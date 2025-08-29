ETV Bharat / state

તળાજામાં ભાઈએ બહેન પર દુષ્કર્મ આચર્યું: ફરિયાદ બાદ આરોપી જેલ હવાલે - TALAJA RAPE CASE

સગા ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે.

તળાજામાં ભાઈએ બહેન પર દુષ્કર્મ આચર્યું: ફરિયાદ બાદ આરોપી જેલ હવાલે
તળાજામાં ભાઈએ બહેન પર દુષ્કર્મ આચર્યું: ફરિયાદ બાદ આરોપી જેલ હવાલે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 9:19 PM IST

1 Min Read

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા પંથકમાં એક ચોંકાવનારી ઘટનાએ સમાજને હલબલાવી દીધો છે. સગા ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, અને કોર્ટે તેને જેલ હવાલે કર્યો છે.

  • ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ
  • પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી
  • બહેનના પ્રેમ સંબંધની જાણકારીનો લાભ લઈ, બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું
  • યુવતીના સાથળના ભાગે બીડીના ડામ પણ આપ્યા
  • યુવતીએ 181 મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઈનનો સંપર્ક કરી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી

બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું:

જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી ભાઈએ પોતાની બહેનના પ્રેમ સંબંધની જાણકારીનો લાભ લઈ, તેને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. યુવતી તેના ગામના એક યુવક સાથે ત્રણ વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતી. આરોપીએ યુવતીને છરી બતાવી ધમકાવી અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે યુવતીના સાથળના ભાગે બીડીના ડામ પણ આપ્યા હતા. આ ઘટના 13 જુલાઈ અને 22 ઓગસ્ટના રોજ બની હતી. 22 ઓગસ્ટની ઘટના બાદ યુવતીએ 181 મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઈનનો સંપર્ક કરી, પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી:

ફરિયાદના આધારે, તળાજા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીને ઝડપી લઈ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેને જેલ હવાલે કરાયો. પોલીસે જણાવ્યું કે, ગુનો BNS 64(2)(F)(M) અને 115(2) હેઠળ નોંધાયો છે. પુરાવાઓ મળી આવતાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રિમાન્ડની જરૂર પડી ન હતી.

આ પણ વાંચો:

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા પંથકમાં એક ચોંકાવનારી ઘટનાએ સમાજને હલબલાવી દીધો છે. સગા ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, અને કોર્ટે તેને જેલ હવાલે કર્યો છે.

  • ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ
  • પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી
  • બહેનના પ્રેમ સંબંધની જાણકારીનો લાભ લઈ, બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું
  • યુવતીના સાથળના ભાગે બીડીના ડામ પણ આપ્યા
  • યુવતીએ 181 મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઈનનો સંપર્ક કરી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી

બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું:

જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી ભાઈએ પોતાની બહેનના પ્રેમ સંબંધની જાણકારીનો લાભ લઈ, તેને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. યુવતી તેના ગામના એક યુવક સાથે ત્રણ વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતી. આરોપીએ યુવતીને છરી બતાવી ધમકાવી અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે યુવતીના સાથળના ભાગે બીડીના ડામ પણ આપ્યા હતા. આ ઘટના 13 જુલાઈ અને 22 ઓગસ્ટના રોજ બની હતી. 22 ઓગસ્ટની ઘટના બાદ યુવતીએ 181 મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઈનનો સંપર્ક કરી, પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી:

ફરિયાદના આધારે, તળાજા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીને ઝડપી લઈ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેને જેલ હવાલે કરાયો. પોલીસે જણાવ્યું કે, ગુનો BNS 64(2)(F)(M) અને 115(2) હેઠળ નોંધાયો છે. પુરાવાઓ મળી આવતાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રિમાન્ડની જરૂર પડી ન હતી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

TALAJA RAPE CASEBROTHER RAPED SISTERTALAJA POLICEBHAVNAGAR CRIMETALAJA RAPE CASE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.