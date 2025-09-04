ભાવનગર : જિલ્લામાં બપોર બાદ વરસાદનો પ્રારંભ થયો છે. શહેર અને જિલ્લામાં મેઘ સવારી જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાના 10 તાલુકા પૈકી 5 તાલુકામાં 1 ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. સવારનો વરસાદ મોડી રાત્રી સુધી યથાવત રહ્યો છે. જો કે રજાવળ ડેમ પણ ઓવરફ્લો થવા પામ્યો છે.
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં બપોર બાદ અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. લાંબા સમયથી થોભી ગયેલા મેઘરાજાની પધરામણી બપોરના 12 કલાક બાદ થવા પામી હતી. ભાવનગર શહેરમાં બપોરના 12 કલાક બાદ સતત અવિરત મેઘરાજાની સાંજ સુધી શરૂ રહી હતી. આ સાથે તાલુકાઓમાં પણ વરસાદ નોંધાવા પામ્યો છે, સૌથી વધુ સીઝનનો વરસાદ પણ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. જો કે જીલ્લાનો રજાવળ ડેમ પણ ઓવરફ્લો થવા પામ્યો છે.
સવારથી વાતાવરણ બન્યું વરસાદી : ભાવનગર શહેરમાં બપોરના 12.30 કલાક બાદ વરસાદની ધીરે ધીરે શરૂઆત થઇ હતી, ત્યારબાદ ધોધમાર વરસાદ વરસવાનો પ્રારંભ થયો હતો. જેને પગલે શહેરના રસ્તાઓ પાણી પાણી થઈ ગયા હતા. ભાવનગર શહેરના શાસ્ત્રીનગર સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ પણ જોવા મળી હતી. શાસ્ત્રીનગર ખાતે પાણીનો નિકાલ નહીં થવાથી એક ફૂટ જેટલું પાણી ભરાયું હતું. જેને પગલે ટ્રાફિક જામની પણ સમસ્યા સર્જાઈ હતી. આ સાથે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં નીચાણવાળા ક્ષેત્રમાં પાણી ભરાયા હતા.
સીઝનનો રેકોર્ડમાં આ તાલુકો થયો અગ્રેસર : ભાવનગર જિલ્લાના કુલ 10 તાલુકાઓ છે, કુલ જિલ્લાનો વરસાદ જોઈએ તો 689 એમએમ વરસાદ નોંધાઇ ચૂક્યો છે.
|સિહોર
|1000 એમએમ
|વલભીપુર
|819 એમએમ
|ઉમરાળા
|848 એમએમ
|ભાવનગર
|631 એમએમ
|ઘોઘા
|557 એમએમ
|ગારીયાધાર
|552 એમએમ
|પાલીતાણા
|655 એમએમ
|તળાજા
|486 એમએમ
|મહુવા
|822એમએમ
|જેસર
|520 એમએમ
વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ અને તાલુકામાં વરસાદ : ભાવનગર જિલ્લામાં ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને ડુંગળીનું વાવેતર થાય છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકાઓ પૈકી પાંચ જેટલા તાલુકાઓમાં દિવસ દરમિયાન વરસાદ નોંધાવવા પામ્યો છે. જેમાં જોઈએ તો વલભીપુરમાં 35 એમએમ, ઉમરાળા 23 એમએમ, ભાવનગર 44 એમએમ, ઘોઘા 56 એમએમ અને શિહોર 42 એમએમ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે ગારીયાધાર પાલીતાણા તળાજા મહુવા અને જેસરમાં 0 થી 7 એમએમ વચ્ચે વરસાદ નોંધાયો છે. આમ જિલ્લાની અંદર પાંચ તાલુકાઓમાં મેઘ મહેર રહેવા પામી છે. રજાવળ ડેમ પાલીતાણા તાલુકામાં ઓવરફ્લો થતા અનિડા, લાખાવડ અને માંડવડા ગામને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં નદીના પટમાંથી દૂર રહેવા તંત્રએ સૂચના આપી છે.
આ પણ વાંચો :