Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

યુદ્ધના ભયથી રાજસ્થાન છોડીને ગુજરાતમાં કર્યો વસવાટ, મૂર્તિએ આપી આજીવિકા, પલાયનના 50 વર્ષની રસપ્રદ કહાની જાણો - FAMILY MAKING GANESH IDOLS

પાકિસ્તાન યુદ્ધ વખતે રાજસ્થાન છોડીને ગુજરાતમાં આવેલ પરિવાર 50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરે છે.

યુદ્ધના ભયથી રાજસ્થાન છોડીને ગુજરાતમાં વસેલ પરિવાર
યુદ્ધના ભયથી રાજસ્થાન છોડીને ગુજરાતમાં વસેલ પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 2:08 PM IST

5 Min Read

ભાવનગર: જીવન કેટલું અમૂલ્ય છે એ બાબત રાજસ્થાનના આ પરિવારની કહાની સાર્થક કરે છે. મહત્વની બાબત એ છે કે આ રાજસ્થાની પરિવાર જીવન બચાવતો ગુજરાત આવી પહોંચ્યો છે. આ રાજસ્થાની પરિવારની એક પેઢી ગુજરાતમાં સ્થાઈ થઈ ગઈ છે. આ ઘટના છે 1971ની. જાણવા જેવી વાત એ છે કે વર્ષ 1971માં એવું તો શું થયું કે આ રાજસ્થાની પરિવારને જીવ બચાવવા માટે ગુજરાત આવવું પડ્યું. આ પરિવારના મુખીયા નાથાભાઈ ગુજરાતમાં આવ્યા તેની પાછળનું કારણ ઇટીવી ભારતે શોધવાની કોશિશ કરી હતી અને રસપ્રદ હકીકત સામે આવી હતી.

જન્મભૂમિ છોડીને ગુજરાતને કર્મભૂમિ બનાવી:

આ ઘટના 1971ના યુદ્ધના સમયની છે. યુદ્ધની વચ્ચે આવતા બોંમ ગોળામાં પોતાની જન્મભૂમિ છોડીને ભાગેલા રાજસ્થાનીઓ છેલ્લા પાંચ દાયકાથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરીને પાકા ગુજરાતી બની ગયા છે. આરસપહાણના પથ્થરોની મજૂરી કરતો રાજસ્થાની પરિવારનો કાફલો 50 વર્ષ પહેલા ભારત-પાકિસ્તાનના યુદ્ધ સમયે પોતાની જન્મભૂમિ છોડીને ગુજરાતને કર્મભૂમિ બનાવી ચૂક્યો છે. રાજસ્થાની પરિવારો આજે શુદ્ધ ગુજરાતી બોલીને પોતાની એક પેઢીને ગુજરાતમાં તારી લીધી છે ત્યારે આ પરિવારની કહાની શું છે ? અને કઈ રીતે ગુજરાતમાં આવીને વસ્યા તે જાણીએ. જોકે આ રાજસ્થાની પરિવારોને તમે જાહેર રસ્તા ઉપર મૂર્તિઓ વેચતા નજરે નિહાળતા હશો. ચાલો જાણીએ વર્ષ 1971ની ઘટના.

પાકિસ્તાનના બોમ ગોળા આવતા રાજસ્થાનમાંથી ભાગ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જાહેર રસ્તા પર મૂર્તિ વેચનારાઓની મુલાકાત:

ભાવનગર શહેરમાં હાલ દશામાંનું વ્રત પૂર્ણ થયા બાદ ગણપતિ ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, તેથી શહેરના અનેક ખૂણા ઉપર જાહેર રસ્તામાં ઘણા લોકો મૂર્તિઓ વહેંચતા નજરે પડે છે. ઇટીવી ભારતની ટીમે રસ્તા પર મૂર્તિ વહેંચતા ગોપાલભાઈ ભાટી સાથે મુલાકાત કરી ત્યારે ગોપાલભાઈ ભાટીએ પોતે રાજસ્થાની અને મૂર્તિ બનાવવાનો વ્યવસાય કરતા હોવાનું જણાવ્યું. જો કે તેઓ રાજસ્થાનથી ક્યારે ગુજરાતમાં વસ્યા તે બાબતને લઈને માહિતી મેળવતા સામે આવ્યું હતું કે, આખરે 50 વર્ષ પહેલા તેઓ ગુજરાતમાં તેમના પિતા આવીને વસ્યા હતા.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

ઇટીવીની ટીમે ગુજરાતમાં વસવાટનું કારણ શોધવા ઘરે પહોંચ્યું:

ગોપાલભાઈ સાથે વાત થયા બાદ ઇટીવી ભારતની ટીમ ગોપાલભાઈનું સરનામું મેળવ્યું, ત્યારે આ સરનામું ભાવનગર શહેરના પછાત વિસ્તાર કહેવાતા ભરતનગર વિસ્તારના ત્રણ માળિયા સરકારી ક્વાર્ટરનું સામે આવ્યું. આથી ઇટીવી ભારતની ટીમ ભરતનગર ત્રણ માળિયામાં ગોપાલભાઈના ઘરે પહોંચી હતી. આ એ મકાનનો હતાં હાઉસિંગ બોર્ડના કે જે જર્જરિત થઈ ગયા છે અને ગમે ત્યારે ખાબકી શકે છે. આ મકાનોને ઉતારી લેવા મહાનગરપાલિકા અગાઉ પણ નોટિસો આપી ચૂકી છે. આમ છતાં ગોપાલભાઈ અને તેનો પરિવાર તેમજ અન્ય રાજસ્થાની પરિવારો આ ખંઢેર હાલતમાં પડેલા મકાનમાં વસવાટ કરતા નજરે પડતા હતા.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

વસવાટના સ્થળની સ્થિતિ અને પરિસ્થિતસ્થળની:

બે માળિયા મકાનોની વચ્ચે રાજસ્થાની પરિવારે પ્લાસ્ટિકના તાલપત્રીથી બાંધેલા માંડવાઓ હતા. જેની નીચે એક ઇંચથી લઈને 8 ફૂટ સુધીની ગણપતિની મૂર્તિઓ પડી હતી. મૂર્તિઓનું કલર કામ બાકી હતું. ગોપાલભાઈ, તેમના ભાઈ અને તેમના ઘરના પરિવારની દરેક મહિલાઓ આ મૂર્તિઓ બનાવવાની કામગીરીમાં લાગેલા હતા. બે મૂર્તિઓની વચ્ચે નાનું બાળક પણ ઘોડિયામાં આરામ ફરમાવતું હતું. જો કે એક માંડવાની નીચે ગોપાલભાઈના પિતા 75 વર્ષીય નાથાભાઈ ખાટલામાં બેસેલી હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

ગોપાલભાઈને તેમના વિશે પૂછતા તેમને કહ્યું હતું કે, તેમના પિતાને ડાયાબિટીસ હોવાથી એક પગ કપાવો પડ્યો છે તેથી ચાલી શકતા નથી. આપણે ત્યાં જઈને વાત કરવી પડશે અને હાલમાં તાવ આવે છે એટલે આરામમાં છે. અમારી આશા હતી કે નાથાભાઈ આખરે રાજસ્થાનથી કેમ આવ્યા હતા તે જાણવાની. આમ છતાં રાજસ્થાનથી આવેલા નાથાભાઈ સાથે ઈટીવી ભારતે વાતચીત કરી અને તેમના આવવા પાછળનું કારણ સામે આવ્યું.

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

50 વર્ષ પહેલા પાકિસ્તાનના બોમ ગોળા આવતા ભાગ્યા:

ગોપાલભાઈના પિતા નાથાભાઈ પ્રભાભાઇ ભાટીએ જણાવ્યું કે, 'એ સમયમાં તોફાન થયું. પાકિસ્તાન બોમ ગોળા ફેંકતા હતા. અમે મૂળ રાજસ્થાનના જેસલમેર બાડમેર ચિત્તોડગઢ મેવાડના છીએ. અમે હલકી વરણના નથી અમે જશવંતસિંહ ભાટી હતા. બોમ ગોળા ફેંકતા ત્યાંથી અમે ભાગ્યા એના પછી જે પલેવાલ બ્રાહ્મણ છે અહીંયા તે મૂળ જેસલમેરમાં આજુબાજુના ગામડાઓમાં રહેતા આજુબાજુના એ લોકોના આશરે 82 ગામ હતા તે ખાલી કર્યા અને ભાગ્યા. આ ગામ હજુ ખાલી પડ્યા છે 82 એ 82 ગામ.'

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

અમે પૂછ્યું નાથાભાઈને કોઈ વર્ષ ખબર છે તમે આવ્યા એ. ત્યારે નાથાભાઈએ કહ્યું વર્ષ ખબર નથી પણ 50 વર્ષ પહેલા અમે આવેલા એટલે 2025 થી પાછળ જાવ તો વર્ષ 1971 નજીક આવી જાય છે. મતલબ 1971 ના પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે તેઓ રાજસ્થાન છોડીને ભાગ્યા હશે.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

ભાગીને પ્રથમ આવ્યા આબુ પછી ભાવનગર કેટલા:

નાથાભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અમે પછી અહીં માઉન્ટ આબુ આવ્યા. અડધા લોકો અમારી સાથે આવેલા અમદાવાદમાં રોકાઈ ગયા હતા. બીજા આ બાજુ આવી ગયા હતા. અમે ભાવનગરના ગધેડીયામાં આવ્યા. ગધેડીયામાં આવ્યા પછી દસ વર્ષે ઇન્દિરા ગાંધી અને નેહરુ સરકારમાં આવ્યા હતા. એ આવ્યા ત્યારે એમણે પૂછેલું કે આ લોકો કોણ છે ઝૂંપડાવાળા. ત્યારે એ લોકોએ કહ્યું દસ વર્ષથી આવેલા છે. એટલે ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું એને રહેવા દો આમનામ. ત્યારે અહીંથી મહુવા બાપુ ગાડી શરૂ થયેલી ઘણાને એ બાજુ મહુવા લઈ ગયા, પછી ઘણા પાછા આવેલા. પછી મૂર્તિ બનાવવાની કામગીરી અમે શરૂ કરી હતી. અમને સરકાર પાંચ રૂપિયા પણ સહાય આપતી નથી.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

રાજસ્થાનમાં અમે મૂળ આરસ પથ્થરની મજૂરી કરતા:

નાથાભાઈ કહ્યું કે, રાજસ્થાનમાં અમે પથ્થર કામ કરતા હતા. આરસના એ પથ્થર ખાણમાંથી ખોદકામ કરીને કાઢતા અત્યારે તો જયપુરમાં મોટી ખાણો થઈ ગઈ છે. આરસના મોટા પથ્થર નીકળતા એને ઊંટ ઉપર લઈ જતા હતા, મોટી હવેલીઓ બનાવવામાં આવતી હોય તેમાં આ આરસપહાણ લઈ જવામાં આવતો હતો. અમે શિહોરના ગોતમેશ્વરમાં ખોદાણ કામ કરતા, પથ્થરનું નકશી કામ કરતા હતા અને પછી અમે અહીં ભાવનગર આવી ગયા.

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

નાથાભાઈના પત્ની પ્રેમીબેને જીવનની સફર ટૂંકમાં કહી:

નાથાભાઈના પુત્ર ગોપાલભાઈ અને બીજો પુત્ર જે હાલ મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરે છે ત્યારે નાથાભાઈના લગ્ન તેમની સાથે 50 વર્ષ પહેલા આવેલા રાજસ્થાની પરિવારના એક પરિવારની દીકરી પ્રેમીબેન સાથે થયા હતા. તેમનો પરીવાર શિહોરમાં વસવાટ કરે છે.

નાથાભાઈના પત્ની પ્રેમીબેને જણાવ્યું હતું કે, હવે અમારે ખૂબ તકલીફ છે. મહેનત મજૂરી કરીએ છીએ અને ખૂણા ખાંચામાં રહીએ છીએ પણ અહીંયા કોઈ મૂર્તિના ગ્રાહકો આવતા નથી. અમારે ધંધો ક્યાં કરવો ? મારું મૂળ પિયર સિહોરમાં છે મારે ઘરવાળા ભાવનગરમાં રહેતા, એટલે પરણીને અહીંયા લઈ આવેલા. અમે મૂળ અહીંના પણ આમ અમે મૂળ રાજસ્થાની છીએ.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

મૂર્તિ હાલ કમાણી અને રેશનકાર્ડ પણ બંધ થઈ ગયા:

ગુજરાતમાં આવીને વસેલો આ પરિવાર એકમાત્ર નથી. નાથાભાઈએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં અંદાજે 500 જેટલા પરિવારો હશે કે જે અલગ અલગ સ્થળોમાં જઈને વસવાટ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે નાથાભાઈના પુત્ર ગોપાલભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, ભરતનગરના કૈલાશનગરના ત્રણ માળિયામાં અમે રહીએ છીએ અને મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. સરકાર તરફથી કઈ મળતું નથી. રેશનકાર્ડ હતું તે પણ બંધ થઈ ગયું છે. મોટા શેઠીયાઓ તરફથી મદદ મળી રહે છે. અમે મૂળ રાજસ્થાની હવે પણ ગુજરાતમાં રહીએ છીએ એટલે હવે અમે ગુજરાતી થઈ ગયા છીએ.

જોકે ગોપાલભાઈએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એક ઇંચથી લઈને આઠથી નવ ફૂટ સુધીની અને તેનાથી વધુની મૂર્તિઓ બનાવે છે. જોકે મોટી મૂર્તિઓ માટે તેઓ ઓર્ડર લેતા હોય છે. મૂર્તિ બનાવવાની દરેક ચીજો અને તેના બીબાની ચિઝો બહારથી લાવવામાં આવે છે. 50 થી લઈને 25,000 રૂપિયા સુધીની મૂર્તિઓ બનાવે છે. આમ છતાં પણ સ્થિતિ દયનીય જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. "પર્યાવરણની રક્ષા માટે ઈકો-ફ્રેન્ડલી ગણપતિ મૂર્તિ અપનાવો" અમદાવાદ મનપાએ કરી અપીલ
  2. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરની 'ટાંગલિયા' આર્ટથી હોલિવૂડ સ્ટાર બ્રાડ પીટ પણ આકર્ષાયા, પહેર્યો 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ

ભાવનગર: જીવન કેટલું અમૂલ્ય છે એ બાબત રાજસ્થાનના આ પરિવારની કહાની સાર્થક કરે છે. મહત્વની બાબત એ છે કે આ રાજસ્થાની પરિવાર જીવન બચાવતો ગુજરાત આવી પહોંચ્યો છે. આ રાજસ્થાની પરિવારની એક પેઢી ગુજરાતમાં સ્થાઈ થઈ ગઈ છે. આ ઘટના છે 1971ની. જાણવા જેવી વાત એ છે કે વર્ષ 1971માં એવું તો શું થયું કે આ રાજસ્થાની પરિવારને જીવ બચાવવા માટે ગુજરાત આવવું પડ્યું. આ પરિવારના મુખીયા નાથાભાઈ ગુજરાતમાં આવ્યા તેની પાછળનું કારણ ઇટીવી ભારતે શોધવાની કોશિશ કરી હતી અને રસપ્રદ હકીકત સામે આવી હતી.

જન્મભૂમિ છોડીને ગુજરાતને કર્મભૂમિ બનાવી:

આ ઘટના 1971ના યુદ્ધના સમયની છે. યુદ્ધની વચ્ચે આવતા બોંમ ગોળામાં પોતાની જન્મભૂમિ છોડીને ભાગેલા રાજસ્થાનીઓ છેલ્લા પાંચ દાયકાથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરીને પાકા ગુજરાતી બની ગયા છે. આરસપહાણના પથ્થરોની મજૂરી કરતો રાજસ્થાની પરિવારનો કાફલો 50 વર્ષ પહેલા ભારત-પાકિસ્તાનના યુદ્ધ સમયે પોતાની જન્મભૂમિ છોડીને ગુજરાતને કર્મભૂમિ બનાવી ચૂક્યો છે. રાજસ્થાની પરિવારો આજે શુદ્ધ ગુજરાતી બોલીને પોતાની એક પેઢીને ગુજરાતમાં તારી લીધી છે ત્યારે આ પરિવારની કહાની શું છે ? અને કઈ રીતે ગુજરાતમાં આવીને વસ્યા તે જાણીએ. જોકે આ રાજસ્થાની પરિવારોને તમે જાહેર રસ્તા ઉપર મૂર્તિઓ વેચતા નજરે નિહાળતા હશો. ચાલો જાણીએ વર્ષ 1971ની ઘટના.

પાકિસ્તાનના બોમ ગોળા આવતા રાજસ્થાનમાંથી ભાગ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જાહેર રસ્તા પર મૂર્તિ વેચનારાઓની મુલાકાત:

ભાવનગર શહેરમાં હાલ દશામાંનું વ્રત પૂર્ણ થયા બાદ ગણપતિ ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, તેથી શહેરના અનેક ખૂણા ઉપર જાહેર રસ્તામાં ઘણા લોકો મૂર્તિઓ વહેંચતા નજરે પડે છે. ઇટીવી ભારતની ટીમે રસ્તા પર મૂર્તિ વહેંચતા ગોપાલભાઈ ભાટી સાથે મુલાકાત કરી ત્યારે ગોપાલભાઈ ભાટીએ પોતે રાજસ્થાની અને મૂર્તિ બનાવવાનો વ્યવસાય કરતા હોવાનું જણાવ્યું. જો કે તેઓ રાજસ્થાનથી ક્યારે ગુજરાતમાં વસ્યા તે બાબતને લઈને માહિતી મેળવતા સામે આવ્યું હતું કે, આખરે 50 વર્ષ પહેલા તેઓ ગુજરાતમાં તેમના પિતા આવીને વસ્યા હતા.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

ઇટીવીની ટીમે ગુજરાતમાં વસવાટનું કારણ શોધવા ઘરે પહોંચ્યું:

ગોપાલભાઈ સાથે વાત થયા બાદ ઇટીવી ભારતની ટીમ ગોપાલભાઈનું સરનામું મેળવ્યું, ત્યારે આ સરનામું ભાવનગર શહેરના પછાત વિસ્તાર કહેવાતા ભરતનગર વિસ્તારના ત્રણ માળિયા સરકારી ક્વાર્ટરનું સામે આવ્યું. આથી ઇટીવી ભારતની ટીમ ભરતનગર ત્રણ માળિયામાં ગોપાલભાઈના ઘરે પહોંચી હતી. આ એ મકાનનો હતાં હાઉસિંગ બોર્ડના કે જે જર્જરિત થઈ ગયા છે અને ગમે ત્યારે ખાબકી શકે છે. આ મકાનોને ઉતારી લેવા મહાનગરપાલિકા અગાઉ પણ નોટિસો આપી ચૂકી છે. આમ છતાં ગોપાલભાઈ અને તેનો પરિવાર તેમજ અન્ય રાજસ્થાની પરિવારો આ ખંઢેર હાલતમાં પડેલા મકાનમાં વસવાટ કરતા નજરે પડતા હતા.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

વસવાટના સ્થળની સ્થિતિ અને પરિસ્થિતસ્થળની:

બે માળિયા મકાનોની વચ્ચે રાજસ્થાની પરિવારે પ્લાસ્ટિકના તાલપત્રીથી બાંધેલા માંડવાઓ હતા. જેની નીચે એક ઇંચથી લઈને 8 ફૂટ સુધીની ગણપતિની મૂર્તિઓ પડી હતી. મૂર્તિઓનું કલર કામ બાકી હતું. ગોપાલભાઈ, તેમના ભાઈ અને તેમના ઘરના પરિવારની દરેક મહિલાઓ આ મૂર્તિઓ બનાવવાની કામગીરીમાં લાગેલા હતા. બે મૂર્તિઓની વચ્ચે નાનું બાળક પણ ઘોડિયામાં આરામ ફરમાવતું હતું. જો કે એક માંડવાની નીચે ગોપાલભાઈના પિતા 75 વર્ષીય નાથાભાઈ ખાટલામાં બેસેલી હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

ગોપાલભાઈને તેમના વિશે પૂછતા તેમને કહ્યું હતું કે, તેમના પિતાને ડાયાબિટીસ હોવાથી એક પગ કપાવો પડ્યો છે તેથી ચાલી શકતા નથી. આપણે ત્યાં જઈને વાત કરવી પડશે અને હાલમાં તાવ આવે છે એટલે આરામમાં છે. અમારી આશા હતી કે નાથાભાઈ આખરે રાજસ્થાનથી કેમ આવ્યા હતા તે જાણવાની. આમ છતાં રાજસ્થાનથી આવેલા નાથાભાઈ સાથે ઈટીવી ભારતે વાતચીત કરી અને તેમના આવવા પાછળનું કારણ સામે આવ્યું.

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

50 વર્ષ પહેલા પાકિસ્તાનના બોમ ગોળા આવતા ભાગ્યા:

ગોપાલભાઈના પિતા નાથાભાઈ પ્રભાભાઇ ભાટીએ જણાવ્યું કે, 'એ સમયમાં તોફાન થયું. પાકિસ્તાન બોમ ગોળા ફેંકતા હતા. અમે મૂળ રાજસ્થાનના જેસલમેર બાડમેર ચિત્તોડગઢ મેવાડના છીએ. અમે હલકી વરણના નથી અમે જશવંતસિંહ ભાટી હતા. બોમ ગોળા ફેંકતા ત્યાંથી અમે ભાગ્યા એના પછી જે પલેવાલ બ્રાહ્મણ છે અહીંયા તે મૂળ જેસલમેરમાં આજુબાજુના ગામડાઓમાં રહેતા આજુબાજુના એ લોકોના આશરે 82 ગામ હતા તે ખાલી કર્યા અને ભાગ્યા. આ ગામ હજુ ખાલી પડ્યા છે 82 એ 82 ગામ.'

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

અમે પૂછ્યું નાથાભાઈને કોઈ વર્ષ ખબર છે તમે આવ્યા એ. ત્યારે નાથાભાઈએ કહ્યું વર્ષ ખબર નથી પણ 50 વર્ષ પહેલા અમે આવેલા એટલે 2025 થી પાછળ જાવ તો વર્ષ 1971 નજીક આવી જાય છે. મતલબ 1971 ના પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે તેઓ રાજસ્થાન છોડીને ભાગ્યા હશે.

મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર
મૂર્તિ બનાવતા પરીવાર (Etv Bharat Gujarat)

ભાગીને પ્રથમ આવ્યા આબુ પછી ભાવનગર કેટલા:

નાથાભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અમે પછી અહીં માઉન્ટ આબુ આવ્યા. અડધા લોકો અમારી સાથે આવેલા અમદાવાદમાં રોકાઈ ગયા હતા. બીજા આ બાજુ આવી ગયા હતા. અમે ભાવનગરના ગધેડીયામાં આવ્યા. ગધેડીયામાં આવ્યા પછી દસ વર્ષે ઇન્દિરા ગાંધી અને નેહરુ સરકારમાં આવ્યા હતા. એ આવ્યા ત્યારે એમણે પૂછેલું કે આ લોકો કોણ છે ઝૂંપડાવાળા. ત્યારે એ લોકોએ કહ્યું દસ વર્ષથી આવેલા છે. એટલે ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું એને રહેવા દો આમનામ. ત્યારે અહીંથી મહુવા બાપુ ગાડી શરૂ થયેલી ઘણાને એ બાજુ મહુવા લઈ ગયા, પછી ઘણા પાછા આવેલા. પછી મૂર્તિ બનાવવાની કામગીરી અમે શરૂ કરી હતી. અમને સરકાર પાંચ રૂપિયા પણ સહાય આપતી નથી.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

રાજસ્થાનમાં અમે મૂળ આરસ પથ્થરની મજૂરી કરતા:

નાથાભાઈ કહ્યું કે, રાજસ્થાનમાં અમે પથ્થર કામ કરતા હતા. આરસના એ પથ્થર ખાણમાંથી ખોદકામ કરીને કાઢતા અત્યારે તો જયપુરમાં મોટી ખાણો થઈ ગઈ છે. આરસના મોટા પથ્થર નીકળતા એને ઊંટ ઉપર લઈ જતા હતા, મોટી હવેલીઓ બનાવવામાં આવતી હોય તેમાં આ આરસપહાણ લઈ જવામાં આવતો હતો. અમે શિહોરના ગોતમેશ્વરમાં ખોદાણ કામ કરતા, પથ્થરનું નકશી કામ કરતા હતા અને પછી અમે અહીં ભાવનગર આવી ગયા.

50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર
50 વર્ષથી ભાવનગરમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરનાર પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

નાથાભાઈના પત્ની પ્રેમીબેને જીવનની સફર ટૂંકમાં કહી:

નાથાભાઈના પુત્ર ગોપાલભાઈ અને બીજો પુત્ર જે હાલ મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરે છે ત્યારે નાથાભાઈના લગ્ન તેમની સાથે 50 વર્ષ પહેલા આવેલા રાજસ્થાની પરિવારના એક પરિવારની દીકરી પ્રેમીબેન સાથે થયા હતા. તેમનો પરીવાર શિહોરમાં વસવાટ કરે છે.

નાથાભાઈના પત્ની પ્રેમીબેને જણાવ્યું હતું કે, હવે અમારે ખૂબ તકલીફ છે. મહેનત મજૂરી કરીએ છીએ અને ખૂણા ખાંચામાં રહીએ છીએ પણ અહીંયા કોઈ મૂર્તિના ગ્રાહકો આવતા નથી. અમારે ધંધો ક્યાં કરવો ? મારું મૂળ પિયર સિહોરમાં છે મારે ઘરવાળા ભાવનગરમાં રહેતા, એટલે પરણીને અહીંયા લઈ આવેલા. અમે મૂળ અહીંના પણ આમ અમે મૂળ રાજસ્થાની છીએ.

ગણેશજીની મૂર્તિ
ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

મૂર્તિ હાલ કમાણી અને રેશનકાર્ડ પણ બંધ થઈ ગયા:

ગુજરાતમાં આવીને વસેલો આ પરિવાર એકમાત્ર નથી. નાથાભાઈએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં અંદાજે 500 જેટલા પરિવારો હશે કે જે અલગ અલગ સ્થળોમાં જઈને વસવાટ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે નાથાભાઈના પુત્ર ગોપાલભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, ભરતનગરના કૈલાશનગરના ત્રણ માળિયામાં અમે રહીએ છીએ અને મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. સરકાર તરફથી કઈ મળતું નથી. રેશનકાર્ડ હતું તે પણ બંધ થઈ ગયું છે. મોટા શેઠીયાઓ તરફથી મદદ મળી રહે છે. અમે મૂળ રાજસ્થાની હવે પણ ગુજરાતમાં રહીએ છીએ એટલે હવે અમે ગુજરાતી થઈ ગયા છીએ.

જોકે ગોપાલભાઈએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એક ઇંચથી લઈને આઠથી નવ ફૂટ સુધીની અને તેનાથી વધુની મૂર્તિઓ બનાવે છે. જોકે મોટી મૂર્તિઓ માટે તેઓ ઓર્ડર લેતા હોય છે. મૂર્તિ બનાવવાની દરેક ચીજો અને તેના બીબાની ચિઝો બહારથી લાવવામાં આવે છે. 50 થી લઈને 25,000 રૂપિયા સુધીની મૂર્તિઓ બનાવે છે. આમ છતાં પણ સ્થિતિ દયનીય જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. "પર્યાવરણની રક્ષા માટે ઈકો-ફ્રેન્ડલી ગણપતિ મૂર્તિ અપનાવો" અમદાવાદ મનપાએ કરી અપીલ
  2. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરની 'ટાંગલિયા' આર્ટથી હોલિવૂડ સ્ટાર બ્રાડ પીટ પણ આકર્ષાયા, પહેર્યો 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWSFAMILY FROM FLED PAKISTANPAKISTAN BOMBING IN 1971GANESH CHATURTHI 2025FAMILY MAKING GANESH IDOLS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.