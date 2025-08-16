ETV Bharat / state

ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ, એશિયાટિક સિંહ પર વિશ્વમાં પહેલું સાહિત્ય લખી બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ - NOVEL ON ASIATIC LIONS

દેશની પ્રથમ "બૃહદ ગીરનો સાવજ" પુસ્તકને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે, ભાવનગરના આ યુવાને સિંહ પર નવલકથા કેમ લખી ? ચાલો જાણીએ.

એશિયાટિક સિંહ પર વિશ્વમાં પહેલું સાહિત્ય લખી બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
એશિયાટિક સિંહ પર વિશ્વમાં પહેલું સાહિત્ય લખી બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 5:31 PM IST

ભાવનગર: જિલ્લાના યુવા નવલકથાકારની નવલકથાએ સમગ્ર જિલ્લા સહિત રાજ્યનું નામ ગર્વથી ઊંચું કરી દીધું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, દેશમાં પ્રથમ એશિયાટિક સિંહો ઉપર નવલકથા ભાવનગર જિલ્લાના જેસર તાલુકાના યુવાને લખી છે જેને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે અને આગામી દિવસોમાં વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પણ સ્થાન મળી શકે છે. જોકે આ નવલકથા લખવા પાછળનું કારણ રસપ્રદ છે, 'વિશ્વના દીપડા'ઓ પુસ્તક લખનાર યુવાન એશિયાટિક સિંહો ઉપર નવલકથા લખ્યા બાદ હવે માણસ અને દીપડા વચ્ચે ઘર્ષણ કેમ થઈ રહ્યો છે ? તેના ઉપર પણ પુસ્તક લખી રહ્યા છે જે પણ દીપડા ઉપરની પ્રથમ પુસ્તક હશે.

ગીરનો સાવજ હવે કાઠીયાવાડનો સાવજ પણ બની ગયો છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના જેસર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના અરવિંદભાઈ વાઘેલા નામના વ્યક્તિએ સિંહ ઉપર પુસ્તક નહીં પરંતુ એક નવલકથા લખી છે. આ નવલકથા વિશ્વની પ્રથમ નવલકથા સિંહો ઉપરની હશે. જોકે સિંહ ઉપરની નવલકથાને લઈને ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. અરવિંદભાઈને અપેક્ષા છે કે હવે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પણ નવલકથાને સ્થાન મળે. અરવિંદભાઈ શું વ્યવસાય કરી રહ્યા છે અને આખરે સિંહ ઉપર નવલકથા લખવા પાછળનું કારણ શું છે ? ચાલો વિગતથી જાણીએ.

એશિયાટિક સિંહ પર વિશ્વમાં પહેલું સાહિત્ય લખી બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

જેસર તાલુકાના નાનકડા ગામના યુવાને લખી નવલકથા સિંહો પર:

ગીરનો સાવજ બહાર નીકળ્યો અને કાઠિયાવાડની ધરા ઉપર વર્ષો પહેલા પગ મુકવાની શરૂઆત કરી. ભાવનગર જિલ્લાના પ્રથમ જેસર તાલુકો ત્યારબાદ પાલીતાણા અને ત્યારબાદ એક પછી એક તાલુકામાં સિંહોનો વસવાટ વધતો ગયો. ત્યારે જેસર તાલુકાના છાપરીયાળી ગામે રહેતા અરવિંદભાઈ ભરતભાઈ વાઘેલા પોતાનું નાનપણથી લઈને યુવાની સુધીનો સમય સિંહોની વચ્ચે જ ગુજાર્યો છે. ખેતીવાડી ક્ષેત્રે જોડાયેલા શિક્ષિત અને વન્ય જીવોના રેસ્ક્યુથી લઈને તેમની કાળજી કરવામાં રસ ધરાવતા અરવિંદભાઈ વાઘેલાએ દેશમાં પ્રથમ અને વિશ્વ કક્ષાએ પણ કદાચ પ્રથમ એશિયાટિક સિંહો ઉપર એક નવલકથા લખી છે. આખરે આ નવલકથા લખવા પાછળનું કારણ અને નવલકથામાં શું ટાંકવામાં આવ્યું છે તે જાણવાનો પ્રયાસ ઇટીવી ભારતે કર્યો હતો.

ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ
ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

સિંહો પર લખાય નવલકથા પાછળની ઘટના:

જેસર તાલુકાના છાપરીયાળી ગામે રહેતા અરવિંદભાઈ ભરતભાઈ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, 'મારું બેઝિકલી કામ એવું છે કે વન્યજીવો વિશે સંશોધન કરવા, વન્યજીવો વિશે લખવું તેમને રેસ્ક્યુ કરવા. ઉપરાંત આ વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય તે અંગે હું કામ કરું છું. જોકે અત્યારે જોઈએ તો વન્યજીવ વિશે સાહિત્ય ખૂબ ઓછું લખાયેલું છે અને ઓછું લખાવાને કારણે લોકો વન્યજીવ વિશે ખૂબ ઓછું જાણતા હોય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને ઉપરાંત 2015માં શેત્રુંજીમાં આવેલા પૂરમાં મેં મારી નરી આંખે ઘણા બધા સિંહને મૃત્યુ પામેલા જોયા. વન્ય પ્રાણીઓને મૃત્યુ પામેલા જોઈને મને એમ થયું કે કુદરત હોનારતમાં એક સાથે આટલા પ્રાણીઓ મરી જાય છે તેમને પાછળથી યાદ કરવા વાળું કોઈ હોતું નથી.'

વિજય રૂપાણીના હસ્તે પુસ્તકનું વિમોચન
વિજય રૂપાણીના હસ્તે પુસ્તકનું વિમોચન (Etv Bharat Gujarat)

નવલકથા માટે ચાર વર્ષ સતત મહેનત:

અરવિંદભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'ઘટના પાછળ જે કાંઈ બનતું હોય છે તેને વર્ષો સુધી લોકો યાદ કરે એટલા માટે મને વિચાર આવ્યો કે, હું પણ કંઈક વન્યજીવ માટે લખવાની એક શરૂઆત કરું. ત્યારે મને વિચાર આવે છે કે સિંહો ઉપર ક્યારેય નવલકથા નથી લખાઈ. પુસ્તકો ઘણી લખાય છે પણ નવલકથા નહીં લખાય. એટલે મેં ત્યાંથી એક નવી શરૂઆત કરી અને સતત ચાર વર્ષ સિંહ પાછળ અભ્યાસ કર્યો.'

એશિયાટિક સિંહ
એશિયાટિક સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'ભાવનગર જિલ્લા માટે માટે જેસર સિંહોનું ઘર છે. આમ તો જેસર એ મારું ઘર જ છે અને હું સિંહો સાથે મોટો થયેલો છું, એટલે સિંહો વિશે થોડો ઘણો ખ્યાલ હતો પરંતુ તેમના વિશે ઊંડાણમાં જાણવા માટે મેં અભ્યાસ કર્યો અને પછી નવલકથા લખવાની શરૂઆત કરી. નવલકથા પૂર્ણ થઈ છે એટલે હવે આ નવલકથાનું વિમોચન કર્યું છે. આ નવલકથાનું વિમોચન યુવરાજ સાહેબ જયવીરરાજસિંહજીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે.'

એશિયાટિક સિંહ અને દીપડા પર પુસ્તક
એશિયાટિક સિંહ અને દીપડા પર પુસ્તક (Etv Bharat Gujarat)

કેવી પેજનું લોન્ચ વિજય રૂપાણીએ કર્યું હતું:

અરવિંદભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'ગાંધીનગર ખાતે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને ગવર્નર ઓ.પી. કોહલી સાહેબના હસ્તે આ નવલકથાનું કવર પેજ લોન્ચ થયું છે, જેની નોંધ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં લેવાઈ છે, એ પછી ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન પામેલ છે. જે ઈન્ડિયાની પ્રથમ 'એશિયાટિક લાયન'ની પહેલી નવલકથા છે.'

અરવિંદભાઈ ભરતભાઈ વાઘેલા
અરવિંદભાઈ ભરતભાઈ વાઘેલા (Etv Bharat Gujarat)

વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં મોકલાઈ નોવેલ:

અરવિંદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં નામ આવવા માટે પહેલા કોઈ પણ રેકોર્ડનો ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં તમારું સ્થાન મળે છે, પછી તમારે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પુસ્તક મોકલવાની હોય છે, જેના માટે મેં પુસ્તક મોકલી આપી છે. હવે અમે આશા રાખીએ છીએ કે, થોડા સમયમાં પણ તેમાં એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની જશે જે વર્લ્ડમાં એશિયાટીક લયનની પહેલી નવલકથા હશે.'

ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ
ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

સિંહ પહેલા દીપડાઓ ઉપર પ્રથમ બુક છે લોન્ચ:

અરવિંદભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'સૌથી પહેલું મારું પુસ્તક એશિયાટીક લાયન પર હતું "બૃહદ ગીરનો સાવજ." બીજું મારું પુસ્તક હમણાં ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને મુળુભાઈ બેરાના હસ્તે લોન્ચ થયું છે તેનું નામ છે "વિશ્વના દીપડાઓ." જે દીપડા પરનું પ્રથમ પુસ્તક છે જે ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલું છે. આપણને ખ્યાલ છે અત્યારે દીપડાઓ અંગે કોઈને વધારે ચિંતા નથી કરતું કારણ કે દીપડાનું નામ પડે એટલે લોકોના મનમાં એવું થાય છે કે આ પ્રાણી જે મનુષ્યને ભાળે એટલે મારી નાખે પણ હકીકતમાં એવું નથી હોતું. આ અંગે ઊંડાણમાં જાણવા હું સતત પ્રયત્ન કરતો અને અંતે એનું પણ પહેલું પુસ્તક લોન્ચ કર્યું છે. હવે ત્રીજું પુસ્તક લખી રહ્યો છું જેમાં દીપડા ઉપર મારું પુસ્તક લખાઈ રહ્યું છે, જેમાં માણસ અને દીપડા વચ્ચે કેમ ઘર્ષણ થઈ રહ્યા છે તેનું શું કારણ છે તે અંગે વાત હશે. હાલ પુસ્તક પર મારું કામ ચાલુ છે જે થોડા સમયમાં હું લોન્ચ કરવાનો છું.'

એશિયાટિક સિંહ
એશિયાટિક સિંહ (Etv Bharat Gujarat)
ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ
ભાવનગરના યુવાને રચ્યો ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

