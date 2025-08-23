સુરત: રાજ્યના ખેડૂતો યુરિયા ખાતરની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે અને માંડ માંડ ખાતર મેળવી રહ્યા છે, ત્યારે કાળાબજારીઓ બેફામ બન્યા છે. ખેતી માટેનો સબસિડીવાળો યુરિયા ખાતર ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પહોંચવાને બદલે ઉદ્યોગપતિઓ પાસે પહોંચી રહ્યો છે. તાજેતરમાં સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના નાંદિડા ગામમાં આવા જ એક રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે.
નાયબ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ), સુરતની કચેરીના ખેતી અધિકારી લાલજીભાઈ ઈટાલિયા દ્વારા નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, સંયુક્ત ખેતી નિયામક, સુરત વિભાગની સૂચના હેઠળ એક સંયુક્ત સ્ક્વૉડ ટીમે નાંદિડા ગામમાં આવેલી વૈભવી ટેક્સ ફેબલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ગોડાઉનની તપાસ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનમાં કાપડના ઢગલા વચ્ચે “ટેકનિકલ ગ્રેડ યુરિયા” લખેલી 50 કિલોગ્રામની કુલ 999 બેગ મળી આવી હતી.
શંકાસ્પદ જણાતાં આ યુરિયાના નમૂનાઓ તપાસ માટે ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળા, બારડોલી અને ત્યારબાદ નેશનલ ટેસ્ટ હાઉસ (ચેન્નઈ) ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા. બંને સ્થળે થયેલા પૃથક્કરણ અહેવાલમાં સ્પષ્ટ થયું કે આ નમૂનાઓમાં લીમડાના તેલ (નીમ ઑઇલ)નું પ્રમાણ છે, જે દર્શાવે છે કે આ જથ્થો સરકાર દ્વારા સબસિડીવાળો અને ફક્ત ખેતીના ઉપયોગ માટેનો નીમ કોટેડ યુરિયા છે. આશરે ₹2.95 લાખની કિંમતનો આ જથ્થો ઔદ્યોગિક હેતુ માટે ગેરકાયદેસર રીતે સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાયું છે.
આ મામલે વૈભવી ટેક્સ ફેબલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને યુરિયા સપ્લાય કરનાર કંપની એવંતા સેલ્સ ઇન્ડિયા, અમદાવાદને કારણદર્શક નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. જોકે, બંને કંપની તરફથી કોઈ સંતોષકારક ખુલાસો કે જવાબ મળ્યો નથી.
આ ગંભીર કાયદાકીય ભંગ બદલ, કંપનીના માલિક સંદીપભાઈ ચોકસી અને સપ્લાયર કંપની સામે આવશ્યક ચીજવસ્તુ ધારા, 1955ની કલમ 3 અને 7(1)(a)(ii) હેઠળ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસમાં અન્ય કયા લોકો સંડોવાયેલા છે તે અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે ખેડૂતોને મળવા પાત્ર સબસિડીવાળા ખાતરને કાળાબજારીઓ ઉદ્યોગોમાં સપ્લાય કરી રહ્યા છે, જેની સામે કડક કાર્યવાહી અનિવાર્ય છે.
