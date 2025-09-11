ETV Bharat / state

ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન: ટ્રાફિક સમસ્યા, તારણો સાથેનું પેપર ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં રજૂ થયું

મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના ગણિતશાસ્ત્ર ભવનમાંથી ડૉક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ કુદરતી અને કૃત્રિમ પરિવહનમાં આવતા અવરોધોના વર્ગીકરણને લઈને અને ટ્રાફિક સમસ્યાઓ રિસર્ચમાં પીએચડીની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન
ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન
ભાવનગર: ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના ગણિતશાસ્ત્ર ભવનમાંથી ડૉક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ કુદરતી અને કૃત્રિમ પરિવહનમાં આવતા અવરોધોના વર્ગીકરણને લઈને અને ટ્રાફિક સમસ્યાઓને પગલે પીએચડીની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. પરિવહન ક્ષેત્રે આવતા અવરોધો અને ટ્રાફિક સમસ્યાઓને લઈને તેમને ગણિતીય મોડલ વિકસાવ્યું છે. આ સાથે સંભવિત તારણો વિકસાવ્યા છે.

પરિવહન ક્ષેત્રે મોડલ પર સંશોધન
ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના ગણિત શાસ્ત્રભવનમાં ડોક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ Some Refinement In Transportation Model વિષય ઉપર પીએચડીની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. આ સંશોધન પ્રાકૃતિક અને કૃત્રિમ પરિવહન અવરોધોનું વર્ગીકરણ કરીને પરિવહન ખર્ચ અને ટ્રાફિક સમસ્યાઓથી સુધારાના ઉકેલ માટેનો ગાણિતિક મોડલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં એકેડેમિક પરિસ્થિતિમાં પરિવહન ખર્ચ કરવા સંબંધિત નવી પદ્ધતિ રજૂ કરી છે.

ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન (ETV Bharat Gujarat)

પરિવહન ખર્ચ સાથે ઘણા પરિબળો
ડૉક્ટર જયદીપ પંડ્યા કહ્યું કે, M.sc મેથેમેટિક ગણિતશાસ્ત્ર ભવનમાંથી ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરીને હાલમાં પૂર્ણ કર્યું છે. મારા સંશોધનમાં વર્ગીકૃત કરેલું છે. ત્યારબાદ ક્લસ્ટર એનાલિસિસ મદદથી તારણો મેળવેલા છે. ઓપરેશન રિસર્ચ ગણિતનો એક ભાગ છે. તેમાં આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ કેમ ન્યૂનતમ કરી શકીએ તેના વિશે દર્શાવેલું છે. ખર્ચ સિવાય પણ ઘણા પરિબળો આવેલા છે.

પરિવહનમાં જાગૃતિ જરૂરી અને ટ્રાફિક સમસ્યા
ડૉક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે મુખ્યત્વે લોકોમાં પરિવહન માટે જાગૃતિ કેળવવાની જરૂર છે. બીજું ગ્રીન ટેકનોલોજી એટલે આધુનિક ટેકનોલોજીથી પરિવહનનો ખર્ચ ન્યૂનતમ કરી શકીએ છીએ. આ સાથે ટ્રાફિક સિગ્નલ પર પણ કામ કર્યું છે. એટલે ટ્રાફિક બાબતે સમસ્યા નડે છે. જેમ કે થોડો સમય આપણે સિગ્નલ પર થોભવું પડે છે એટલે કે ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટમાં આપણે આધુનિક ટેકનોલોજી સેન્સર વગેરે દ્વારા કામ કરીને બદલાવ લાવી સમસ્યા હલ કરી શકીએ છીએ.

ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન
ભાવનગરના યુવાને પરિવહન ખર્ચ પર કર્યું સંશોધન (ETV Bharat Gujarat)

કુદરતી પરિવહન અવરોધ
ડૉક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ ટ્રાફિક સિગ્નલ પ્રોબ્લેમ છે તે અવરોધ તરીકે ગણી શકાય. આપણે ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઊભા રહેવું પડે મોડા પડીએ. તે આપણે ઓછો કરીએ છીએ. પરિવહનને લગતા વિવિધ ચલો છે તેનો આંકડાકિય પદ્ધતિ અને ટેકનિકની પદ્ધતિની મદદથી ફેક્ટર એનાલિસિસ, ક્લસ્ટર એનાલિસિસ જેવી પદ્ધતિની મદદથી આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. તે પણ મારા સંશોધનમાં પૂરવાર કરે છ.

સામાન્ય રીતે એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન જોઈએ તો એટમોસ્ફિયર નડે છે. તે કુદરતી છે તે સમયમાં કયું બેરિયર હોઈ શકે ન્યૂનતમ અને કઈ કન્ડિશનમાં મહત્તમ હોઈ શકે તે પણ સંશોધનમાં દર્શાવ્યું છે. ડોક્ટર જયદીપ પંડ્યાએ એકેડેમિક પરિસ્થિતિમાં પરિવહન ખર્ચ કરવા નવી પદ્ધતિ રજૂ કરી છે. તેમણે ચાર સંશોધન લેખો SCOPUS અને ABDC ઇન્ડેક્સડ જનરલ્સમાં અને બુક ચેપ્ટર તરીકે પ્રકાશિત છે તેમણે 10 થી વધુ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાં પેપર રજૂ કરી ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેમણે સંશોધન 3.5 વર્ષ સુધી કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, કુરુક્ષેત્ર યુનિવર્સિટી હરિયાણા, JECREC યુનિવર્સિટી રાજસ્થાન ખાતે અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતી વિદ્યાભવન આવેલું છે તેમાં મારા સંશોધનને ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં રજૂ કરેલું છે અને ગુજરાતમાં પણ વિવિધ જગ્યાએ ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ યોજાઈ તેમાં મારું રિસર્ચ પેપર રજૂ કરેલું છે.

