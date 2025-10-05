સુરતના પાસોદરાના વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ, રુ.50 લાખની ખંડણી, પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી
વેપારીના પરિવારે પોલીસને જાણ કરતા, કામરેજ પોલીસે ખંડણીની રકમ લેવા આવેલા બે આરોપીઓને ટ્રેપ ગોઠવીને ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : October 5, 2025 at 8:21 PM IST
સુરત : પાસોદરાના એક યુવાન તેલના ડબ્બાના વેપારીનું વલથાણ સર્કલ નજીક ફિલ્મી ઢબે અપહરણ કરીને રુ.50 લાખની ખંડણી માંગવાનો સનસનીખેજ બનાવ સામે આવ્યો છે. વેપારીના પરિવારે પોલીસને જાણ કરતા, કામરેજ પોલીસે ખંડણીની રકમ લેવા આવેલા બે આરોપીઓને ટ્રેપ ગોઠવીને ઝડપી પાડ્યા હતા.
કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ
સુરતના પાસોદરા, સ્વામી નારાયણ ગ્રીન સિટીમાં રહેતા રૂષિક ભૂપતભાઈ ભાગીદાર (ઉં.વ. 28) શનિવારે પોતાની બલેનો કાર (GJ16FA–5219) લઈને માંકણા ખાતે આવેલા પોતાના કારખાને જઈ રહ્યા હતા. વલથાણ સર્કલ નજીક પાછળથી આવેલી અલ્ટ્રોઝ કાર (GJ03NF–7190)એ તેમની કારને ટક્કર મારી ઊભી રાખવા જણાવ્યું હતું. જોકે, રૂષિકે કારની સ્પીડ વધારતા અપહરણકારોએ પીછો કર્યો હતો અને ફિલ્મી ઢબે એન્થેમ રોડ પર બે રાઉન્ડ ફર્યા બાદ વલથાણ રોડ પર તેમની કારને આંતરી હતી. અપહરણકારો રૂષિકને બળજબરીપૂર્વક અલ્ટ્રોઝમાં બેસાડી લાડવી ફાર્મ હાઉસ લઈ ગયા હતા. આરોપીઓએ રૂષિકને ઢોર માર માર્યો હતો, કપડાં કઢાવી વીડિયો બનાવ્યો હતો.
50 લાખની ખંડણીની માંગણી
મુખ્ય આરોપી હનુ નામના શખ્સે રુ.50 લાખની ખંડણીની માંગણી કરીને ધમકી આપી હતી કે "રકમ નહીં મળે તો જીવતો નહીં છોડીએ." અંતે, રુ.40 લાખ 2 દિવસમાં આપવાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી. રૂષિકે પોતાના મિત્ર નિલેશ સુદાણીને ફોન કરીને રુ.12.50 લાખની વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું હતું. આ રકમ હનુ ચાવડાએ તેના માણસને કામરેજ ચોકડી પહોંચાડવા કીધી હતી.
આ દરમિયાન રૂષિક દેસાઈની પત્ની ભૂમિબેન સહિત જૈમિન કામરેજ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. હનુએ જણાવેલ સ્થળ પર પૈસાના બહાને થેલો લઈને પહોંચેલી પોલીસે સાઈન બાઇક પર રકમ લેવા આવેલા 2 આરોપીઓ જતીન વલ્લભ લાઠીયા અને શુભમ વિરજી લખાણીને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા. પોતાના માણસો પકડાયાની જાણ થતા, અલ્ટ્રોઝ સવાર ચારેય આરોપીઓએ રૂષિકને ઘટનાની જાણ કરવા બદલ બાળકોને મારી નાખવાની ધમકી આપી માંકણા નજીક ઉતારીને ફરાર થઈ ગયા હતા.
કામરેજ પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા જતીન લાઠીયા અને શુભમ લખાણી ઉપરાંત મુખ્ય આરોપીઓ હનુ રાણા ચાવડા, શૈલેષ ઉર્ફે બાટલો અમૃત સોલંકી, કાનો કોળી અને જયેશ દુલારાને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્ય સૂત્રધાર હનુ રાણા ચાવડા ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. પોલીસે ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો...