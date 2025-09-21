BSFમાં ધો.10-12 પાસ માટે ભરતી, પગાર ધોરણ રૂ.25000થી શરૂ, આ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
BSF એ 2025 માટે રેડિયો ઓપરેટર (RO) અને રેડિયો મિકેનિક (RM) શ્રેણીઓમાં 1,121 હેડ કોન્સ્ટેબલ (HQ) પદો માટે ભરતી માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.
Published : September 21, 2025 at 7:10 PM IST
અમદાવાદ: બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)માં નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. BSF એ 2025 માટે રેડિયો ઓપરેટર (RO) અને રેડિયો મિકેનિક (RM) શ્રેણીઓમાં 1,121 હેડ કોન્સ્ટેબલ (HQ) પદો માટે ભરતી માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ નોટિફિકેશન લાયક ઉમેદવારોને આકર્ષક પગાર અને અન્ય લાભો સાથે સ્થિર કારકિર્દી બનાવવાની સુવર્ણ તક આપે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી સત્તાવાર BSF પોર્ટલ, bsf.gov.in દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
કુલ 1,121 પદોમાંથી, 910 રેડિયો ઓપરેટર માટે અને 211 રેડિયો મિકેનિક માટે છે. બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (કોમ્યુનિટી સેટ-અપ) માં આ પદો 2025 સુધીમાં કાયમી થવાની ધારણા છે. અરજી પ્રક્રિયા 24 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ હતી. ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે rectt.bsf.gov.in પર 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકે છે. આ ભરતી ઝુંબેશનો હેતુ કુલ 1,121 જગ્યાઓ ભરવાનો છે, જેમાંથી 910 હેડ કોન્સ્ટેબલ માટે અને 211 હેડ કોન્સ્ટેબલ માટે છે. જનરલ, OBC અને EWS શ્રેણીઓના પુરુષ ઉમેદવારોએ દરેક ₹100 ની પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની રહેશે.
જ્યારે અનામત શ્રેણીઓ (એટલે કે, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, BSF વિભાગીય ઉમેદવારો, ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને કરુણાસભર નિમણૂક ઉમેદવારો) અને મહિલા ઉમેદવારોએ કોઈપણ પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.
ભરતીનું નોટિફિકેશન વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
જરૂરી લાયકાત શું છે?
BSF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટે ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને ગણિત સાથે 12મું ધોરણ ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે પાસ કરનારા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર છે. 10મું ધોરણ પાસ કરનારા અને 2 વર્ષનો ITI ડિપ્લોમા પૂર્ણ કરનારા ઉમેદવારો પણ પાત્ર છે.
રેડિયો ઓપરેટર પદ માટે, વ્યક્તિ પાસે રેડિયો, ટેલિવિઝન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, COPA, જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર જેવા વિષયોમાં ITI ડિપ્લોમા કરેલું આવશ્યક છે. રેડિયો મિકેનિક પદ માટે, વ્યક્તિ પાસે રેડિયો, ટેલિવિઝન, જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, COPA, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ફિટર, IT & ESM, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર, મેકાટ્રોનિક્સ અને ઇક્વિપમેન્ટ મેન્ટેનન્સમાં 2 વર્ષનો ITI ડિપ્લોમા કોર્ષ કરેલો હોવો આવશ્યક છે. આ પોસ્ટ માટે પગાર ધોરણ પે સ્કેલ 4 મુજબ 25,500 થી 81,100 સુધીનું છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
- આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ, rectt.bsf.gov.in ની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે.
- અહીં ભરતી ઓપનિંગ્સ વિભાગ પર જાઓ.
- તમે હેડ કોન્સ્ટેબલ RO/RM ભરતી 2025 નોટિફિકેશન પણ અહીં વાંચી શકો છો.
- હવે ઓનલાઇન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરો. સૌપ્રથમ, નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો અને OTP જનરેટ કરો.
- પછી, લોગ ઇન કરો અને તમારી વ્યક્તિગત માહિતી, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય જરૂરી વિગતો ભરો.
- યોગ્ય સાઈઝમાં સ્કેન કરેલો ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.
- તમારી કેટેગરી અનુસાર અરજી ફી ચૂકવો.
- ફોર્મનું અંતિમ પ્રિન્ટઆઉટ લો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે તેને સુરક્ષિત રાખો.
- આ ભરતી સંબંધિત અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે, ઉમેદવારો BSF ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.
BSF હેડ કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:
શારીરિક ધોરણ કસોટી (PST) ઊંચાઈ, છાતી અને વજન માપશે.
- શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (PET) દોડ, સહનશક્તિ અને એકંદર ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કરશે.
- 100 ગુણ ધરાવતી લેખિત પરીક્ષા.