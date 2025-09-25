ETV Bharat / state

રાજકોટમાં શ્રી બજરંગ ગરબી મંડળમાં સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર, જુઓ Video

ટેકનોલોજીના યુગમાં આપણી સંસ્કૃતિ વિસરાતી જાય છે, ત્યારે પ્રાચીન ગરબીઓમાં રમાતા ગરબાઓ ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિની યાદ અપાવી જાય છે.

સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ
સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ (ETV Bharat Gujarat)
September 25, 2025

રાજકોટ : અર્વાચીન રાસોની ઝાકમઝાળ વચ્ચે પણ પ્રાચીન ગરબીનું મહત્વ યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે સળગતી ઇંઢોણીનો રાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. જેમાં મવડી ચોક વિસ્તારમાં શ્રી બજરંગ ગરબી મંડળ દ્વારા 18 વર્ષથી ગરબી મંડળનું તદ્દન નિઃશુલ્ક આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં નવરાત્રીના 9 દિવસ અહીં હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો ગરબે ઘૂમતી બળાઓને નિહાળી આદ્યશક્તિની આરાધનામાં લીન બને છે.

આ રાસની વિશેષતા વિશે વાત કરીએ તો, તેમાં માત્ર 6 બાળાઓ પોતાના માથે સળગતી ઇંઢોણી મૂકીને ગરબે ઘૂમ તી જોવા મળે છે, અને તે વેળાએ માં દુર્ગાની જાણે આ બાળાઓમાં પ્રચંડ શકિત સમાઇ હોય તેવા દ્રશ્યો નિહાળવા જોવા મળે છે. આગનો સંગાથ અમુક ક્ષણ સુધી કરવો પડે છે, એ પણ ડરને જન્માવે છે. જયારે આ ગરબી મંડળની બાળાઓ સતત 20 મિનિટ સુધી આગને પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરે છે, ત્યારે માંના ચરણમાં આપો આપ નતમસ્તક થવાનું મન થાય છે. કારણ કે ભકિતની શકિત વિના અને માંના આશિર્વાદ વગર આ કરવું એ શ્ક્ય બનતું નથી.

સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રી દરમિયાન ત્રીજા, છઠા અને નવમા દિવસે આ રાસનું સ્ટેજ પર આયોજન થાય છે. એક વખત રાસ રમનાર ટીમને બીજી વખત આરામ અપાઈ છે. કલાકારો દ્વારા ગરબા ગવડાવામાં આવે છે. અહીંના રાસમાં મુખ્યત્વે ટિપ્પણી રાસ, મંજીરા રાસ, કરતાલ રાસ, ગાગર રાસ અને મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર એવા સળગતી ઈંઢોણીનો રાસ બાળાઓ રમે છે. આયોજકો દ્વારા બાળાઓને કોઈ તકલીફ ન પડે એ માટે ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સળગતી ઈંઢોણીના રાસ દરમિયાન કોઈ દુર્ઘટના ન બને એ માટે પણ આયોજકો દ્વારા પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવે છે.

શ્રી બજરંગ ગરબી મંડળ (ETV Bharat Gujarat)
સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ (ETV Bharat Gujarat)

ટેકનોલોજીના યુગમાં આપણી સંસ્કૃતિ વિસરાતી જાય છે, ત્યારે પ્રાચીન ગરબીઓમાં રમાતા ગરબાઓ ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિની યાદ અપાવી જાય છે. આપણા આ ભવ્ય વારસાની ઝાંખી કરી સૌ કોઈ ગર્વની લાગણી અનુભવે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, 'જલતો જલતો જાય આજે માનો ગરબો જલતો જાય' ગરબાના તાલે 6 બાળાઓ માથે સળગતી ઈંઢોણી અને બંને હાથમાં બે સળગતી મશાલ લઈને રાસ રમતી હોય છે. આ અદ્ભૂત રાસની હાલમાં પ્રેક્ટિસ ચાલી રહી છે. જેનાં દ્રશ્યો જોઈને માતાજીની ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય છે. આ રાસ રમતી બાળાઓ પણ જાણે આગનો કોઈપણ પ્રકારનો ભય ન હોય તેવી રીતે રાસ લેતી જોવા મળે છે. અને નવદુર્ગા પણ સાથે રમવા આવતા હોવાનું બાળાઓનું માનવું છે. એટલે જ માત્ર રાજકોટ નહીં પરંતુ આખા સૌરાષ્ટ્રમાં આ રાસ ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે.

સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ (ETV Bharat Gujarat)
સળગતી ઈંઢોળીનો રાસ (ETV Bharat Gujarat)

