બોલિવૂડના ખેલાડી અક્ષય કુમારે PM મોદીના વતન વડનગરની મુલાકાત લીધી, હાટકેશ્વર મંદિરે શીશ નમાવ્યું
Published : October 11, 2025 at 2:42 PM IST
મહેસાણા: બોલિવૂડના ખ્યાતનામ અભિનેતા અક્ષય કુમારે આજે વડનગરની મુલાકાત લીધી હતી, જે માત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન તરીકે જ નહીં, પરંતુ તેના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને પુરાતત્વીય વારસા માટે પણ જાણીતું છે. અક્ષય કુમારે વડનગર પહોંચીને સૌ પ્રથમ સમસ્ત નાગર બ્રહ્મણોના ઇષ્ટદેવ ભગવાન હાટકેશ્વર મહાદેવના પ્રાચીન મંદિરે દર્શન કર્યા હતા અને શીશ નમાવીને પૂજા-અર્ચના કરી હતી.
વડનગરમાં અક્ષય કુમારે હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યું
વડનગરની મુલાકાત અંગે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરતાં અક્ષય કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "વડનગર આવવાનો મને પ્રથમવાર મોકો મળ્યો છે અને અહીં આવીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે." તેમણે વધુમાં હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શનનો અનુભવ જણાવતા કહ્યું કે, "હાટકેશ્વર મહાદેવના સ્વયંભૂ શિવલિંગના દર્શન કરીને હું ગદગદ થયો છું. આ મંદિરમાં શાંત ચિત્તે જો બેસીને સાંભળવામાં આવે તો ઓમ સંભળાય છે, તેવી મને અનુભૂતિ થઈ છે."
'વડનગરનો ઇતિહાસ જોઈને મને આનંદ થયો'
બોલિવૂડ સ્ટારે હાટકેશ્વર મંદિરના દર્શન બાદ વડનગરના અન્ય ઐતિહાસિક સ્થળોની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે વડનગરમાં નવનિર્મિત 'આર્કિયોલોજીકલ મ્યુઝિયમ'ની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાં વડનગરના હજારો વર્ષ જૂના ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને પુરાતત્વીય અવશેષો વિશે માહિતી મેળવી હતી. મ્યુઝિયમની મુલાકાત બાદ અક્ષય કુમારે કહ્યું કે, "વડનગરનો ભવ્ય ઇતિહાસ જાણીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. ખરેખર આ નગર ખૂબ જ પૌરાણિક અને ખાસ છે."
વડનગરના પ્રવાસ દરમિયાન અક્ષય કુમારે પ્રેરણા સ્કૂલની પણ મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે સ્કૂલની પ્રવૃત્તિઓ અને યુવાનોને પ્રેરણા આપતા કાર્યો વિશે જાણકારી મેળવી હતી. અભિનેતાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ એક એવોર્ડ નાઇટના કાર્યક્રમ માટે ગુજરાત આવ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેમને ઐતિહાસિક વડનગરની મુલાકાત લેવાનો મોકો મળ્યો, જેનો તેમને ખૂબ સંતોષ છે. વડનગરની આ મુલાકાત બોલિવૂડ સ્ટાર માટે ધાર્મિક આસ્થા અને ઐતિહાસિક જ્ઞાનનો સમન્વય બની રહી હતી, જેનાથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. તેમની આ મુલાકાતથી વડનગરને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ પ્રસિદ્ધિ મળી છે.
