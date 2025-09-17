ETV Bharat / state

PM મોદીના વતન વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી; 3000 સિનિયર સીટીઝન ઉપસ્થિત રહ્યા, હાટકેશ્વર મંદિરમાં કરાયા હોમ હવન

સિનિયર સિટીઝનોની ઉપસ્થિતિમાં હાટકેશ્વર મંદિરમાં ખાસ પૂજા-અર્ચના, હોમ-હવન અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વડાપ્રધાનના વતન વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી
વડાપ્રધાનના વતન વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 17, 2025 at 7:49 PM IST

મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી તેમના માદરે વતન વડનગરમાં ભવ્ય રીતે કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે ખાસ કરીને સુરતથી 75 લક્ઝરી બસો ભરીને 3000 થી વધુ સિનિયર સિટીઝનો વડનગર પહોંચ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીના દીર્ઘાયુ અને સ્વાસ્થ્ય માટે આ સિનિયર સિટીઝનોની ઉપસ્થિતિમાં હાટકેશ્વર મંદિરમાં ખાસ પૂજા-અર્ચના, હોમ-હવન અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ સમગ્ર આયોજન સુરતના ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાત અને દેશ માટે જે કાર્યો કર્યા છે, તેના બદલ આ આદર અને પ્રેમ દર્શાવવા માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ સિનિયર સિટીઝનોએ પ્રધાનમંત્રીના સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

વડનગરમાં PMના જન્મોત્સવની ઉજવણી

વડાપ્રધાન મોદીનું વડનગર સાથેનું જોડાણ ખુબ ઊંડું છે. જે હાટકેશ્વર મંદિરમાં તેઓ બાળપણમાં નગારા વગાડતા હતા, તે જ મંદિરમાં આ પૂજા-અર્ચનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે હાજર સિનિયર સિટીઝનોએ ભાવુક થઈને કહ્યું કે તેઓ પ્રધાનમંત્રી મોદીને પોતાના પરિવારના સભ્ય માને છે અને તેમના માટે પ્રાર્થના કરવાથી તેમને ખુશી મળે છે.

વડાપ્રધાનના વતન વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી
વડાપ્રધાનના વતન વડનગરમાં જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આ ધાર્મિક કાર્યક્રમ ઉપરાંત, પૂર્ણેશ મોદી દ્વારા આ સિનિયર સિટીઝનો માટે આરોગ્યલક્ષી સેવાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 3000 થી વધુ સિનિયર સિટીઝનોને આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવી આપવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી તેમને ભવિષ્યમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સેવાઓનો લાભ મળી શકશે.

હાટકેશ્વર મંદિર
હાટકેશ્વર મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

હાટકેશ્વર મંદિરમાં ખાસ પૂજા-અર્ચના, હોમ-હવન

આ કાર્યક્રમમાં હાટકેશ્વર મંદિરના ટ્રસ્ટી અરવિંદભાઈએ પણ ભાગ લીધો હતો. તેમણે આ આયોજનની પ્રશંસા કરતાં જણાવ્યું કે આટલી મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સિટીઝનોનું વડનગરમાં આવવું એ ખરેખર પ્રશંસાપાત્ર છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે આ પ્રકારનું આયોજન સમાજ માટે પ્રેરણાદાયક છે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આવેલા સિનિયર સિટીઝનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

હાટકેશ્વર મંદિર
હાટકેશ્વર મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

તેઓએ પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેમના કારણે દેશનું ગૌરવ વધ્યું છે. તેઓએ આયોજકોનો આભાર વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે આ પ્રકારના આયોજનોથી સમાજમાં સકારાત્મકતા ફેલાય છે અને વડીલોને પણ સન્માન મળે છે.
આ સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ અને ધાર્મિક વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો હતો. વડનગરના લોકોએ પણ સુરતથી આવેલા મહેમાનોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું.

