પોલીસ જવાન અને જાગૃત મુસાફરની બહાદુરી: સુરત રેલવે સ્ટેશન પર મા-બાળકનો જીવ બચાવ્યો

ચાલુ ટ્રેનમાં ચડવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી એક મહિલા અને બાળકને રેલવે પોલીસના એક જવાન અને અન્ય એક મુસાફરની સમયસૂચકતાના કારણે નવું જીવન મળ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 10:27 PM IST

સુરત: સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર હૃદયદ્રાવક ઘટના ટળી હતી. ચાલુ ટ્રેનમાં ચડવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી એક મહિલા અને તેના બાળકને રેલવે પોલીસના એક જવાન અને અન્ય એક મુસાફરની સમયસૂચકતા અને બહાદુરીને કારણે નવું જીવન મળ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મહિલા પોતાના બાળક સાથે પ્લેટફોર્મ પરથી ગતિ પકડી રહેલી ટ્રેનમાં ચડવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. આ પ્રયાસમાં તેમનું સંતુલન ખોરવાયું અને માતા-બાળક બંને નીચે પ્લેટફોર્મ પર પટકાયાં. તેઓ ટ્રેન અને રેલવે ટ્રેક વચ્ચેના ગંભીર ગેપ તરફ ખેંચાઈ રહ્યા હતા, જે મોટી જાનહાનિનું કારણ બની શકે તેમ હતું.

આ જીવલેણ પરિસ્થિતિમાં, પ્લેટફોર્મ પર ફરજ પર હાજર રેલવે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જીગ્નેશ હિરજીભાઈએ પળનો પણ વિલંબ કર્યા વિના જોખમની પરવા કર્યા વગર ત્વરિત કાર્યવાહી કરી. જીગ્નેશભાઈએ તરત જ દોડી જઈને મહિલાને પકડી લીધી. તેમની સાથે જ, ત્યાં હાજર એક અન્ય પેસેન્જર પણ તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા.

પોલીસ જવાન જીગ્નેશભાઈ અને આ જાગૃત મુસાફરે સાથે મળીને ભારે જહેમતથી માતા અને બાળકને ખેંચીને પ્લેટફોર્મ પર સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા. જો એકાદ સેકન્ડનો પણ વિલંબ થયો હોત, તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હોત.

આ બહાદુરીભર્યા કાર્ય બદલ કોન્સ્ટેબલ જીગ્નેશભાઈની રેલવે વિભાગ સહિત સમગ્ર સુરતમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. ઘટનામાં મહિલાને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ માતા અને બાળકનો આબાદ બચાવ થતા સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

રેલવે પોલીસે ફરી એકવાર મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે ચાલુ ટ્રેને ચઢવું કે ઉતરવું હંમેશા જોખમી છે અને સલામતી માટે મુસાફરોએ ટ્રેન ઊભી રહેવાની રાહ જોવી જોઈએ.

