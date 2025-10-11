ભાજપ વોર્ડ પ્રમુખે જાહેર માર્ગ પર જન્મદિવસ ઉજવી પોલીસના પ્રતિબંધનો કર્યો ભંગ, કાર્યવાહી પર સૌની નજર
ભાજપના વોર્ડ નંબર 24ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનાર જાહેર માર્ગ પર જન્મદિવસની ધામધૂમથી ઉજવણી કરીને વિવાદમાં સપડાયા છે.
સુરત : તાજેતરમાં મારામારીની ઘટનાથી ચર્ચામાં આવેલા સુરત ભાજપમાં હવે વધુ એક વિવાદે માથું ઊંચક્યું છે. આ વખતે ભાજપના વોર્ડ નંબર 24ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનાર જાહેર માર્ગ પર જન્મદિવસની ધામધૂમથી ઉજવણી કરીને વિવાદમાં સપડાયા છે.
જાહેરનામાનો ખુલ્લો ભંગ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાજપ વોર્ડ નં. 24ના પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનારે પોતાનો જન્મદિવસ ઉધના વિસ્તારમાં આવેલી સાંઇબાબા સોસાયટીના ગેટ પર, જાહેર માર્ગ પર ઊજવ્યો હતો. ખેરનારે પોતાના કાર્યકર્તાઓ સાથે મળીને રસ્તા પર કેક કાપી હતી. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આ દરમિયાન તેમના સમર્થકોએ જાહેર માર્ગ પર જોરદાર ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી. જેના કારણે ટ્રાફિક અને સામાન્ય જનતાને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાઇરલ
ભાજપના વોર્ડ પ્રમુખની જાહેર માર્ગ પરની આ ઉજવણીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે સુરત પોલીસે જાહેર માર્ગો પર કેક કાપવા કે આવી ઉજવણી કરવા પર સ્પષ્ટ પ્રતિબંધ (જાહેરનામું) મૂકેલો છે, ત્યારે ખુદ સત્તાધારી પક્ષના વોર્ડ પ્રમુખ દ્વારા જ કાયદાનું ઉલ્લંઘન થતાં લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલ
અવારનવાર સામાન્ય નાગરિકો સામે નિયમ ભંગ બદલ કડક કાર્યવાહી કરતી સુરત પોલીસ, હવે ભાજપના વોર્ડ પ્રમુખ પ્રકાશ ખેરનારના કેસમાં શું વલણ અપનાવે છે, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે, સવાલ એ છે કે: શું સુરત પોલીસ કાયદાનું સન્માન જાળવીને પ્રકાશ ખેરનાર વિરુદ્ધ પક્ષપાત વગર કાર્યવાહી કરશે?, ઉધના પોલીસ દ્વારા જાહેરનામાના ભંગ બદલ પ્રમુખ સામે કોઈ ગુનો દાખલ થશે કે કેમ?
