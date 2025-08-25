ભાવનગર: ભાવનગર શહેરની સિટી મામલતદાર કચેરીએ 8 ઓગસ્ટથી લઈને આજ દિન સુધી રહેઠાણના પુરાવાના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે યુવતી અને મહિલાઓની લાંબી લાઈનો રોજ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા વધારાની વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે. આમ છતાં લાંબી કતારો જોવા મળે છે. આખરે આંગણવાડીની ભરતીમાં ઘસારો કેમ આવ્યો તેને લઈને પણ યુવતીઓએ મત વ્યક્ત કર્યા હતા તો તંત્ર શું કહે છે
ગુજરાતમાં આંગણવાડીની ભરતી બહાર પડતાની સાથે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં પણ આંગણવાડીમાં રસ ધરાવતી યુવતી અને મહિલાઓની લાંબી કતારો સરકારી કચેરીઓમાં જોવા મળી રહી છે. ભાવનગરની સીટી મામલતદાર કચેરીમાં લાંબી લાઈનોમાં યુવતીઓ અને મહિલાઓ નજરે પડે છે. જો કે લાંબી લાઈનોને પગલે યુવતી અને મહિલાઓ પરેશાન છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા અસુવિધા દુર કરવા સુવિધા વધારવામાં આવી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જો કે અચાનક ભરતીમાં યુવતી અને મહિલાઓએ રસ શા માટે દાખવ્યો છે.
સીટી મામલતદાર કચેરીમાં જામી ભીડ
ભાવનગર શહેરના વિદ્યાનગર ખાતે આવેલી સિટી મામલતદારની કચેરીમાં યુવતીઓ અને મહિલાઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આંગણવાડીની ભરતી માટે આવેલા આરતીબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે અહીંયા આંગણવાડીના ફોર્મ ભરવા આવ્યા છીએ અમે. 10.00 વાગ્યાના આવ્યા છીએ પહેલા ઉપર સાઇન કરાવવા ગયા પછી અમે સામેની લાઈનમાં ગયા. તો અહીંયા કહ્યું તો આ લાઈન ચાલતી જ નથી. અત્યારે એક વાગ્યો 10.00 વાગ્યાના આવીએ છીએ. બસ અમારો જલ્દી વારો આવે એટલે બસ.
હાઇકોર્ટના પગાર વધારાનો નિર્દેશની અસર
સીટી મામલતદાર કચેરીએ આવેલા ધર્મેશભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સવારના આવ્યા છીએ. આંગણવાડીના ફોર્મ માટે મારી દીકરી માટે આવ્યો છું. આમનામ વારામાં અમે સવારના આવ્યા છીએ ઉભા રહીને થાકી ગયા છીએ. સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરો કે કંઈક કરે, બહુ ધીમું કામકાજ ચાલે છે. જ્યારે અન્ય એક પાયલબેને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી જ ચુકાદો આવ્યો છે પગાર વધારાનો એટલે વધારે ઘસારો છે. પગાર સારો થયો છે એટલે સવારના આવ્યા છીએ ખૂબ ભીડ છે લાઈન ચાલતી નથી.
મામલતદારે કહ્યું સુવિધા વધારી
સીટી મામલતદાર કચેરીમાં આવતા આંગણવાડીના ફોર્મ માટેના બહેનોને લઈને સીટી મામલતદાર કે.સી ચાંદલિયાએ કેમેરા સામે કશું પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિને લઈને તેમને માહિતી પૂરી પાડી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તારીખ 8 ઓગસ્ટ થી 22 ઓગસ્ટ સુધીમાં 2055 જેટલા અરજીઓ આવી છે. જ્યારે તારીખ 23 ના 254 અને તારીખ 24 ના 488 મળીને કુલ 2797 અરજી આવી છે. આંગણવાડીની ભરતી હોય અને સારો પગાર જ્યારે મળવા પાત્ર થવાનો હોય તેના લઈને વધારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.આથી અમે એક્સ્ટ્રા બે કાઉન્ટર મૂક્યા છે. છ કાઉન્ટર ઉપર ડેટા એન્ટ્રીનું કામ ચાલે છે જ્યારે બે કાઉન્ટર ઉપર પૂછપરછ માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. અમારે ત્યાંથી રહેઠાણના પ્રમાણપત્ર માટે લાઈનો લાગી છે જેની અરજીઓ આવી રહી છે.
