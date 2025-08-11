ETV Bharat / state

અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર લગાવેલા ટેરિફના વિરોધમાં હવે અમરેલીમાંથી અમેરિકા સામે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

અમરેલીમાં અમેરિકાનો વિરોધ
અમરેલીમાં અમેરિકાનો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
અમરેલી: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ વધારાને લઈને ગુજરાતમાંથી સૌપ્રથમ વખત અમરેલી ખાતે અમેરિકાનો વિરોધ થયો. ઇફ્કોના ચેરમેન અને પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન દિલીપ સંઘાણી, અમરેલીના સાંસદ નારણ કાછડીયા અને અગ્રણી ડોક્ટર ભરત કાનાબારની હાજરીમાં અમરેલી જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકથી અમેરિકન ઉત્પાદનો સાથેની એક રેલી નીકળી હતી. રાજકમલ ચોક ખાતે તમામ અમેરિકામાં ઉત્પાદિત થયેલી ચીજ વસ્તુઓની હોળી કરીને અમેરિકાનો વિરોધ કરવાની પહેલ અમરેલીએ કરી છે.

અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર વિવિધ પ્રકારે ટેરિફ વધારીને ભારતને નુકસાન કરવાના જે પ્રયાસો શરૂ થયા છે, તેના વિરોધમાં હવે અમરેલીમાંથી અમેરિકા સામે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન અને ઇફ્કોના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણી, અમરેલીના પૂર્વ સાંસદ નારણભાઈ કાછડીયા, જિલ્લા અગ્રણી ડોક્ટર ભરત કાનાબાર સહીત અમરેલીના અનેક લોકો અમેરિકામાં ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ સાથે જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકથી રાજકમલ ચોક ખાતે રેલીના રૂપમાં પહોંચ્યા હતા. અહીં તમામ લોકોએ અમેરિકામાં ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓનો જાહેરમાં હોળી કરીને રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફનો વિરોધ કર્યો હતો. અમરેલી રાજકારણનું એપીસેન્ટર માનવામાં આવે છે. ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણથી લઈને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ભારત વિરોધી જે પગલાંઓ લેવાઈ રહ્યા હતા તેની સામે અમરેલી એ કાયમ અવાજ ઉઠાવવાની પહેલ કરી છે. જેના ભાગરૂપે આજે અમેરિકામાં ઉત્પાદિત તમામ ચીજ વસ્તુઓની હોળી કરીને અમેરિકા સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

આઝાદીની લડાઈની યાદ થઈ તાજી

જે રીતે મહાત્મા ગાંધીએ આઝાદીની લડાઈમાં વિદેશમાં બનેલા અને ત્યાંથી ઉત્પાદિત થયેલ તમામ ચીજ વસ્તુઓની અને ખાસ કરીને કપડાની જાહેરમાં હોળી કરીને વિદેશના કપડાનો ત્યાગ કરીને શરીર પર માત્ર ખાદીથી બનેલું એક વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું. આજે વર્ષો પછી આ જ પ્રકારે અમરેલીમાં અમેરિકાના ઉત્પાદિત કપડાનો વિરોધ અને ત્યારબાદ તેની હોળી મહાત્મા ગાંધીએ અંગ્રેજો સામે ચલાવેલા ખાદીના આંદોલનની યાદ પણ અપાવી જાય છે. અમેરિકા દરરોજ ભારતને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય તે માટે અવનવા ટેરિફ લગાવી રહી છે, જેનો ગુજરાતમાંથી પ્રથમ વિરોધ અમરેલીથી શરૂ થયો. જેમાં દિલીપ સંઘાણી અને નારણ કાછડીયા એક સાથે આવતા જોવા મળ્યા.

