ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં રાવણ દહન: કુંભકર્ણ-મેઘનાદમાં 150 તો રાવણના પૂતળામાં 200 સૂતળી બોમ્બ, બનાવતા કેટલા લાખનો ખર્ચો થયો?

સિંધી સમાજ દ્વારા રાવણ દહનને લઈને કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ થાય છે અને શોભાયાત્રામાં શુ હોય તેમજ રાવણ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે ચાલો જાણીએ

ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: શહેરમાં ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા સમયે ભારતમાં આવીને વસેલા કેટલાક સિંધી સમાજના લોકોએ ભાવનગરમાં પણ વસવાટ કર્યો હતો. ત્યારથી સિંધી સમાજના પૂર્વજો દ્વારા શરૂ કરાયેલા રાવણ દહનની પરંપરા આજે પણ જાળવી રાખવામાં આવી છે. સિંધી સમાજ દ્વારા રાવણ દહનને લઈને કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ થાય છે અને શોભાયાત્રામાં શુ હોય તેમજ રાવણ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે ચાલો જાણીએ.

મહારાજાએ આપેલી જગ્યા રહેવા
ભાવનગર શહેરના દશેરા મહોત્સવ સમિતિના આગેવાન મનસુખભાઈ પંજવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલા બાદ પાકિસ્તાનથી હિન્દુસ્તાન આવેલા અમારા સિંધી સમાજના લોકોને મહારાજાએ તબેલા સહિતના સ્થળોએ રહેવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. ત્યારથી અમારા પૂર્વજો ગરબીનું આયોજન કરતા જેમાં રામ, સીતા જાનકી વગેરે જેવા પાત્ર ભજવવામાં આવતા અને મહારાજા તેને નિહાળવા માટે આવતા હતા.

ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

55 વર્ષથી ચાલી આવતી રાવણદહન પરંપરા
ભાવનગર શહેરમાં જવાહર મેદાનમાં વર્ષોથી રાવણ દહન યોજવામાં આવે છે. ત્યારે સિંધી સમાજના આગેવાન મનસુખભાઈ પંજવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 55 વર્ષોથી આ કાર્યક્રમ સિંધી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવે છે. રાવણ દહનના કાર્યક્રમનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સિંધી સમાજ દ્વારા જ ઉઠાવવામાં છે. એ સિવાય કોઈ પણ સમાજની પાસેથી ફંડ લેવામાં આવતું નથી. જો કે સિંધી સમાજ દ્વારા 50, 100, 250 જે રકમ ફાળવવામાં આવે તે મેળવીને રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. જો કે પહેલા 45 હજારમાં થઈ જતો હતો પરંતુ હાલમાં 4 લાખ જેવી કિંમત થાય છે.

ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

રાવણ દહનના પૂતળામાં શું ઉપયોગમાં લેવાય?
રાવણ, મેઘનાથ અને કુંભકર્ણના બનાવવામાં આવતા પૂતળાને લઈને મનસુખભાઈ પંજવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પૂતળાની અંદર લાકડું, કાગળ અને સુતળી બોમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો કે પહેલા અહીંયા લોકો બનાવતા હતા. પરંતુ સમય જતા હવે કોઈ બનાવતું નથી. તેથી આગ્રાથી ખાસ લોકોને બોલાવવામાં આવે છે. જે લોકો દ્વારા રાવણ, મેઘનાથને કુંભકર્ણના પૂતળા બનાવી આપે છે. જો કે રાવણમાં 200, કુંભકરણમાં 150 અને મેઘનાથમાં 150 સૂતળી બોમ ગોઠવવામાં આવે છે.

ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષો પછી પુનઃ શોભાયાત્રાનું રાવણદહન પહેલા આયોજન
ભાવનગર જવાહર મેદાનમાં થતા રાવણ દહન કાર્યક્રમ દશેરા મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા કરાય છે. ત્યારે આ સમિતિના પ્રમુખ કિશોરભાઈ ગુરુમુખાણીએ જણાવ્યું હતું કે, થોડા સમયથી વિલંબને પગલે શોભાયાત્રા બંધ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ વર્ષે પાંચ બગી, 7 ટ્રેક્ટર, 15 કાર, આતિશબાજી, વાનરસેના સાથે ડીએસપી ઓફિસથી શોભાયાત્રા પ્રસ્થાન કરીને સંત કવરરામ ચોક, તખ્તેશ્વર પોલીસ ચોકી, આતાભાઇ ચોક થઈ સિંધુનગર, સરદારનગર, રૂપાણી સર્કલ અને ઘોઘા સર્કલ થઈને જવાહર મેદાન આવશે. જેમાં વિવિધ પાત્રો પણ રામ, સીતા લક્ષ્મણ, રાવણ, કુંભકર્ણ વગેરે જોવા મળશે.

ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ
ભાવનગરમાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
  1. આ પણ વાંચો:
  2. ગોધરામાં વલ્લભનગર યુવક મંડળ દ્વારા નવરાત્રીની ભવ્ય ઉજવણી, અંબાજીના ભાદરવી પુનમના મેળાની ડેકોરેશન થીમ
  3. સુરતના લસકાણામાં નવરાત્રી મહોત્સમાં આહીર સમાજની અનોખી પરંપરા, ભક્તિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA FESTIVALBHAVNAGAR RAVAN DAHANRAVAN DAHAN PROGRAMMBHAVNAGAR NEWSBHAVNAGAR RAVAN DAHAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.