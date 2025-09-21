ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં PM મોદીનો કાર્યક્રમ અને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીના ભાવુક દ્રશ્યો, પીઢ પત્રકારે કર્યુ આંકલન

ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ PM મોદીનો કાર્યક્રમ અને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીના ભાવુક દ્રશ્યો વગેરેનું રાજકીય વિશ્લેષણ કર્યુ છે. જાણો વિસ્તારથી...

PM મોદીનો ભાવનગર પ્રવાસ
PM મોદીનો ભાવનગર પ્રવાસ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં દેશના વડાપ્રધાનનો 'સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ' કાર્યક્રમમાં 33 હજાર કરોડ કરતાં વધુના વિકાસ કાર્યોના ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ થયા છે. વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમના સ્ટેજ ઉપર દરેક સ્થાનિક નેતાઓ હાજર હતા. વડાપ્રધાનની હાજરી અને નેતાઓ સાથેની મુલાકાત જેવી બાબતોનું વિશ્લેષણ માટે પીઢ પત્રકાર સમગ્ર કાર્યક્રમને જોઈને શું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ

લોકોનો ઉત્સાહ અને કોર્પોરેશનની ચૂંટણી કેન્દ્રમાં

ભાવનગર શહેરમાં કરોડો રૂપિયાના કાર્યક્રમોનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે થયું, ત્યારે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમનું વિશ્લેષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનનો જે કાર્યક્રમ હતો એ વિકાસની ભેટ આપવા માટે થઈને હતો. આમ તો તેમણે કરોડોની વિકાસની ભેટ આપી છે. પરંતુ ચાર મહિના પછી કોર્પોરેશનની ચૂંટણી છે, ભાવનગરની સાથે બીજા શહેરોની પણ ભેટ આપી છે, જેની જાહેરાત અહીંથી કરી છે, એટલે એક કાંકરે અનેક પક્ષી તેમને મારી દીધા છે. લોકોનો ઉત્સાહધારો હતો અને લોકોના સ્વાગતથી તેઓ રાજી થયા છે.

સમુદ્ર સે સમૃદ્ધી કાર્યક્રમમાં સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો
સમુદ્ર સે સમૃદ્ધી કાર્યક્રમમાં સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat)

પરસોતમભાઈ સોલંકી સાથેની મુલાકાત

દેશના વડાપ્રધાન સ્ટેજ ઉપર આવ્યા, ત્યારે લોકોના અભિવાદન જીલ્યા બાદ પરસોત્તમભાઈ સોલંકીને મળવા ગયા હતા. તેવી જ રીતે તેઓ જ્યારે ગયા ત્યારે પણ તેમને મળીને ગયા તે સમયે પરસોતમભાઈ ભેટી પડ્યા અને નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને પીઠ ઠપકારી હતી. આ ક્ષણો ખૂબ ભાવુક કરતા હતા. ત્યારે પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે જુઓ પુરુષોત્તમભાઈ સોલંકી છે એ કોળી સમાજના કદાવર નેતા છે જે પણ આમ સમાજ પણ છે તેને ચાહે છે. બીજું કે તેમની તબિયત નરમ ગરમ ગરમ રહે છે. ત્રીજી વસ્તુ અહીંયા જે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો તેમાં બે દિવસ પહેલા પરસોત્તમભાઈનો વિડીયો આવ્યો હતો અને વિડીયો સંદર્ભે ઘણી બસની અને વ્યવસ્થા માણસોની કરવામાં આવી હતી તેવી પણ એક ચર્ચા છે.

'પરસોતમભાઈ સોલંકી ક્યાંય નડ્યા નથી'

પરસોતમભાઈ સોલંકી સાથેના વડાપ્રધાનના ભાવુક દ્રશ્યો ઘણું બધું કહી જાય છે ત્યારે પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, પરસોત્તમભાઈએ રાજકારણમાં હોવા છતાં નિસ્પૃહ માણસ છે, સ્વભાવિક છે કે, તે રાગદ્વેષથી પર છે એટલે કે કોઈને અડયા નથી એટલે રાજકારણ કે સરકારમાં ક્યાંય કોઈની સાથે ક્યાંય કશું બન્યું છે, નહીં એટલે મોદીને લાગણી હોય અને મળ્યા હોય તેવું મને લાગે છે.

