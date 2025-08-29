તળાજામાં ભાઈએ બહેન પર દુષ્કર્મ આચર્યું: ફરિયાદ બાદ આરોપી જેલ હવાલે

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા પંથકમાં એક ચોંકાવનારી ઘટનાએ સમાજને હલબલાવી દીધો છે. સગા ભાઈએ પોતાની બહેનને હવસનો શિકાર બનાવી હોવાની ફરિયાદ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, અને કોર્ટે તેને જેલ હવાલે કર્યો છે.
બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું:
જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી ભાઈએ પોતાની બહેનના પ્રેમ સંબંધની જાણકારીનો લાભ લઈ, તેને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. યુવતી તેના ગામના એક યુવક સાથે ત્રણ વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતી. આરોપીએ યુવતીને છરી બતાવી ધમકાવી અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે યુવતીના સાથળના ભાગે બીડીના ડામ પણ આપ્યા હતા. આ ઘટના 13 જુલાઈ અને 22 ઓગસ્ટના રોજ બની હતી. 22 ઓગસ્ટની ઘટના બાદ યુવતીએ 181 મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઈનનો સંપર્ક કરી, પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી:
ફરિયાદના આધારે, તળાજા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીને ઝડપી લઈ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેને જેલ હવાલે કરાયો. પોલીસે જણાવ્યું કે, ગુનો BNS 64(2)(F)(M) અને 115(2) હેઠળ નોંધાયો છે. પુરાવાઓ મળી આવતાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રિમાન્ડની જરૂર પડી ન હતી.
