સાબરકાંઠા : મહેસાણા, વિજાપુર અને હિંમતનગર સ્ટેટ હાઇવે પરનો પુલ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરવાસમાં અવિરત વરસાદને પગલે ધરોઈ ડેમમાંથી 32 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોને નદી કિનારે ન જવા તેમજ જર્જરીત બ્રિજ પરથી પસાર ન થવા પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.
સ્ટેટ હાઇવે પરનો પુલ બંધ : સાબરકાંઠા અને મહેસાણા જિલ્લામાં અવિરત વરસાદને પગલે ધરોઈ ડેમમાંથી 32 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાતા સાબરમતી નદીમાં ધસમસ્તો પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હિંમતનગર-વિજાપુર સ્ટેટ હાઇવે પરનો પુલ બંધ કરાયો છે, તેમજ તંત્ર દ્વારા લોકોને નદીકિનારે ન જવા ખાસ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
દેરોલ નજીક નદી કિનારે જીવના જોખમે માછીમારી કરતા લોકો અને સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરે જોખમી રીતે સેલ્ફી લેતા દ્રશ્યો સામે આવતા ચિંતા વધી રહી છે. તંત્ર દ્વારા જર્જરીત બ્રિજ પરથી પસાર થવા પર પ્રતિબંધ મૂકાયા છતાં પણ લોકો અવગણના કરી રહ્યા છે, જે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
નદીમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ : સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા 4 લોકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ હાથ ધરાયું હતું, જેમાં NDRFના જવાનો પણ ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાયા હતા, તેમ છતાં નદીકાંઠે રેતી ખનન કરનારા અને માછીમારી કરતા લોકો હજી પણ નિયમોની અવગણના કરી રહ્યા છે. ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જો ધરોઈ ડેમમાંથી વધુ પાણી છોડાય તો આવી બેદરકારી જીવ માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
