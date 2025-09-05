ભાવનગરમાં DEO દ્વારા 3 શિક્ષકોને શ્રેષ્ઠ પારિતોષિક, CATના 15 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું - BEST TEACHER AWARD 2025
Published : September 5, 2025 at 4:27 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં શિવાજી સર્કલ ખાતે આવેલી સેન્ટ મેરી શાળામાં જિલ્લા કક્ષાના સરકારી શિક્ષકોને પારિતોષિક કાર્યક્રમનું આયોજન જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા કરાયું હતું. જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો અને પોતાના વિષયમાં 100 ટકા પરિણામ લાવનાર શિક્ષક અને શાળાઓને પારિતોષીક અપાયા હતા.
આજે શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે ભાવનગર શહેરમાં શિવાજી સર્કલ પાસે આવેલી સેન્ટ મેરી શાળામાં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે CAT જેવી પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓનું પણ સન્માન કરાયું છે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રીના હસ્તે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, અને પારિતોષિક અપાયા હતા.
શિક્ષકોને કેવી રીતે પારિતોષિક અપાય : ભાવનગર શહેરની સેન્ટ મેરી સ્કૂલ યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરીયાએ જણાવ્યું કે, "આજે શિક્ષક દિન નિમિત્તે જિલ્લાનો પારિતોષિક કાર્યક્રમ યોજાયો છે. જેમાં શિક્ષકોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રીયમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. CAT એક્ઝામમાં 15 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું જેને શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવ્યું છે.
આ સાથે SSC અને HSCમાં પોતાના વિષયમાં 100 ટકા પરિણામ લાવનાર શિક્ષકોને સન્માનિત કરાયા છે. જો કે સેન્સેટીવ રીતે અને માર્કિંગ દ્વારા પારિતોષિક નક્કી કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે 20 થી 25 નોમિનેશન આવતા હોય છે. તેમાંથી પારિતોષિક આપવાનું નક્કી કરાય છે. આ વર્ષે ત્રણ શિક્ષકોને પારિતોષિક અપાયા છે.
પારિતોષિક અપાયેલા શિક્ષકો : સેન્ટ મેરીમાં યોજાયેલા પારિતોષિક આપવાના કાર્યક્રમમાં શહેર અને જિલ્લાના તમામ સરકારી શાળાના શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, ત્યારે તાલુકા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક વિજેતા તરીકે લાખણકા પ્રાથમિક શાળા વલભીપુર તાલુકાના શિક્ષક અમરજીતસિંહ પરમારને 5000નું પારિતોષિક એનાયત કરાયું છે.
જ્યારે જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકમાં લુવારવાવ પ્રાથમિક શાળા પાલીતાણા તાલુકાના હિતેશભાઈ વલ્લભભાઈ ચૌહાણને 15,000નું, ત્યારે તળાજાના મણાર કન્યાશાળામાં ભાવેશકુમાર ધીરુભાઈ સોલંકીને 15,000નું અને ભાવનગર માજીરાજ ગર્લ્સ હાઇસ્કુલમાં ફરજ બજાવતા ડો. જીગ્નેશભાઈ અમુલભાઈ વેગડને 15000નું પારિતોષિક અપાયું છે.
જિલ્લામાં કુલ કેટલાને પારિતોષિક : શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું કે, ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન સેન્ટ મેરી શાળામાં કરવામાં આવ્યું છે. 5 સપ્ટેમ્બર રાષ્ટ્રપતિ સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્નના જન્મ જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ભાવનગર જિલ્લાના 26 સરકારી શાળાઓ SSC અને HSCમાં 100 ટકા પરિણામ લાવવાથી તેને સન્માનિત કરવામાં આવી છે. જ્યારે 86 જેટલા શિક્ષકોએ પોતાના વિષયમાં 100 ટકા પરિણામ લાવતા તેમને પારિતોષિક અપાયા છે.
કેન્દ્રીયમંત્રી નિમુબેન બાંભણીયાએ કે, "શિક્ષકની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની હોય છે. શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ માટે શિક્ષકની ભૂમિકા મહત્વની બને છે. નાગરિકને સારો બનાવવો હોય અને વિદ્યાર્થીને મૂલ્ય શિક્ષણ આપવું અને આગામી હરીફાઈના સમયમાં તૈયાર કરવાની જવાબદારી હોય છે. સરકાર દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિ લાવવામાં આવી રહી છે. હાલમાં પણ શાળાઓ સ્માર્ટ બની રહી છે નવી લાઈબ્રેરી સ્માર્ટ આવી રહી છે. આમ ભુપેન્દ્રભાઈની સરકાર પણ કામ કરી રહી છે."
