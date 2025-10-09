ભાવનગરમાં સફેદ માવાનો કાળો કારોબાર, ફરી 1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો
ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ પકડાયું છે. SOG પોલીસે ફૂડ વિભાગને સાથે રાખીને નકલી માવાના જથ્થો નાશ કર્યો.
Published : October 9, 2025 at 8:24 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 8:42 AM IST
ભાવનગર : અગાઉ ભાવનગર LCB પોલીસે દેવગાણા ખાતે નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. હવે ભાવનગર SOG પોલીસે સિહોર તાલુકાના આંબલા ગામથી નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લેતા ભાવનગર જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગને ફરી ફટકાર લાગી છે. જે કામ આરોગ્ય વિભાગે કરવાનું હોય તે કામ પોલીસ કરી રહી છે. જો કે, આ જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.
ભાવનગર SOG પોલીસની તવાઈ
ભાવનગર જિલ્લામાં થોડા સમય પહેલા જ સિહોર તાલુકાના દેવગાણા ગામે ભાવનગર LCB પોલીસે રેડ કરીને નકલી માવના જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. ત્યારે હવે ભાવનગર SOG પોલીસે સિહોર તાલુકાના આંબલા ગામે મિલન સુરેશભાઈ દવેના વ્યવસાય સ્થળ પર રેડ કરીને નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. રેડ દરમિયાન SOG પોલીસ સાથે ફૂડ વિભાગના અધિકારીઓ પણ કાર્યવાહીમાં જોડાયા હતા.
સિહોરમાં નકલી માવો બનાવતું એકમ
આંબલા ગામે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર તરીકે મિલન સુરેશભાઈ દવે હોય ત્યારે તેમના વ્યવસાય સ્થળ ઉપર કરેલી રેડમાં સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મીઠો માવો, વનસ્પતિ તેલ, જેમીની વનસ્પતિ, ન્યુટરા ડીલાઈટ સ્કિમ્ડ મિલ્ક પાવડર, થાબડી માવો અને ફટકડીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. તમામ સેમ્પલ લઈને તપાસમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જો કે તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી ફૂડ વિભાગ કરી શકે છે.
1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો
ભાવનગર SOG પોલીસે નકલી માવાનું નાનું કારખાનું ઝડપી લીધા બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ઉપસ્થિતિમાં જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રૂ. 1,64,800 કિંમતનો 1030 કિલો મીઠો માવો, રૂ. 22,400 કિંમતનો 150 કિલો થાબડી માવો અને 15 કિલો ફટકડી મળીને કુલ રૂ. 1,87,950 કિંમતનો 1,185 કિલોગ્રામના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો. ફૂડ વિભાગ દ્વારા થતી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...