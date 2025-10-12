ભાવનગરી ગાંઠીયાની ક્યારે થઈ શરૂઆત? કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા અને ભાવ વગેરે જાણો
Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST
ભાવનગર : શહેરની ઓળખાણ ગાય, ગાંડા અને ગાંઠીયાથી થતી આવી છે, ત્યારે ગાંઠીયા વિશ્વ પ્રખ્યાત બન્યા છે. ગાંઠીયાની શરૂઆત ક્યારે થઈ અને આજે કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા બની રહ્યા છે. દિવાળી ટાણે વ્યાપારીઓ દ્વારા તૈયાયરીઓ કેવી છે. ભાવ શુ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ
ભાવનગરના ગાંઠીયા આજે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. દિવાળી જેવા તહેવાર આવતાની સાથે જ ભાવનગરમાં ગાંઠિયાઓની માંગ વધવા લાગે છે, ત્યારે દેશના વડાપ્રધાને ભાવનગરના નરશી બાવાવાળાની ગાંઠિયાનો ઉલ્લેખ કરીને ભાવનગરવાસીઓને જુના દિવસોની યાદ પણ તાજા કરાવી હતી. હાલ ગાંઠીયાની સ્થિતિ શું છે તે જાણવા માટે ETV ભારતે ખાસ ગાંઠીયાને લઈને આ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે.
1920માં થઈ ગાંઠીયાની પ્રથા શરૂ
ભાવનગર શહેરમાં નરશીભાઈ બાવાભાઈના ગાંઠિયાની માંગ રહે છે, ત્યારે આ સંસ્થાના સભ્ય નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે, 1920ની આજુબાજુમાં ગાંઠિયાનું કામ અમારા દાદાએ શરૂ કરેલું. અમારી ખારગેટ શાખા છે, જે દાદાએ શરૂ કરી હતી. નરશીદાસ બાવાભાઈ તરીકે તે ઓળખાય છે. દાદા બધી પ્રકારના ગાંઠીયા બનાવતા પ્રથમ ભાવનગર ગાંઠિયા બનાવ્યા પછી તેમને સંશોધન કરીને મરી મસાલાવાળા ગાંઠિયાની શરૂઆત કરી હતી જે અત્યારે ખૂબ જ ચલણમાં છે.
કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા અને માંગ
દિવાળીના ગાંઠિયાની કામગીરી હાલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે દાદાએ શરૂઆત કર્યા બાદ ધીમે ધીમે અલગ અલગ વેરાઈટીઓ ચાલવા લાગી છે. જેમ કે ગાંઠીયામાં અલગ અલગ પ્રકાર છે. મરી મસાલાવાળા ગાંઠીયા, ભાવનગરી ગાંઠીયા, તીખા ગાંઠિયા, તમતમ ગાંઠિયા, મેથી ગાંઠિયા, મેથી પાલક ગાંઠીયા, અજમાવાળા ગાંઠિયા અલગ અલગ વેરાઈટીઓ ગાંઠિયામાં છે.
જેમ કે અત્યારે લીંબુ મરી મસાલા સેવનું ચલણ છે, તેની સાથે મસ્તી મસાલા સેવ છે, તે ફાસ્ટ આઈટમ છે. દરેક પ્રકારના ગાંઠિયાની માંગ હોય છે. અહીંયા પણ અને બહારગામ પણ હાલમાં મરી-મસાલા વાળા ગાંઠીયા લીંબુ સેવ મકાઈ ચેવડો વગેરેની માંગ છે. જો કે તમામના ભાવ 400ની આસપાસ કિલો છે.
વેપારીઓ દ્વારા ઓફલાઇન ખરીદીનો આગ્રહ
ભાવનગરના નાગરીક યશપાલસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, આપણને સૌને ખ્યાલ છે, ભાવનગર એ ગાંઠીયાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. ભાવનગરના ગાંઠીયા અનેક પ્રકારના છે. મેથી મરી ગાંઠિયા એમ અનેક ગાંઠિયા મળે છે. બહારગામથી આવતા લોકો ખાસ ગાંઠિયા લઈને જાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ પણ ભાવનગર આવ્યા ત્યારે નરશી બાવાના નામ લઈને ગાંઠિયાની ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આડા દિવસે તો ભાવનગરવાસીઓની સવાર ગાંઠિયાથી જ થતી હોય છે. જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે માંગ વધુ થાય છે.
નિલેશભાઈ છાંટબારે મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, 'લોકો ઓનલાઈન ખરીદી કરે તેના કારણે તેઓ સ્વાદથી વંચિત રહે છે. કારણ કે જો ઓફલાઈન ખરીદી કરે તો તે અલગ અલગ નવી વેરાઈટીઓનો ટેસ્ટ કરીને ખરીદી કરી શકે છે. આથી ઓફલાઈન ખરીદી શ્રેષ્ઠ અમે માનીએ છીએ.
