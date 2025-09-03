ETV Bharat / state

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ ગુનાખોરી ઘટાડવાના હેતુસર પોલીસ વિભાગે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.

ભાવનગર પોલીસે જાહેર જનતા માટે અધિકારીઓના મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન નંબર કર્યા જાહેર
ભાવનગર પોલીસે જાહેર જનતા માટે અધિકારીઓના મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન નંબર કર્યા જાહેર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 5:45 PM IST

ભાવનગર: શહેર અને જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ ગુનાખોરી ઘટાડવાના હેતુસર પોલીસ વિભાગે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ભાવનગર પોલીસ તંત્ર દ્વારા શહેર અને જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોના લેન્ડલાઇન નંબરો અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના મોબાઇલ નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ પગલાંથી સામાન્ય નાગરિકો પોતાના વિસ્તારમાં થતી અસામાજિક, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કે ગુનાહિત ઘટનાઓની જાણ સીધી પોલીસ સ્ટેશનને કરી શકશે.

પોલીસ સંપર્ક નંબરોનું સાર્વજનિકરણ

ભાવનગર પોલીસ વિભાગે તાજેતરમાં શહેર અને જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોના લેન્ડલાઇન નંબરો તેમજ પોલીસ અધિકારીઓના મોબાઇલ નંબરો સાર્વજનિક કર્યા છે. આ પહેલનો હેતુ એ છે કે નાગરિકો કોઈપણ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિની જાણકારી આપવા કે મદદ મેળવવા માટે તાત્કાલિક સંપર્ક સાધી શકે. સામાન્ય રીતે નાગરિકો પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવામાં ખચકાટ અનુભવે છે, પરંતુ આ પગલાંથી તેઓ સરળતાથી પોલીસને મદદરૂપ થઈ શકશે. જાહેર કરાયેલા આ નંબરો સરકારી વિભાગના છે, જેનાથી નાગરિકો 100 નંબર (પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ) ઉપરાંત સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન સાથે સીધો સંપર્ક કરી શકે છે.

માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રહેશે

ભાવનગર શહેરના ડીવાયએસપી આર. આર. સિંઘાલે જણાવ્યું કે, નાગરિકોની સુવિધા માટે પીઆઇ (પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર) અને પીએસઆઇ (પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) કક્ષાના અધિકારીઓના મોબાઇલ નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં લેન્ડલાઇન ઉપરાંત એક વધારાનો મોબાઇલ નંબર પણ ઉપલબ્ધ કરાયો છે. તેમણે નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે, કોઈપણ સમસ્યા, બાતમી કે માહિતી હોય તો તે પીઆઇ અથવા પીએસઆઇના નંબર પર જણાવી શકે છે, અને આવી માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, પોલીસ વિભાગે સરકારની ‘112 જનરક્ષક’ યોજના હેઠળ 21 બોલેરો વાન પણ શરૂ કરી છે, જે નાગરિકોની સુરક્ષા અને તાત્કાલિક સહાય માટે કાર્યરત રહેશે.

