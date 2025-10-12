ETV Bharat / state

ભાવનગરી ગાંઠીયાની ક્યારે થઈ શરૂઆત? કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા અને ભાવ વગેરે જાણો

ભાવનગરના ગાંઠીયા આજે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. દિવાળી જેવા તહેવાર આવતાની સાથે જ ભાવનગરમાં ગાંઠિયાઓની માંગ વધવા લાગે છે.

ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : શહેરની ઓળખાણ ગાય, ગાંડા અને ગાંઠીયાથી થતી આવી છે, ત્યારે ગાંઠીયા વિશ્વ પ્રખ્યાત બન્યા છે. ગાંઠીયાની શરૂઆત ક્યારે થઈ અને આજે કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા બની રહ્યા છે. દિવાળી ટાણે વ્યાપારીઓ દ્વારા તૈયાયરીઓ કેવી છે. ભાવ શુ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ

ભાવનગરના ગાંઠીયા આજે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. દિવાળી જેવા તહેવાર આવતાની સાથે જ ભાવનગરમાં ગાંઠિયાઓની માંગ વધવા લાગે છે, ત્યારે દેશના વડાપ્રધાને ભાવનગરના નરશી બાવાવાળાની ગાંઠિયાનો ઉલ્લેખ કરીને ભાવનગરવાસીઓને જુના દિવસોની યાદ પણ તાજા કરાવી હતી. હાલ ગાંઠીયાની સ્થિતિ શું છે તે જાણવા માટે ETV ભારતે ખાસ ગાંઠીયાને લઈને આ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે.

કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા અને ભાવ વગેરે જાણો (ETV Bharat Gujarat)

1920માં થઈ ગાંઠીયાની પ્રથા શરૂ

ભાવનગર શહેરમાં નરશીભાઈ બાવાભાઈના ગાંઠિયાની માંગ રહે છે, ત્યારે આ સંસ્થાના સભ્ય નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે, 1920ની આજુબાજુમાં ગાંઠિયાનું કામ અમારા દાદાએ શરૂ કરેલું. અમારી ખારગેટ શાખા છે, જે દાદાએ શરૂ કરી હતી. નરશીદાસ બાવાભાઈ તરીકે તે ઓળખાય છે. દાદા બધી પ્રકારના ગાંઠીયા બનાવતા પ્રથમ ભાવનગર ગાંઠિયા બનાવ્યા પછી તેમને સંશોધન કરીને મરી મસાલાવાળા ગાંઠિયાની શરૂઆત કરી હતી જે અત્યારે ખૂબ જ ચલણમાં છે.

ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)

કેટલા પ્રકારના ગાંઠીયા અને માંગ

દિવાળીના ગાંઠિયાની કામગીરી હાલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે દાદાએ શરૂઆત કર્યા બાદ ધીમે ધીમે અલગ અલગ વેરાઈટીઓ ચાલવા લાગી છે. જેમ કે ગાંઠીયામાં અલગ અલગ પ્રકાર છે. મરી મસાલાવાળા ગાંઠીયા, ભાવનગરી ગાંઠીયા, તીખા ગાંઠિયા, તમતમ ગાંઠિયા, મેથી ગાંઠિયા, મેથી પાલક ગાંઠીયા, અજમાવાળા ગાંઠિયા અલગ અલગ વેરાઈટીઓ ગાંઠિયામાં છે.

ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)

જેમ કે અત્યારે લીંબુ મરી મસાલા સેવનું ચલણ છે, તેની સાથે મસ્તી મસાલા સેવ છે, તે ફાસ્ટ આઈટમ છે. દરેક પ્રકારના ગાંઠિયાની માંગ હોય છે. અહીંયા પણ અને બહારગામ પણ હાલમાં મરી-મસાલા વાળા ગાંઠીયા લીંબુ સેવ મકાઈ ચેવડો વગેરેની માંગ છે. જો કે તમામના ભાવ 400ની આસપાસ કિલો છે.

ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)

વેપારીઓ દ્વારા ઓફલાઇન ખરીદીનો આગ્રહ

ભાવનગરના નાગરીક યશપાલસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, આપણને સૌને ખ્યાલ છે, ભાવનગર એ ગાંઠીયાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. ભાવનગરના ગાંઠીયા અનેક પ્રકારના છે. મેથી મરી ગાંઠિયા એમ અનેક ગાંઠિયા મળે છે. બહારગામથી આવતા લોકો ખાસ ગાંઠિયા લઈને જાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ પણ ભાવનગર આવ્યા ત્યારે નરશી બાવાના નામ લઈને ગાંઠિયાની ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આડા દિવસે તો ભાવનગરવાસીઓની સવાર ગાંઠિયાથી જ થતી હોય છે. જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે માંગ વધુ થાય છે.

ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગરી ગાંઠીયા
ભાવનગરી ગાંઠીયા (ETV Bharat Gujarat)

નિલેશભાઈ છાંટબારે મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, 'લોકો ઓનલાઈન ખરીદી કરે તેના કારણે તેઓ સ્વાદથી વંચિત રહે છે. કારણ કે જો ઓફલાઈન ખરીદી કરે તો તે અલગ અલગ નવી વેરાઈટીઓનો ટેસ્ટ કરીને ખરીદી કરી શકે છે. આથી ઓફલાઈન ખરીદી શ્રેષ્ઠ અમે માનીએ છીએ.

આ પણ વાંંચો...

  1. વિદેશી પક્ષીઓની દાઢે લાગ્યા સુરતી ગાંઠીયા, તાપી નદીના કિનારે ગાંઠીયાની જીયાફત માણતા 'વિદેશી મહેમાનો'
  2. વાહ...! આખરે 45 દિવસ બાદ વણેલાં-ફાફડા ગાઠિયાનો ટેસ્ટ માણતાં જૂનાગઢવાસીઓ

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGARI GATHIYABHAVNAGAR FAMOUS GATHIYABHAVNAGARI GATHIYA PRICESBHAVNAGAR NEWSBHAVNAGARI GATHIYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.