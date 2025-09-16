ETV Bharat / state

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન

તાપી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ તેમજ મહેસૂલી કર્મચારી સંઘના સંયુક્ત પ્રયાસોથી વ્યારા ખાતે મહા રક્તદાન શિબિર યોજાઈ હતી.

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન
વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: જિલ્લાના વડામથક વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિન નિમિત્તે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લામાં એક અનોખું અને જનહિતકારી આયોજન હાથ ધરાયું હતું. તાપી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ તેમજ મહેસૂલી કર્મચારી સંઘના સંયુક્ત પ્રયાસોથી વ્યારા ખાતે મહા રક્તદાન શિબિર યોજાઈ હતી. આ શિબિરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને અકસ્માત અથવા ગંભીર બીમારીઓ દરમિયાન તાત્કાલિક રક્ત ઉપલબ્ધ કરાવવાનો હતો.

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ શિબિરમાં શિક્ષકો, મહેસૂલી વિભાગના કર્મચારીઓ, પોલીસ વિભાગના જવાનો તેમજ અન્ય સરકારી કચેરીઓના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. શિબિર દરમિયાન 800થી વધુ લોકોએ રક્તદાન માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું હતું, જે તાપી જેવા નાના જિલ્લામાં નોંધપાત્ર સંખ્યા ગણાય.

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન
વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

રક્તદાન જેવી માનવ સેવા પ્રવૃત્તિમાં સામાન્ય લોકો ઉપરાંત મહિલાઓએ પણ આગળ આવીને સક્રિય ભાગીદારી નોંધાવી હતી. અનેક યુવા શિક્ષકોએ જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન નિમિત્તે આવું આયોજન કરવું એ ‘સેવા પરમો ધર્મ’ના સંદેશને સાકાર કરે છે.

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન
વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

શિબિરનું ઉદ્ઘાટન તાપી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લાના અનેક હોદ્દેદારો, અધિકારીઓ અને સંઘના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અકસ્માત કે આકસ્મિક સર્જરી જેવી પરિસ્થિતિઓમાં રક્તની તાત્કાલિક જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે, પરંતુ પૂરતી સુવિધાઓના અભાવે દર્દીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આ શિબિર દ્વારા એકત્ર થયેલું રક્ત ભવિષ્યમાં અનેક જીવન બચાવવા માટે ઉપયોગી થશે.

વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન
વ્યારા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિન પૂર્વે તાપી જિલ્લા સંયુક્ત કર્મચારી સંઘ દ્વારા ભવ્ય મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

શિબિર દરમિયાન રક્તદાન કરનાર દાતાઓને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સમાજસેવા માટે અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા. તબીબી ટીમોએ રક્તદાન માટે તમામ જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી હતી અને સુરક્ષા તેમજ આરોગ્યના તમામ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિન નિમિત્તે દેશભરમાં અનેક સામાજિક અને સેવાકીય કાર્યક્રમો યોજાય છે. આ શ્રેણીમાં તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે આયોજિત આ મહા રક્તદાન શિબિર લોકજાગૃતિ સાથે માનવતાની અનોખી મિસાલ બની રહી. આ શિબિરનો સંદેશ સ્પષ્ટ હતો કે રક્તદાન મહાદાન છે. એક યુનિટ રક્ત માનવ જીવન બચાવીને સમગ્ર કુટુંબને ખુશીઓ પરત આપી શકે છે. વ્યારા ખાતે યોજાયેલી આ શિબિર તેનો જીવંત દાખલો છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIRTHDAYBLOOD DONATION CAMPTAPI DISTRICTJOINT EMPLOYEES UNION IN VYARAPM MODI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.