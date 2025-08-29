ETV Bharat / state

જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા બે ખલાસીઓના મૃતદેહ નવસારી દરિયાકાંઠેથી મળી આવ્યા

એક મૃતદેહ જલાલપોર તાલુકાના દાંડી દરિયાકાંઠે અને બીજો મૃતદેહ માછીવાડ દીવા દાંડી ખાતે મળી આવ્યો હતો.

જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા બે ખલાસીઓના મૃતદેહ નવસારી દરિયાકાંઠેથી મળી આવ્યા
જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા બે ખલાસીઓના મૃતદેહ નવસારી દરિયાકાંઠેથી મળી આવ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 3:13 PM IST

નવસારી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદથી 18 નોટિકલ માઇલ દૂર મધદરિયે બોટ ડૂબવાની ઘટના બની હતી, જેમાં 30થી વધુ ખલાસીઓ લાપતા થયા હતા. કોસ્ટગાર્ડની ટીમે 11 ખલાસીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આ ઘટનામાં નવસારી જિલ્લાના દરિયાકાંઠેથી બે મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. એક મૃતદેહ જલાલપોર તાલુકાના દાંડી દરિયાકાંઠે અને બીજો મૃતદેહ માછીવાડ દીવા દાંડી ખાતે મળી આવ્યો હતો.

મૃતદેહ મળી આવતાં મરીન પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે આ ફિશિંગ બોટ જાફરાબાદની હતી. બે મૃતદેહોમાંથી એકની ઓળખ હરેશભાઈ બીજલભાઈ બારૈયા તરીકે થઈ હતી. પરિવારને જાણ કરાતાં અમરેલીથી પરિજનો નવસારી પહોંચ્યા અને મૃતદેહ સ્વીકાર્યો.

જાફરાબાદ બોટ દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા બે ખલાસીઓના મૃતદેહ નવસારી દરિયાકાંઠેથી મળી આવ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના દસ દિવસ પહેલાં બની હતી, જ્યારે જાફરાબાદથી માછીમારી માટે નીકળેલી 'જયશ્રી' નામની બોટ મધદરિયે તોફાનના કારણે ડૂબી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 11 ખલાસીઓ લાપતા થયા હતા. આ પૈકી બે ખલાસીઓના મૃતદેહ નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકાના માછીવાડ દીવા દાંડી અને દાંડી દરિયાકાંઠે મળી આવ્યા હતા. નવસારી પોલીસે તાત્કાલિક મૃતદેહોનો કબજો લઈ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ ખલાસીઓ જાફરાબાદની બોટ દુર્ઘટનાના ભાગ હતા. અમરેલી પોલીસના સંપર્ક દ્વારા મૃતદેહોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

દાંડી દરિયાકાંઠે મળેલો મૃતદેહ હરેશભાઈ બીજલભાઈ બારૈયાનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આજે વહેલી સવારે પરિવાર નવસારી પહોંચ્યો અને મૃતદેહનો કબજો લીધો. નવસારી પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ મૃતદેહને મૃતકના વતન મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી હતી.

હરેશભાઈ બારૈયા છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી માછીમારીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા અને તેમના પરિવારમાં પત્ની અને બે બાળકો છે. પરિવારે પોતાના મોભી ગુમાવતાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. રાજ્ય સરકારે મૃતકના પરિવારને પાંચ લાખ રૂપિયાની સહાય જાહેર કરી છે. જોકે, અમરેલી જિલ્લા ભાજપના પદાધિકારીઓએ વધુ યોગ્ય સહાય મળે તે માટે રજૂઆત કરી છે.

મૃતકના પરિજન રમેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "ગઈકાલે જાફરાબાદ પોલીસે અમને આ ઘટનાની જાણ કરી હતી. પોલીસે અમને મૃતદેહના ફોટો બતાવ્યા, જેના આધારે અમે ખાતરી કરી કે આ અમારા પરિજન હરેશભાઈ બીજલભાઈ બારૈયાનો મૃતદેહ છે. આજે અમે નવસારી આવીને મૃતદેહની ચકાસણી કરી અને તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને રવાના થઈશું."

