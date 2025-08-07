Essay Contest 2025

અંધકારમાં આત્મનિર્ભરતાનો પ્રકાશ: અમદાવાદની દ્રષ્ટિહીન બહેનો 20 વર્ષથી રાખડી બનાવીને વેચે છે - ANDH KANYA PRAKASH GRUH

અમદાવાદમાં અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડીઓ બનાવવામાં પણ આવે છે સાથે વેચવામાં પણ આવે છે.

અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે
અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 10:46 PM IST

અમદાવાદ: રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવારની ગણતરીની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. રક્ષાબંધન એટલે ભાઈ અને બહેનના અતૂટ બંધનનો તહેવાર. આ દિવસે રેશમનો એક નાનો તાંતણો ભાઈના કાંડા પર બંધાઈને માત્ર એક દોરો નથી રહેતો, પરંતુ તે જીવનભરના પ્રેમ, વિશ્વાસ અને રક્ષણનું પ્રતીક બની જાય છે. આ વર્ષે માર્કેટમાં રંગબેરંગી અને વિવિધ પ્રકારની રાખડીઓથી માર્કેટ ભરાયું હતું. ઘણી જગ્યાએ દુકાનદારો રાખડી વેચે છે. પણ અમદાવાદમાં અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડીઓ બનાવવામાં પણ આવે છે સાથે વેચવામાં પણ આવે છે.

અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે

20 વર્ષથી દિવ્યાંગ બહેનો રાખડી બનાવે છે
અમદાવાદમાં અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહના એડમિન સ્મિતા શાહે કહ્યું કે, અમારી દ્રષ્ટિહીન બહેનો છેલ્લા 20 વર્ષથી રાખડીઓ બનાવે છે. એર ઇન્ડિયા દ્વારા રાખડીઓ માટેનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. આ સંસ્થા દ્વાર ટેન્ડર ભરવામાં આવ્યું હતું. અમને રાખડીઓનો ઓર્ડર મળ્યો હતો. દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવવાનું કામ અઘરું હતું. પણ અમે ધીરે ધીરે તેમને ટ્રેનિંગ આપીને મોતી પોરવતા, અને રાખડી બનાવવાનું શીખવાડ્યું હતું. અમે વર્ષ દરમિયાન ચારથી પાંચ લાખની રાખડીઓ વેચીએ છીએ. દ્રષ્ટિહીન બહેનો પોતાની રીતે ડિઝાઇન પણ તૈયાર કરે છે, અને સુંદર રાખડીઓ બનાવે છે. દ્રષ્ટિહીન બહેનો આગળ વધે, સ્વાવલંબી બને તેવા પ્રયત્નો અમારી સંસ્થા કરી રહી છે.

અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે
અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે (ETV Bharat Gujarat)

જૂન મહિનાથી રાખડી બનાવવાનું શરૂ થાય છે
રાખડી વેચનાર દ્રષ્ટિહીન નયના બેને કહ્યું કે, અહીંયા બહેનો જૂન મહિનાથી રાખડીઓ બનાવવાનું શરૂ કરે છે. આ વખતે રાખડીઓની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો, ગણપતિ ભગવાન વાળી, ઓમ વાળી, ભાઈ વાળી, કાચબા વાળી, શ્રીનાથજી વાળી, અલગ અલગ ડાયમંડ વાળી, અલગ પેટર્ન વાળી રાખડી બનાવાઈ છે. અહીંયા ખરીદી કરવા આવનાર લોકોનો સારો રિસ્પોન્સ મળે છે. તેઓ હોંશભેર અમારી રાખડીઓ ખરીદે છે. દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા બનાવેલી રાખડીઓના તેઓ વખાણ પણ કરે છે. લોકો રાખડી લેવા માટે સવારે 11:00 વાગ્યાથી લઈને રાતના 08:00 વાગ્યા સુધી આવી શકે છે.

અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે
અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની દ્રષ્ટિહીન બહેનો દ્વારા રાખડી બનાવાય છે (ETV Bharat Gujarat)

