ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં સફેદ માવાનો કાળો કારોબાર, ફરી 1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો

ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ પકડાયું છે. SOG પોલીસે ફૂડ વિભાગને સાથે રાખીને નકલી માવાના જથ્થો નાશ કર્યો.

સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ
સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 8:24 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 8:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : અગાઉ ભાવનગર LCB પોલીસે દેવગાણા ખાતે નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. હવે ભાવનગર SOG પોલીસે સિહોર તાલુકાના આંબલા ગામથી નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લેતા ભાવનગર જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગને ફરી ફટકાર લાગી છે. જે કામ આરોગ્ય વિભાગે કરવાનું હોય તે કામ પોલીસ કરી રહી છે. જો કે, આ જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગર SOG પોલીસની તવાઈ

ભાવનગરમાં સફેદ માવાનો કાળો કારોબાર (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લામાં થોડા સમય પહેલા જ સિહોર તાલુકાના દેવગાણા ગામે ભાવનગર LCB પોલીસે રેડ કરીને નકલી માવના જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. ત્યારે હવે ભાવનગર SOG પોલીસે સિહોર તાલુકાના આંબલા ગામે મિલન સુરેશભાઈ દવેના વ્યવસાય સ્થળ પર રેડ કરીને નકલી માવાનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. રેડ દરમિયાન SOG પોલીસ સાથે ફૂડ વિભાગના અધિકારીઓ પણ કાર્યવાહીમાં જોડાયા હતા.

સિહોરમાં નકલી માવો બનાવતું એકમ

સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ
સિહોર તાલુકામાં નકલી માવો બનાવતું એકમ (ETV Bharat Gujarat)

આંબલા ગામે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર તરીકે મિલન સુરેશભાઈ દવે હોય ત્યારે તેમના વ્યવસાય સ્થળ ઉપર કરેલી રેડમાં સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મીઠો માવો, વનસ્પતિ તેલ, જેમીની વનસ્પતિ, ન્યુટરા ડીલાઈટ સ્કિમ્ડ મિલ્ક પાવડર, થાબડી માવો અને ફટકડીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. તમામ સેમ્પલ લઈને તપાસમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જો કે તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી ફૂડ વિભાગ કરી શકે છે.

1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો
1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો

1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો
1000 કિલોથી વધુ નકલી માવો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર SOG પોલીસે નકલી માવાનું નાનું કારખાનું ઝડપી લીધા બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ઉપસ્થિતિમાં જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રૂ. 1,64,800 કિંમતનો 1030 કિલો મીઠો માવો, રૂ. 22,400 કિંમતનો 150 કિલો થાબડી માવો અને 15 કિલો ફટકડી મળીને કુલ રૂ. 1,87,950 કિંમતનો 1,185 કિલોગ્રામના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો. ફૂડ વિભાગ દ્વારા થતી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 9, 2025 at 8:42 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGAR SOG POLICEBHAVNAGAR FOOD AND DRUG DEPARTMENTBHAVNAGAR INEDIBLE FOODBHAVNAGAR NEWSBHAVNAGAR FAKE MAWA FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.