ETV Bharat / state

"યે તસવીર કુછ કહેતી હૈ" મતદાન બાદ ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભેટી પડ્યા, જુઓ વીડિયો... - KADI ASSEMBLY BY ELECTION

ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભેટી પડ્યા ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 20, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:11 AM IST 2 Min Read

મહેસાણા : કડીની વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીનું મતદાન કેટલાક વાદ વિવાદ વચ્ચે પૂર્ણ થયું હતું. સાંજે 6:00 વાગે મતદાન પૂર્ણ થતા લગભગ 58 ટકા જેટલું મતદાન નોંધાયું હતું. વહેલી સવારથી સાંજે છ વાગ્યા સુધી થયેલ મતદાન દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ વાદ વિવાદ સામે આવ્યા હતા. જોકે છેલ્લે શાંતિપૂર્ણ મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. ભાજપ-કોંગ્રેસ સાથ સાથ ! કડી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં વહેલી સવારે 7:30 કલાકે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે એવો દાવો કર્યો હતો કે બોગસ એજન્ટ બુથમાં હતો, જે ખબર પડતા ભાગી ગયો છે. જોકે બાદમાં તે એજન્ટ અડધો કલાકમાં પરત આવતા મીડિયા સામે નિવેદન કર્યું હતું કે તે અપક્ષ ઉમેદવારનો એજન્ટ છે અને મામલો શાંત પડ્યો હતો. જે બાદ મતદાન રાબેતા મુજબ ચાલુ થયું હતું. મતદાન બાદ ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભેટી પડ્યા (ETV Bharat Gujarat) નવો રાજકીય રંગ, જુઓ... સાંજ પડતા ફરીથી બંને પક્ષોના જૂથ વચ્ચે મામલો વણસ્યો હતો. સવાર અને સાંજના આ વિવાદ કુંડાળ ગામેના બુથ પર થયા હતા. જો કે, સાંજ પડતાં છ વાગે મતદાન પૂર્ણ થયું અને નવો રાજકીય રંગ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એકબીજાને ભેટતા અને હાથ મિલાવતા જોવા મળ્યા હતા. તો એકબીજાને ટોંટ પણ મારતા હતા કે કોણ જીતશે એ તો સૌને ખબર જ છે અને સમય બતાવશે.

મહેસાણા : કડીની વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીનું મતદાન કેટલાક વાદ વિવાદ વચ્ચે પૂર્ણ થયું હતું. સાંજે 6:00 વાગે મતદાન પૂર્ણ થતા લગભગ 58 ટકા જેટલું મતદાન નોંધાયું હતું. વહેલી સવારથી સાંજે છ વાગ્યા સુધી થયેલ મતદાન દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ વાદ વિવાદ સામે આવ્યા હતા. જોકે છેલ્લે શાંતિપૂર્ણ મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. ભાજપ-કોંગ્રેસ સાથ સાથ ! કડી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં વહેલી સવારે 7:30 કલાકે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે એવો દાવો કર્યો હતો કે બોગસ એજન્ટ બુથમાં હતો, જે ખબર પડતા ભાગી ગયો છે. જોકે બાદમાં તે એજન્ટ અડધો કલાકમાં પરત આવતા મીડિયા સામે નિવેદન કર્યું હતું કે તે અપક્ષ ઉમેદવારનો એજન્ટ છે અને મામલો શાંત પડ્યો હતો. જે બાદ મતદાન રાબેતા મુજબ ચાલુ થયું હતું. મતદાન બાદ ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભેટી પડ્યા (ETV Bharat Gujarat) નવો રાજકીય રંગ, જુઓ... સાંજ પડતા ફરીથી બંને પક્ષોના જૂથ વચ્ચે મામલો વણસ્યો હતો. સવાર અને સાંજના આ વિવાદ કુંડાળ ગામેના બુથ પર થયા હતા. જો કે, સાંજ પડતાં છ વાગે મતદાન પૂર્ણ થયું અને નવો રાજકીય રંગ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એકબીજાને ભેટતા અને હાથ મિલાવતા જોવા મળ્યા હતા. તો એકબીજાને ટોંટ પણ મારતા હતા કે કોણ જીતશે એ તો સૌને ખબર જ છે અને સમય બતાવશે. કાર્યકરો બગડ્યા, કહ્યું- "આ ગંદી રાજનીતિ છે" આ દ્રશ્ય જોતા ભાજપના કેટલાક ટેકેદાર અને કાર્યકરો રોષે ભરાયા હતા અને ભાજપના ઉમેદવાર રાજેન્દ્ર ચાવડાને સંભળાવી દીધું હતું કે, જો વિરોધી ઉમેદવાર સાથે હાથ જ મિલાવવો હતો તો વિરોધ કરીને લોકોને શું કરવા પરેશાન કર્યા. આવી જ રાજનીતિ કરવી હોય તો લોકો પણ જાણવા જોઈએ કે આ ગંદી રાજનીતિ છે. કાર્યકરો બગડ્યા, કહ્યું- "આ ગંદી રાજનીતિ છે" (ETV Bharat Gujarat) કડી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી : કડી વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે ગતરોજ મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. કડી વિધાનસભા બેઠક પર સ્વર્ગસ્થ કરસન સોલંકીના અવસાન બાદ પેટા ચૂંટણી યોજાઈ છે. કડી બેઠક પરની આ પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપમાંથી રાજેન્દ્ર ચાવડા અને કોંગ્રેસમાંથી રમેશ ચાવડાએ ચૂંટણી લડી. બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી જગદીશ ચાવડા અને શંકરસિંહ વાઘેલાની પાર્ટી જનશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાંથી ગિરીશ કાપડિયાએ ચૂંટણી લડી. જોકે ભાજપનો ગઢ ગણાતી આ બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ સીધો જંગ જોવા મળ્યો. કડી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat) ગત ચૂંટણી કરતા મતદાન ઘટ્યું : ગત 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કડી વિધાનસભા બેઠક પર 71.50 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. આ 2025 માં યોજાયેલી પેટા ચૂંટણીમાં 58 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, એટલે કે ગત 2022 ની ચૂંટણી કરતા 10% થી પણ ઓછું મતદાન થયું છે. સ્વાભાવિક છે કે આ ચૂંટણી સરકાર બદલવાની નથી, પરંતુ પેટા ચૂંટણી હોવાને કારણે મતદારોમાં પણ થોડી ઘણી અંશે નીરસતા હોય છે. જેના કારણે 10% મતદાન ઓછું થયું હોઈ શકે છે. બંને પક્ષે કર્યો જીતનો દાવો ભાજપ અને કોંગ્રેસના બંને ઉમેદવારોએ જીતનો દાવો કર્યો હતો કે પોતે જંગી બહુમતીથી જીતશે. ભાજપના ઉમેદવાર રાજેન્દ્ર ચાવડાએ 25,000 થી વધુ મતોથી જીતની આશા વ્યક્ત કરી હતી. તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રમેશ ચાવડાએ 10,000 થી વધુ મતોથી જીતની આશા વ્યક્ત કરી હતી. વિસાવદર-કડીમાં ભાજપને જીતનો આશાવાદ, શું કોંગ્રેસ-AAP સમીકરણ બદશે?

કડી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ડમી એજન્ટ ? કોંગ્રેસ ઉમેદવાર રમેશ ચાવડાનો આક્ષેપ

Last Updated : June 20, 2025 at 9:11 AM IST