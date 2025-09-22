અંકલેશ્વરમાં પ્રી-નવરાત્રી સેલિબ્રેશનમાં બોલિવૂડ એક્ટર વત્સલ શેઠ ખેલૈયા સાથે ગરબે ઝૂમ્યા
Published : September 22, 2025 at 6:00 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઉદ્યોગિક નગરી અંકલેશ્વરમાં પ્રી-નવરાત્રીની ઉજવણીમાં એક અનોખો ઉમંગ જોવા મળ્યો. અવસર પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાયેલ રેવાને તાલે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પ્રખ્યાત ફિલ્મ તારઝન – ધ વન્ડર કાર ફેમ એક્ટર વત્સલ શેઠે ખાસ હાજરી આપી હતી. તેમના આગમનથી ગરબા મહોત્સવમાં ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ છવાયો હતો.
ખેલૈયાઓ સાથે ગરબે ઘૂમ્યા વત્સલ શેઠ
પ્રીનવરાત્રીના આ વિશેષ અવસર પર હાજરી આપતા વત્સલ શેઠે માત્ર દર્શકો સાથે મુલાકાત જ કરી નહોતી, પરંતુ ખેલૈયાઓ સાથે ગરબે પણ ઝૂમ્યા હતા. તેમની હાજરીથી કાર્યક્રમનું ગૌરવ વધ્યું હતું. ખાસ કરીને યુવા ખેલૈયાઓ તેમના પ્રિય અભિનેતાને પોતાના વચ્ચે જોઈને ખુશખુશાલ થઈ ગયા હતા. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં વત્સલ શેઠે ખેલૈયાઓ સાથે ફોટોગ્રાફ્સ પડાવ્યા, વીડિયો બનાવ્યા અને આનંદ માણ્યો. એક્ટરના ચાહકોને આ અનોખો પળ યાદગાર બની રહ્યો.
અંકલેશ્વરના એક્સપ્રેસ વેની કરી પ્રશંસા
અંકલેશ્વરના અવસર પાર્ટી પ્લોટમાં યોજાયેલ રેવાને તાલે પ્રિનવરાત્રીમાં ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં વત્સલ શેઠે અંકલેશ્વરના વિકાસ અને સુવિધાઓની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “હું મુંબઈથી અંકલેશ્વર એક્સપ્રેસ વે દ્વારા આવ્યો છું અને સફર ખૂબ જ સુખદ અને આરામદાયક રહી. માર્ગ સુવિધા અત્યંત સરસ છે.”
આ ઉપરાંત તેમણે ઉદ્યોગિક નગરી તરીકે જાણીતા અંકલેશ્વરમાં કોઈપણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ન અનુભવાયું હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. “અંકલેશ્વર વિષે બહારથી ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે અહીં પ્રદૂષણ વધારે છે, પરંતુ અહીં આવ્યે એવુ કંઇ લાગ્યું જ નથી. શહેર ખૂબ જ સ્વચ્છ અને સુવ્યવસ્થિત લાગ્યું,” એમ અભિનેતાએ ઉમેર્યું હતું.
ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહની લહેર
પ્રિનવરાત્રીમાં ખાસ મહેમાન તરીકે વત્સલ શેઠના આગમનથી ખેલૈયાઓ અને આયોજકોમાં ઉત્સાહની લહેર ફેલાઈ ગઈ હતી. સમગ્ર ગ્રાઉન્ડમાં તેમનું સ્વાગત તાળીઓ અને ઊંચા અવાજે કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને યુવાનો તેમના સાથે ગરબે ઘૂમવા આતુર દેખાયા હતા. ગરબા મહોત્સવ દરમિયાન સંગીતના તાલે જ્યારે વત્સલ શેઠે ખેલૈયાઓ સાથે સ્ટેપ્સ લીધા ત્યારે સમગ્ર ગ્રાઉન્ડમાં હર્ષોલ્લાસની લહેર દોડી ગઈ હતી.
અંકલેશ્વરની પ્રગતિને મળ્યું સ્ટારનો અવાજ
અભિનેતા વત્સલ શેઠે અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગિક પ્રગતિને વખાણતા કહ્યું કે, “અંકલેશ્વર માત્ર ઉદ્યોગિક નગરી જ નથી, પણ અહીંની લોક સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત તહેવારોની ઉજવણી પણ અભૂતપૂર્વ છે. આજે મેં અહિંયા જે ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોયો છે તે અવિસ્મરણીય છે.”
તેમણે ઉમેર્યું કે, “ગુજરાતની ધરતી હંમેશાં સંસ્કૃતિ અને તહેવારો માટે જાણીતી રહી છે, અને અંકલેશ્વરમાં આવીને તે વાત સાબિત થઈ ગઈ.” અંકલેશ્વરમાં આવીને ઘણો આનંદ થયો. અહીંનો એક્સપ્રેસ વે ખરેખર સરસ છે, મુસાફરી આરામદાયક રહી. અંકલેશ્વર ઉદ્યોગિક નગરી હોવા છતાં ક્યારેય પ્રદૂષણ જેવો અનુભવ થયો નથી. લોકો ખૂબ જ પ્રેમાળ છે અને ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ તો અદભૂત છે.
અંકલેશ્વરના પ્રિનવરાત્રીમાં તારઝન ફેમ એક્ટર વત્સલ શેઠની હાજરીએ તહેવારને એક નવો રંગ આપ્યો. ખેલૈયાઓ સાથેનો તેમનો સીધો સંપર્ક, ગરબે ઝૂમવાની મોજ અને શહેરના વિકાસ માટે કરેલા વખાણ અંકલેશ્વરના નાગરિકો માટે ગૌરવની વાત બની ગઈ છે. આ પ્રસંગે એક્ટર વત્સલ શેઠે માત્ર મનોરંજન જ નહીં, પરંતુ શહેરની પ્રગતિને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વખાણવાનું કામ પણ કર્યું.
