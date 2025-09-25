ETV Bharat / state

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: ભાજપે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને સી.આર પાટીલને સોંપી મોટી જવાબદારી

ભાજપે બિહાર ચૂંટણી માટે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પ્રભારી, યુપીના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય અને સીઆર પાટીલને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 3:13 PM IST

અમદાવાદ: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, ભાજપ નેતૃત્વએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત અનેક નેતાઓને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપી છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બિહાર ચૂંટણી માટે પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે યુપીના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય અને કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, આગામી વર્ષે થનારી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવને પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અરુણ સિંહ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પત્ર દ્વારા ચૂંટણી પ્રભારી અને સહ-પ્રભારીની નિમણૂકની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ આગામી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પ્રભારી તરીકે, સીઆર પાટીલને અને કેશવ પ્રસાદ મૌર્યને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે." આ નિમણૂકો તાત્કાલિક અમલમાં આવશે. વધુમાં, બિપ્લબ કુમાર દેબને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

બિહારમાં થોડા મહિનામાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આ સ્પર્ધા NDA અને મહાગઠબંધન વચ્ચે છે, જેના માટે તમામ નેતાઓએ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. વડાપ્રધાન મોદીથી લઈને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સુધી, બધાએ તાજેતરમાં બિહારની મુલાકાત લીધી છે. નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવ પણ સંપૂર્ણ તાકાત સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં છે. દરમિયાન, આવતા વર્ષે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. મમતા બેનર્જી 2011થી બંગાળના મુખ્યમંત્રી છે અને TMC રાજ્યમાં સત્તામાં છે.

