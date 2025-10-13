ETV Bharat / state

બોટાદ: ખેડૂતોની મહાપંચાયતમાં હિંસા મામલે 85 સામે ગુનો નોંધાયો, 65 ડિટેઈન, AAP નેતા મુખ્ય આરોપી

પથ્થરમારાની ઘટનામાં પોલીસે AAPના નેતાઓ સહિત 85 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી છે. જેમાંથી 65 જેટલા લોકોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.

ખેડૂતોની મહાપંચાયતમાં હિંસા મામલે 85 સામે ગુનો નોંધાયો
ખેડૂતોની મહાપંચાયતમાં હિંસા મામલે 85 સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 6:30 PM IST

બોટાદ: બોટાદના હડદડ ગામમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા યોજાયેલી ખેડૂત સભામાં ઘર્ષણ બાદ પોલીસ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પથ્થરમારાની ઘટનામાં પોલીસે AAPના નેતાઓ સહિત 85 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી છે. જેમાંથી 65 જેટલા લોકોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. જ્યારે 50થી વધુ વાહનોને ડિટેઈન પણ કરવામાં આવેલા છે. ઘર્ષણની ઘટનામાં પોલીસે AAP નેતા રાજુ કરપડા અને પ્રવીણ રામને મુખ્ય આરોપી બતાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જુનાગઢ સહિતના ગામોમાંથી આવેલા આપના કાર્યકર્તાઓ સામે પણ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

બોટાદના હડદડ ગામમાં ખેડૂત સભામાં ઘર્ષણ અને પથ્થરમારાની ઘટના અંગે SP ધર્મેન્દ્ર શર્માએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ પ્રેસમાં SP ધર્મેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, 10 તારીખે હડદડ ખાતે APMCમાં AAPના આગેવાનો ત્યાં હાજર થયા અને માર્કેટિંગ યાર્ડની કામગીરીમાં અડચણ રૂપ થયા હતા. આ લોકોને સમજાવાયા હતા કે તમે મંજૂરી વગર આવ્યા છો તો આવી રીતે કામમાં અડચણરૂપ થાવ છો તે બરાબર નથી. તેમણે ત્યાં ધરણા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. છતાં તેમના કેટલાક આગેવાનો ઈસુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઈટાલિયા, રાજુ કરપડા સોશિયલ મીડિયામાં અને પોતાના કાર્યકર્તાને સંબંધોની કહેતા હતા કે આપણે બોટાદ APMCમાં 12 તારીખે ભેગા થવાનું છે અને ઉશ્કેરણી જનક અને પોલીસ સામેના વીડિયો તે અપલોડ કરી રહ્યા હતા.

'ગ્રામ પંચાયત-અધિકારીની મંજૂરી વગર સભા યોજી'

તેમણે કહ્યું કે, 12 તારીખે પોલીસ બંદોબસ્ત દરમિયાન તેમણે હડદડ ગામના રસ્તા મારફતે ગામમાં આવીને ગ્રામ પંચાયતની કે અધિકારીની મંજૂરી લીધા વગર ગામમાં ભેગા થઈને પોતાના કાર્યકર્તાને ભેગા કરીને ત્યાં એકસભા જેવું આયોજન કર્યું હતું. તે સભાની ખબર પડતા બંદોબસ્તમાં હતી તે પોલીસ કાયદાની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ જીપ ત્યાં પહોંચતા કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનો પર પથ્થરમારો કર્યો. તેમાં પોલીસને ઈજા થઈ અને આ લોકોએ પોલીસ ગાડી પલટી ખવડાવી દીધી, ત્યાં ગાડીને પણ, તેમનું પૂર્વઆયોજિત કાવતરું હતું તે પ્લાન મુજબ પોલીસ પર પથ્થર ફેંકીને ગાડી સળગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યાર પછી પોલીસે જરૂર પગલાં લઈને આ ટોળાને વિખેર્યું અને તેના પછી અમુક માણસોને ત્યાંથી ડિટેઈન કરવામાં આવ્યા છે.

SPએ આગળ કહ્યું, આ બનાવ વિશે એક FIR દાખલ થઈ છે, પોલીસ પર જીવલેણ હુમલો થયો છે. અને આ ગેરકાયદેસર મંડળી રચી એવો ગુનો પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો છે. પોલીસની FIRમાં 85 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાંથી 65 લોકોને તે વખતે રાઉન્ડઅપ કર્યા છે અને અત્યારે એ લોકોને ડિટેઈન કરાયા છે. આમાં મુખ્ય સુત્રધાર પૂર્વ આયોજિત કાવતરું ઘડવામાં રાજુ કરપડા અને પ્રવીણ રામ અને બીજા અન્ય લોકો છે. હાલની પરિસ્થિતિ શાંત છે અને આમાં મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે ગામના લોકો આમાં નહોતા. કેમ કે આ ગ્રામ પંચાયતની પણ એ લોકોએ મંજૂરી નહોતી લીધી અને ગામના લોકોએ પણ આમા જોડાયા નહોતા. એ લોકોએ બહારથી આવીને ખેતર-વાડીઓના માર્ગે આવીને આવું કાવતરું રચ્યું હતું.

