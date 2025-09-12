ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનમાં TTE માટે બાયોમેટ્રિક હાજરી સિસ્ટમ શરૂ
રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા તમામ ટીટીઇ (ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ)ની હાજરી નોંધવા માટે બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
Published : September 12, 2025 at 4:15 PM IST
ભાવનગર: રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા તમામ ટીટીઇ (ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ)ની હાજરી નોંધવા માટે બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ પદ્ધતિનો હેતુ હાજરીમાં પારદર્શકતા લાવવી, ગરબડ અટકાવવી અને કામની દેખરેખને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે. આ સિસ્ટમની અમલવારી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે.
ડિજિટલ હાજરીની શરૂઆત
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળના TTE માટે ડિજિટલ હાજરી સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં તમામ સ્ટેશનો અને TTEએ બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ દ્વારા હાજરી નોંધાવવાની રહેશે. આ માટે ફિંગરપ્રિન્ટ ડિવાઇસને TTE લોબી એપ્લિકેશન સાથે જોડવામાં આવ્યું છે, જે C-DAC પોર્ટલ સાથે સંકલિત છે.
પહેલાની અને હવેની હાજરી વ્યવસ્થા
અગાઉ TTEની હાજરી સાઇન-ઓન અને સાઇન-ઓફ પ્રક્રિયા યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ દ્વારા નોંધવામાં આવતી હતી. પરંતુ આ પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને પારદર્શક બનાવવા માટે બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ અપનાવવામાં આવી છે. હવે TTE ફિંગરપ્રિન્ટ દ્વારા સાઇન-ઇન અને સાઇન-આઉટ કરશે, જેનાથી હાજરીની નોંધણી વધુ ચોક્કસ અને ઝડપી બનશે.
આ પદ્ધતિ ક્યાં લાગુ?
રેલવે ડિવિઝનલ કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે TTE લોબી એપ્લિકેશન દ્વારા હાજરી નોંધવાની આ પદ્ધતિ હાલમાં ભાવનગર, બોટાદ, મહુવા, ગાંધીગ્રામ, પોરબંદર, જુનાગઢ અને વેરાવળ ખાતે સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે. આ સિસ્ટમથી કર્મચારીઓની હાજરી પર અસરકારક દેખરેખ રાખી શકાશે અને ડ્યુટી રેકોર્ડમાં અનિયમિતતા અટકાવી શકાશે. આ પગલું ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને સ્માર્ટ રેલવે મિશનને વેગ આપવામાં મદદરૂપ થશે.
TTE લોબીની વિગતો
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના પીઆરઓ શંભુજીએ જણાવ્યું કે ડિવિઝન હેઠળ કુલ 111 TTE કર્મચારીઓ છે, અને સાત TTE લોબીઓ આવેલી છે. આ તમામ લોબીઓમાં બાયોમેટ્રિક હાજરી સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ ડિજિટલ પહેલથી ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફની હાજરી વ્યવસ્થા વધુ કાર્યક્ષમ અને પારદર્શક બનશે.
આ પણ વાંચો: