મહેસાણામાં બ્રાહ્મણ યુવકો બને છે 'પરી', 200 વર્ષ જુની ધાર્મિક વિરાસત 'પરી દર્શન ઉત્સવ'
ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા વિસનગર તાલુકાનું કડા ગામ આવી જ એક 200 વર્ષ પુરાણી અને અલૌકિક ધાર્મિક વિરાસત જાળવી રહ્યું છે.
Published : October 8, 2025 at 2:11 PM IST
મહેસાણા : ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક આસ્થાઓ અનેક સદીઓ જૂની પરંપરાઓનું પોષણ કરે છે. જેમાં કેટલીક એવી અનોખી છે કે તે સમગ્ર રાજ્યમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા વિસનગર તાલુકાનું કડા ગામ આવી જ એક 200 વર્ષ પુરાણી અને અલૌકિક ધાર્મિક વિરાસત જાળવી રહ્યું છે.
કડા ગામમાં 'પરી દર્શન ઉત્સવ'
આ ગામમાં દર વર્ષે શરદ પૂર્ણિમાની શુભ્ર રાત્રિએ 'પરી દર્શન ઉત્સવ'નું આયોજન થાય છે. જેના દિવ્ય દર્શન કરવા માટે માત્ર ગ્રામજનો જ નહીં, પરંતુ દૂર-દૂરના વિસ્તારોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડે છે.
કડા ગામનો આ ઉત્સવ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક નકશા પર એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. કારણ કે આ પ્રકારની પરંપરા માત્ર આ એક જ ગામમાં અવિરતપણે જળવાઈ રહી છે. ઉત્સવની રાત્રિએ બે દિવ્ય પરીઓને તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ બંને પરીઓના હાથમાં પરંપરાગત રીતે જ્યોત પ્રગટાવતી મસાલ (મશાલ) રાખવામાં આવે છે. આ દિવ્ય પરીઓ જ્યારે આખા કડા ગામમાં વાજતે-ગાજતે પ્રદક્ષિણા (પરિભ્રમણ) કરે છે, ત્યારે જાણે સ્વર્ગમાંથી કોઈ અપસરા પૃથ્વી પર ઉતરી આવી હોય તેવો અલૌકિક અને ભાવવાહી માહોલ સર્જાય છે.
કુંવારા બ્રાહ્મણ યુવકને મળે છે 'પરી' બનવાનું સૌભાગ્ય
આ પરંપરાને ખાસ અને ગૌરવશાળી બનાવતી સૌથી મહત્ત્વની વાત તેના પાત્રોની પસંદગી સાથે જોડાયેલી છે. કડા ગામમાં વસતા બ્રાહ્મણ પરિવારો માતાજીના અનન્ય ઉપાસક અને શક્તિના સેવક ગણાય છે. આ પરિવારો નવરાત્રિના પંદર દિવસો સુધી માતાજીની નિષ્ઠાપૂર્વક આરાધના કરે છે. આ પરંપરા અંતર્ગત, આ જ શ્રદ્ધાળુ બ્રાહ્મણ સમાજમાંથી, ખાસ કરીને અપરિણીત (કુંવારા) યુવકને 'પરી'નું દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે.
જ્યારે આ યુવકને દિવ્ય વસ્ત્રો, મુગટ અને ઝવેરાતથી સજ્જ કરીને શ્રૃંગારિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સાક્ષાત દિવ્ય શક્તિનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. શ્રદ્ધાળુઓ પરીનું રૂપ ધારણ કરનાર યુવકમાં મનુષ્ય નહીં, પણ દૈવી તેજ અને પવિત્રતાનો અનુભવ કરે છે. જેના કારણે આ દર્શનને 'પરી દર્શન' કહેવામાં આવે છે. આ રીતે, પરંપરા દ્વારા બ્રાહ્મણ કુંવારા યુવકને દિવ્ય પરી બનીને ગામની પ્રદક્ષિણા કરવાનું અને શ્રદ્ધાળુઓને આશીર્વાદ આપવાનું અનોખું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.
200 વર્ષનો ઇતિહાસ: પરંપરાનું સ્થળાંતર
કડા ગામના વડીલો અને સ્થાનિક ઇતિહાસકારોના મતે, આ ઉત્સવનો પાયો આશરે 200 વર્ષ પહેલાં નખાયો હતો. ભૂતકાળમાં કડા ગામના બ્રાહ્મણો શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે જઈને આ પરીઓનું આયોજન કરતા હતા. જોકે, સમયના વહેણ સાથે આ પવિત્ર અને અનોખી પરંપરા કાયમ માટે કડા ગામમાં જ શરૂ કરવામાં આવી અને ત્યારથી લઈને આજ સુધી આ ઉત્સવ અવિરતપણે જળવાઈ રહ્યો છે.
'શક્તિ સેવક મંડળ' દ્વારા આ સમગ્ર ઉત્સવનું આયોજન થાય છે. આ પૌરાણિક ઉત્સવ ગામની ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતીક છે. આ ઉત્સવ માત્ર ધાર્મિક માન્યતાની ઉજવણી નથી, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતની એક અણમોલ અને સદીઓ જૂની સાંસ્કૃતિક વિરાસત પણ છે, જે આવનારી પેઢીઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહેશે.
આ પણ વાંચો...