ETV Bharat / state

બોલિવૂડના ખેલાડી અક્ષય કુમારે PM મોદીના વતન વડનગરની મુલાકાત લીધી, હાટકેશ્વર મંદિરે શીશ નમાવ્યું

વડનગરની મુલાકાત અંગે અક્ષય કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "વડનગર આવવાનો મને પ્રથમવાર મોકો મળ્યો છે અને અહીં આવીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે."

અક્ષય કુમાર વડનગરમાં
અક્ષય કુમાર વડનગરમાં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: બોલિવૂડના ખ્યાતનામ અભિનેતા અક્ષય કુમારે આજે વડનગરની મુલાકાત લીધી હતી, જે માત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન તરીકે જ નહીં, પરંતુ તેના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને પુરાતત્વીય વારસા માટે પણ જાણીતું છે. અક્ષય કુમારે વડનગર પહોંચીને સૌ પ્રથમ સમસ્ત નાગર બ્રહ્મણોના ઇષ્ટદેવ ભગવાન હાટકેશ્વર મહાદેવના પ્રાચીન મંદિરે દર્શન કર્યા હતા અને શીશ નમાવીને પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

વડનગરમાં અક્ષય કુમારે હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યું
વડનગરની મુલાકાત અંગે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરતાં અક્ષય કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "વડનગર આવવાનો મને પ્રથમવાર મોકો મળ્યો છે અને અહીં આવીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે." તેમણે વધુમાં હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શનનો અનુભવ જણાવતા કહ્યું કે, "હાટકેશ્વર મહાદેવના સ્વયંભૂ શિવલિંગના દર્શન કરીને હું ગદગદ થયો છું. આ મંદિરમાં શાંત ચિત્તે જો બેસીને સાંભળવામાં આવે તો ઓમ સંભળાય છે, તેવી મને અનુભૂતિ થઈ છે."

અક્ષય કુમાર વડનગરમાં (ETV Bharat Gujarat)

'વડનગરનો ઇતિહાસ જોઈને મને આનંદ થયો'
બોલિવૂડ સ્ટારે હાટકેશ્વર મંદિરના દર્શન બાદ વડનગરના અન્ય ઐતિહાસિક સ્થળોની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે વડનગરમાં નવનિર્મિત 'આર્કિયોલોજીકલ મ્યુઝિયમ'ની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાં વડનગરના હજારો વર્ષ જૂના ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને પુરાતત્વીય અવશેષો વિશે માહિતી મેળવી હતી. મ્યુઝિયમની મુલાકાત બાદ અક્ષય કુમારે કહ્યું કે, "વડનગરનો ભવ્ય ઇતિહાસ જાણીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. ખરેખર આ નગર ખૂબ જ પૌરાણિક અને ખાસ છે."

વડનગરના પ્રવાસ દરમિયાન અક્ષય કુમારે પ્રેરણા સ્કૂલની પણ મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે સ્કૂલની પ્રવૃત્તિઓ અને યુવાનોને પ્રેરણા આપતા કાર્યો વિશે જાણકારી મેળવી હતી. અભિનેતાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ એક એવોર્ડ નાઇટના કાર્યક્રમ માટે ગુજરાત આવ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેમને ઐતિહાસિક વડનગરની મુલાકાત લેવાનો મોકો મળ્યો, જેનો તેમને ખૂબ સંતોષ છે. વડનગરની આ મુલાકાત બોલિવૂડ સ્ટાર માટે ધાર્મિક આસ્થા અને ઐતિહાસિક જ્ઞાનનો સમન્વય બની રહી હતી, જેનાથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. તેમની આ મુલાકાતથી વડનગરને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ પ્રસિદ્ધિ મળી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢ સાસણ સફારીની ઓનલાઈન બુકિંગમાં ગોલમાલ મામલે CID ક્રાઈમ તપાસ કરશે, વન મંત્રીનું નિવેદન
  2. નર્મદાની એકતાનગરી 3 કરોડ LED લાઈટોથી ઝગમગી ઉઠી, જુઓ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીનો અદભૂત નજારો

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI HOMETOWN VADNAGARAKSHAR KUMAR VISITS VADNAGARAKSHAY KUMAR IN VADNAGARAKSHAY KUMARAKSHAY KUMAR IN VADNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.