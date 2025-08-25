ETV Bharat / state

કચ્છના કોરી ક્રીકમાં 15 પાકિસ્તાની માછીમારો ઝડપાયા, આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદ પાર કરી - PAKISTANI FISHERMEN

BSF દ્વારા કચ્છના કોરી ક્રીકમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય પાણીમાં પ્રવેશ કરવા બદલ 15 પાકિસ્તાની માછીમારોને પકડવામાં આવ્યા છે.

કચ્છના કોરી ક્રીક પાકિસ્તાની માછીમારો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 9:20 AM IST

કચ્છ : સરહદ સુરક્ષા દળની (BSF) ટીમે કોસ્ટ ગાર્ડના સહયોગથી 15 પાકિસ્તાની માછીમારોને પકડી પાડ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ માછીમારો ગેરકાયદેસર રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદ પાર કરીને ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં ભારતીય પાણીમાં પ્રવેશ્યા હતા.

15 પાકિસ્તાની માછીમાર ઝડપાયા : ગત શનિવારે સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ કચ્છ જિલ્લાના કોરી ક્રીક ક્ષેત્રમાં BSF કર્મચારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સ્વતંત્ર ઓપરેશન દરમિયાન માછીમારોને પકડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "BSF સૈનિકોએ ઘુસણખોરો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એક એન્જિન-ફિટેડ દેશી બોટ પણ જપ્ત કરી હતી. તમામ 15 માછીમારોને વધુ તપાસ માટે સ્થાનિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે."

BSF અને કોસ્ટ ગાર્ડની સંયુક્ત કાર્યવાહી : ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં કોરી ક્રીક, હરામી નાલા અને સર ક્રીકના ભેજવાળા જળમાર્ગ લાંબા સમયથી પાકિસ્તાની માછીમારો દ્વારા દરિયાઈ સરહદ ઉલ્લંઘન માટે હોટસ્પોટ રહ્યા છે. કચ્છના રણમાં સ્થિત કોરી ક્રીક, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદનો ભાગ બનતો વ્યૂહાત્મક રીતે સંવેદનશીલ ક્ષેત્ર છે. મોટાભાગે વસ્તી વિહોણા હોવા છતાં, આ વિસ્તાર નોંધપાત્ર આર્થિક અને પર્યાવરણીય મહત્વ ધરાવે છે.

કોરી ક્રીક વિસ્તારમાં ઘૂસણખોરી : આ ઘટના ફરી એકવાર આ પ્રદેશમાં સરહદ સુરક્ષાના પડકારોને ઉજાગર કરે છે, જે માત્ર ઘૂસણખોરી માટે સંવેદનશીલ નથી પણ દાયકા જૂના પ્રાદેશિક વિવાદનું કેન્દ્ર પણ છે. સર ક્રીકની સાથે, કોરી ક્રીક નવી દિલ્હી અને ઇસ્લામાબાદ વચ્ચે વિવાદનો વિષય રહ્યો છે, જેમાં સીમા સીમાંકન પર મતભેદો દરિયાઈ અધિકારો અને સંસાધન નિયંત્રણ માટે અસરો ધરાવે છે.

કચ્છના ખાડી ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા પડકારો : BSF અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આવા ઘૂસણખોરીને રોકવા માટે સંવેદનશીલ પ્રદેશમાં વધુ દેખરેખ ચાલુ છે. અગાઉ, BSF એ કોરી ક્રીક વિસ્તારમાં પાકિસ્તાની નાગરિકોને પકડીને સમાન ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે.આ ઘટના કચ્છના ખાડી ક્ષેત્રમાં સતત સુરક્ષા પડકારોને રેખાંકિત કરે છે, જે તેની અસ્પષ્ટ દરિયાઈ સીમા, ગાઢ માર્શલેન્ડ અને ભૌતિક સીમાંકનના અભાવને કારણે વધુ તીવ્ર બને છે.

