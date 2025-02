ETV Bharat / state

ભાવનગર મનપા વોર્ડ-3ની પેટા ચૂંટણી: ભાજપે ઉમેદવાર કર્યા જાહેર, કોંગ્રેસના પત્તા બંધ - BY ELECTION IN VADVA B WARD OF BMC

ભાવનગર મનપાની વોર્ડ-3ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા અને કોંગ્રેસ મોડી રાત્રે જાહેર કરશે. ( etv bharat gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Feb 1, 2025, 7:22 AM IST | Updated : Feb 1, 2025, 9:02 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3ની પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત થયા બાદ શહેર ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારને જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા મોડી રાત સુધીમાં નામ જાહેર થવાની શક્યતાઓ છે. આ બેઠક ઉપર ભાજપના પૂર્વ નગરસેવકનું બીમારીના લીધે અવસાન થતા ખાલી પડેલી બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. વડવા-બ વોર્ડની સ્થિતિ અને મતદારો: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો વોર્ડ 3 વડવા-બમાં નગરસેવક રહેલા ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલનું બીમારીના લીધે અવસાન થયા બાદ બેઠક ખાલી થઈ હતી. ત્યારે વડવા-બ વોર્ડમાં યોજવામાં આવી રહેલી પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. ત્યારે આ વોર્ડમાં મતદારો જોઈએ તો પુરુષ મતદારો 22.378 અને સ્ત્રી મતદારો 20.645 તેમજ અન્ય 1 મળીને કુલ 43.024 મતદારો નોંધાયેલા છે. જો કે, હાલ આ બેઠક ઉપર 38 મતદાન મથક આવેલા છે. ભાવનગર મનપાની વોર્ડ-3ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા અને કોંગ્રેસ મોડી રાત્રે જાહેર કરશે. (etv bharat gujarat)

Last Updated : Feb 1, 2025, 9:02 AM IST