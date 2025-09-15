ETV Bharat / state

બોટાદના પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીરને માર માર્યોનો મામલો, આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં થશે સુનાવણી

બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સગીર પર કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર થયાના મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી થઈ હતી, જેની આજે સુનાવણી થશે.

બોટાદના પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીરને માર માર્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read
અમદાવાદ : તાજેતરમાં એક નાબાલિગ છોકરાને બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં માર માર્યા હોવાનો બનાવ બન્યો હતો. જે બાદ 17 વર્ષીય સગીરને ગંભીર હાલતમાં 1 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારથી આજ સુધી તે ICU માં છે. આ છોકરાને ન્યાય મળે તે માટે પીડિતના પરિજનોએ હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી છે. આ મુદ્દે આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. જાણો વિગતવાર માહિતી...

શું હતો બનાવ?

ગત 30 જુલાઈથી 12 ઓગસ્ટ વચ્ચે બોટાદના પટેલ પાર્ક વિસ્તારમાં અવસરભાઈ ધોળુના મકાનમાં ચોરી થઈ હતી. આ કેસમાં ત્રણ છોકરાની 19 ઓગસ્ટના રોજ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. બાદમાં 19-28 ઓગસ્ટ દરમિયાન પોલીસ કસ્ટડીમાં એક સગીર સાથે મારઝૂડ કરવામાં આવી, જેના કારણે તેની હાલત બગડી ગઈ. આથી તેને બોટાદની રચના અને રીધમ હોસ્પિટલમાં તપાસ માટે લઈ જવામાં આવ્યો.

જોકે, સગીરને બાદમાં વધુ સારવાર માટે અમદાવાદમાં રિફર કરવામાં આવ્યો. આથી બોટાદ ટાઉન પોલીસના કૌશિક જાની સહિતના અન્ય કર્મચારીઓ દ્વારા સગીરને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો.

બોટાદના પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીરને માર માર્યોનો મામલો (ETV Bharat Gujarat)

કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરનો મામલો : આ મામલે પીડિતના ફુઆ સોહેલ મુલતાનીએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા 15 દિવસથી હું મારા ભત્રીજાને લઈને હોસ્પિટલમાં છું. તેના પરિવારમાં કોઈ બીજા મોટા માણસ નથી. અત્યારે તેની સ્થિતિ સારી છે, પરંતુ જે દિવસે તેને દાખલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેની હાલત બહુ જ નાજુક હતી. અમે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ માંગણી કરીએ છીએ કે અમને ન્યાય મળે, અને જે લોકો બાળકને માર માર્યા છે એને સખતમાં સખત સજા કરવામાં આવે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પોલીસ પાસે કોઈ પુરાવા નથી કે આ ચોરી કિશોરે કરી છે. છતાં આ રીતે ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. બોટાદ ટાઉન પોલીસ દ્વારા ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું, તે લોકો રાત્રે 12:00 વાગ્યાથી સવારે 8:00 વાગ્યા સુધી મારતા હતા. આના માટે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

જીગ્નેશ મેવાણી-કૌસર અલી સૈયદે કરી મુલાકાત : છેલ્લા 15 દિવસથી પીડિત હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા, ત્યારબાદ આ મુદ્દે જાણ થતા ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને હમારી આવાઝના કન્વીનર કૌસર અલી સૈયદ તરત જ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. આ મામલે કૌસર અલી સૈયદે જણાવ્યું કે, 7 સપ્ટેમ્બરના દિવસે અમને ખબર મળી કે અહીંયા કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરના એક દર્દી દાખલ થયા છે. ત્યારથી તેને ન્યાય મળે તે માટે લડાઈ લડવાની શરૂઆત કરી. બે દિવસ પહેલા આ મુદ્દે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ : ગત 13 જુલાઈના રોજ બોટાદમાં ચોરી થયાની FIR થાય છે અને 18 ઓગસ્ટના દિવસે બે છોકરાની ધરપકડ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પોલીસે આ છોકરાને ઢોર માર માર્યો હતો. આ ભયંકર ઘટના માટે જીગ્નેશ મેવાણીની મહેનતથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. આ છોકરાને યોગ્ય વળતર મળે, આ ઘટનાની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે અને જવાબદાર પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ થાય એવી માંગણી છે.

આ મુદ્દે ગુજરાત AAP લઘુમતી સેલના પ્રમુખ એમજદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, હું સગીરને મળીને આવ્યો, તેની સ્થિતિ જોઈ. તેની સાથે જેવું વર્તન કરવામાં આવ્યું અને ઢોર મારવામાં આવ્યો, તે માટે અમે બહુ જ દુઃખી છીએ. એટલે કહેવું પડે કે રક્ષક જ ભક્ષક બની જાય તો પ્રજા ક્યાં જશે. સત્તા પર બેઠેલા લોકો મોટી મોટી વાત કરે છે અને ગ્રાઉન્ડ પર આવી રીતે લોકોને ટોચર કરવામાં આવે છે. એ બહુ જ દુઃખની બાબત છે.

ચાર આરોપી પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ FIR : આ કેસની પિટિશન દાખલ કરવામાં મદદ કરનાર કલીમ સિદ્ધિકીએ જણાવ્યું કે, આ મામલે શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન એડમિટ કરવામાં આવી, ત્યાર પછી આ મુદ્દે FIR દાખલ કરવામાં આવી. આજે સોમવારે અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે. ચાર આરોપી પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. પિટિશનમાં રજૂઆત કરી છે કે પોક્સોની કલમ લાવવામાં આવે. SIT અથવા CBI આ મુદ્દાની તપાસ કરે.

ગંભીર મારઝૂડ કરવાના આરોપી કૌશિક જાની, અજય રાઠોડ અને અન્ય સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. આ ઉપરાંત તેઓ ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં હાજર રહી પીડિત અને તેના પરિવારને ધમકાવતા હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.

બોટાદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે કહ્યું...

આ મામલે બોટાદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મહર્ષિ રાવલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, બોટાદ જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા એક સગીરને ઢોર માર મારવા મામલે કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં ચાર પોલીસકર્મી અને એક અન્ય વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. આ મામલે PSI કૌશિક, પોલીસકર્મી અજય અને યોગેશ તેમજ કુલદીપ સિંહ વાઘેલા અને અનેક અજાણ્યા વ્યક્તિ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરી અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

