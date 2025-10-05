ETV Bharat / state

સુરતના પાસોદરાના વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ, રુ.50 લાખની ખંડણી, પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી

વેપારીના પરિવારે પોલીસને જાણ કરતા, કામરેજ પોલીસે ખંડણીની રકમ લેવા આવેલા બે આરોપીઓને ટ્રેપ ગોઠવીને ઝડપી પાડ્યા હતા.

સુરતના પાસોદરાના વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ
સુરતના પાસોદરાના વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : પાસોદરાના એક યુવાન તેલના ડબ્બાના વેપારીનું વલથાણ સર્કલ નજીક ફિલ્મી ઢબે અપહરણ કરીને રુ.50 લાખની ખંડણી માંગવાનો સનસનીખેજ બનાવ સામે આવ્યો છે. વેપારીના પરિવારે પોલીસને જાણ કરતા, કામરેજ પોલીસે ખંડણીની રકમ લેવા આવેલા બે આરોપીઓને ટ્રેપ ગોઠવીને ઝડપી પાડ્યા હતા.

કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ

સુરતના પાસોદરા, સ્વામી નારાયણ ગ્રીન સિટીમાં રહેતા રૂષિક ભૂપતભાઈ ભાગીદાર (ઉં.વ. 28) શનિવારે પોતાની બલેનો કાર (GJ16FA–5219) લઈને માંકણા ખાતે આવેલા પોતાના કારખાને જઈ રહ્યા હતા. વલથાણ સર્કલ નજીક પાછળથી આવેલી અલ્ટ્રોઝ કાર (GJ03NF–7190)એ તેમની કારને ટક્કર મારી ઊભી રાખવા જણાવ્યું હતું. જોકે, રૂષિકે કારની સ્પીડ વધારતા અપહરણકારોએ પીછો કર્યો હતો અને ફિલ્મી ઢબે એન્થેમ રોડ પર બે રાઉન્ડ ફર્યા બાદ વલથાણ રોડ પર તેમની કારને આંતરી હતી. અપહરણકારો રૂષિકને બળજબરીપૂર્વક અલ્ટ્રોઝમાં બેસાડી લાડવી ફાર્મ હાઉસ લઈ ગયા હતા. આરોપીઓએ રૂષિકને ઢોર માર માર્યો હતો, કપડાં કઢાવી વીડિયો બનાવ્યો હતો.

પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)

50 લાખની ખંડણીની માંગણી

મુખ્ય આરોપી હનુ નામના શખ્સે રુ.50 લાખની ખંડણીની માંગણી કરીને ધમકી આપી હતી કે "રકમ નહીં મળે તો જીવતો નહીં છોડીએ." અંતે, રુ.40 લાખ 2 દિવસમાં આપવાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી. રૂષિકે પોતાના મિત્ર નિલેશ સુદાણીને ફોન કરીને રુ.12.50 લાખની વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું હતું. આ રકમ હનુ ચાવડાએ તેના માણસને કામરેજ ચોકડી પહોંચાડવા કીધી હતી.

પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી
પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન રૂષિક દેસાઈની પત્ની ભૂમિબેન સહિત જૈમિન કામરેજ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. હનુએ જણાવેલ સ્થળ પર પૈસાના બહાને થેલો લઈને પહોંચેલી પોલીસે સાઈન બાઇક પર રકમ લેવા આવેલા 2 આરોપીઓ જતીન વલ્લભ લાઠીયા અને શુભમ વિરજી લખાણીને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા. પોતાના માણસો પકડાયાની જાણ થતા, અલ્ટ્રોઝ સવાર ચારેય આરોપીઓએ રૂષિકને ઘટનાની જાણ કરવા બદલ બાળકોને મારી નાખવાની ધમકી આપી માંકણા નજીક ઉતારીને ફરાર થઈ ગયા હતા.

વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ
વેપારીનું કારમાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ (ETV Bharat Gujarat)

કામરેજ પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા જતીન લાઠીયા અને શુભમ લખાણી ઉપરાંત મુખ્ય આરોપીઓ હનુ રાણા ચાવડા, શૈલેષ ઉર્ફે બાટલો અમૃત સોલંકી, કાનો કોળી અને જયેશ દુલારાને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્ય સૂત્રધાર હનુ રાણા ચાવડા ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. પોલીસે ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. તાલાલામાં યુવકને હની ટ્રેપમાં ફસાવી માર માર્યો, 10 લાખની ખંડણી માંગતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
  2. કીર્તિ પટેલે પોલીસની હાજરીમાં માર્યો દમ; કેમેરો જોતા બોલી "લઈલે બરાબર મસ્ત હો..."

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NEWSSURAT CRIMEPASODARASURAT POLICESURAT BUSINESSMAN KIDNAPPED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.