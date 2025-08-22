ETV Bharat / state

બંપર કમાણીમાં અવ્વલ ભાવનગર ST વિભાગ, એક વર્ષમાં કરી અધધ 147 કરોડની આવક - BHAVNAGAR ST DEPO

ગુજરાતમાં એસટી વિભાગના કુલ 16 વિભાગોમાં ભાવનગર વિભાગ આવક મેળવવામાં પ્રથમ આવ્યું છે. વર્ષની કમાણી અને ભાવનગર વિભાગ કઈ રીતે પ્રથમ જાણો...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 10:25 AM IST

ભાવનગર : ગુજરાતમાં એક મહિનામાં ST વિભાગના દરેક કોર્પોરેશન નીચે આવતા વિભાગોમાં ભાવનગર વિભાગે સૌથી વધુ બમ્પર આવક મેળવવામાં બાજી મારી છે. આ સાથે રાજ્યના દરેક ડેપોમાં ભાવનગર વિભાગ હેઠળના ડેપોએ ટોપ ટેનમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. એક બસે એક કિલોમીટરમાં કરેલી કમાણીમાં પણ ભાવનગર એસટી વિભાગ ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમાંક ક્યારે રહ્યું છે.

બંપર કમાણીમાં અવ્વલ ભાવનગર ST વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર એસટી વિભાગના પરિવહન અધિકારી કવિતાબેન ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, એપ્રિલ 2024 થી જુલાઈ 2024 ની સરખામણીએ એપ્રિલ 2025 જુલાઈ 2025 દરમિયાન કોર્પોરેશનમાં સૌથી વધુ આવક મેળવવામાં ભાવનગર એસટી વિભાગને પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે. 2025 માં ભાવનગર વિભાગની આવક 46.23 કરોડ હતી. જેમાં 5.19 કરોડ વધારા સાથે 51.42 કરોડની આવક સાથે પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે.

બંપર કમાણીમાં અવ્વલ ભાવનગર ST વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતિ કિલોમીટરની આવકમાં પણ મોખરે

કવિતાબેન ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર વિભાગે પ્રતિ કિલોમીટરની આવકમાં પણ પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો છે. કોર્પોરેશનમાં 125 ડેપો છે, તેનું વિશ્લેષણ કરતા 10 ડેપો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ભાવનગરના પાંચ ડેપો બરવાળા, મહુવા, ગઢડા, ભાવનગર અને તળાજા ટોપ ટેનમાં છે. ટોટલ 97 બસ મળવાની છે, હાલમાં છ બસ મળી છે. આગળ જેમ જેમ સમય જશે તેમ વધુ બસ ફાળવાતા જશે અને ગામડાઓના રૂટને લઈને પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.

બંપર કમાણીમાં અવ્વલ ભાવનગર ST વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

ST ડેપોની વાર્ષિક આવક અને રૂટ

ભાવનગર ST વિભાગની રૂટ વાહનો અને આવકને લઈને જો વાત કરવામાં આવે તો, વર્ષ 2023- 24 માં આવક 1,41,73,10,000 થવા પામી છે. જ્યારે વર્ષ 2024 -25 માં 1,47,14,40,000 થવા પામી છે. જ્યારે બસોના રૂટ વર્ષ 2023-24 અને 2024-25 માં 333 જ રહેવા પામ્યા છે. વાહનોની સંખ્યા વર્ષ 2023-24 માં 371 અને વર્ષ 2024-25 માં 365 નોંધાયેલા છે. આમ જોઈએ તો ST વિભાગે વર્ષ 2023- 24 થી લઈને આજદિન સુધીમાં કમાણીમાં ફાયદો મેળવ્યો છે.

