝડપથી અને અસરકારક રીતે પહોંચે. હાલ બનાસકાંઠા જિલ્લો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો ગણાતો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લો એ ખેતી અને પશુપાલન ક્ષેત્રે જોડાયેલો જિલ્લો છે. આ જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પાકિસ્તાન બોર્ડર સહિત રાજસ્થાનને જોડતી બોર્ડરો આવેલી છે. જિલ્લાનો વિસ્તાર મોટો હોવાના કારણે છેવાડાના લોકોને પાલનપુર મુખ્ય મથક સુધી આવવામાં ઘણો સમય લાગતો હતો. આર્થિક ખર્ચ પણ વધતો હતો, ત્યારે આખરે સરકારે જિલ્લા વિભાજનને મંજૂરી આપી છે. જેનાથી મોટો ફાયદો છેવાડાના લોકોને પણ થવાનો છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેબિનેટમાં નવા જિલ્લાના વિભાજનને તો મંજૂરી આપવામાં આવી છે સાથે જ જિલ્લામાં 4 નવા તાલુકાઓ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેની જાહેરાત સરકારી કરી છે. થરાદમાંથી રાહને નવો તાલુકો બનાવવામાં આવ્યો છે, ત્યારે વાવમાંથી ધરણીધરને પણ નવો તાલુકો બનાવ્યો છે. આ તરફ કાંકરેજ અને દિયોદરમાંથી ઓગડ તાલુકો નવો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. દાતામાંથી હડાદ નવો તાલુકો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જિલ્લામાં ચાર નવા તાલુકા જાહેર કર્યા છે.
4 નવા તાલુકાની જાહેરાત
જેમાં હાલમાં 14 તાલુકા તેમજ નવા ચાર તાલુકા મળી કુલ 18 તાલુકા થયા છે. થરાદ વાવ જિલ્લામાં 6 તાલુકા ફાળવવામાં આવશે તેવી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 10 તાલુકા રહેશે તેવી શક્યતાઓ છે. કહી શકાય કે જિલ્લા વિભાજનને લઈને વિરોધના સુર ઊઠ્યા હતા, ત્યારે તમામ લોકોની માગણીઓ સંતોષાય તે રીતે હાલ તો નવા તાલુકા જાહેર કર્યા હોવાનું ચિત્ર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.
જિલ્લા વિભાજનનો સૌથી મોટો ફાયદો સરહદી વિસ્તારના છેવાડાના ગામોને થવાનો છે. કારણ કે તેમને સરકારી કામકાજ માટે છેક પાલનપુર સુધી લાંબુ થવું પડતું હતું. આખો દિવસ પોતાના કામકાજ માટે ફાળવવો પડતો હતો. સાથે જ આર્થિક ખર્ચ પણ ભોગવવો પડતો હતો, ત્યારે હવે નજીકમાં જ સરકારી કચેરીઓ બનશે. જેના કારણે તેમને પાલનપુર સુધી લાંબુ નહીં થવું પડે સાથે જ નવા તાલુકા તેમજ જિલ્લાની જાહેરાત બાદ સરકારી કચેરીઓ સાથે નવા વિકાસના કામો પણ થશે.
આ પણ વાંચો...