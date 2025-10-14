હવે ભાવનગર DSP નો સીધો સંપર્ક કરો, પરંતુ આ ચાર મુદ્દા પર જ ગુપ્ત અરજી કરવાની છૂટ
દિવાળીના તહેવારને લઈને ભાવનગર પોલીસ સજ્જ થઈ છે. DSP દ્વારા પોતાનો નંબર જાહેર કર્યો, જ્યાં ગુપ્ત ફરિયાદ કરી શકાશે.
ભાવનગર : દિવાળીના તહેવારને પગલે ભાવનગર પોલીસ તંત્ર સજ્જ થયું છે. પોલીસ તંત્ર દ્વારા વેપારીઓ સાથે બેઠક કરીને કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ભાવનગરના DSP દ્વારા ચાર મુદ્દાઓને પગલે એક મોબાઈલ નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે માત્ર DSP પાસે જ રહેશે. આ નંબર પર કોઈપણ વ્યક્તિ ગુપ્ત અરજી કરી શકે છે. વાંચો વિગતવાર માહિતી...
ભાવનગર DSP નીતેશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન મિલકત સંબંધી અને શરીર સંબંધી ગુનાઓ વધી શકે, તેના ઉપલક્ષમાં પોલીસ અધિકારીઓ સાથે એક બેઠક યોજવામાં આવી હતી. આ સાથે વ્યાપારીઓને બોલાવીને તેમની સાથે પણ એક બેઠક કરી છે. સામાન્ય રીતે પોલીસ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તહેવારને લઈને ખાસ આયોજન કર્યું છે. એક ટીમ દ્વારા બાઈક મારફતે પોઇન્ટ પર કામ કરવામાં આવનાર છે.
ગુપ્ત અરજી માટે સીધો નંબર : 78746 27874
DSP નીતેશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક કિસ્સામાં ફરિયાદી પોલીસ પાસે આવવામાં ડરે છે. આથી અમે એક નંબર જાહેર કર્યો છે, જે માત્ર મારી પાસે હશે. તેમાં ચાર મુદ્દા છે : છેડતી, ડ્રગ, વ્યાજ વટાવ અને નાના વેપારી મને અરજી કરી શકે છે. આ ચાર મુદ્દા પરના પ્રશ્નોને લઈને મારો નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
78746 27874, આ નંબર પર માત્ર આ ચાર મુદ્દાઓને લઈને અરજી કરવાની રહેશે. જેમ કે છેડતી, ડ્રગ, વ્યાજ વટાવ અને નાના વેપારી કે રેકડી વાળાને કોઈ ધમકાવતો હોય અથવા હેરાન કરતા હોય તો તેઓ મને ફરિયાદ કરી શકે છે. આ ફરિયાદ ગુપ્ત રહેશે. આ નંબર માત્ર મારી પાસે હશે એટલે લોકો ડર્યા વગર પોલીસને જાણ કરી શકે છે.
"વ્યાજ વટાવના કિસ્સામાં 6 જેટલા ગુના દાખલ કરીને 9 જેટલા આરોપીની અટક કરી છે. તેમાં એક રીઢો ગુનેગાર પણ ઝડપાયો છે. આ સાથે મહિલાઓની છેડતીનો પ્રશ્ન છે. ઓનલાઈન ફેક એકાઉન્ટ બનાવવા મામલે પણ આઠ શખ્સો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે." -- DSP નિતેશ પાંડે
દિવાળીને લઈ વ્યાપારીઓ માટે ખાસ સૂચન
DSP નિતેશ પાંડેની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર પોલીસ તંત્ર દ્વારા ભાવનગરના વ્યાપારીઓ, આંગડિયા અને સોની-વેપારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં કેટલીક જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. જે અનુસાર CCTV કેમેરાના એંગલ વ્યવસ્થિત ગોઠવવા જેમાં રોડ-રસ્તા કવર થાય, CCTV કેમેરાને નાઈટ વિઝન મોડમાં રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત ઓફિસ કે દુકાનમાં DVR ગુપ્ત સ્થાને રાખવું, બજાર વિસ્તારમાં દુકાનોમાં ખાનગી સિક્યુરિટી રાખવા, દુકાન બંધ હોય ત્યારે CCTV કેમેરા શરૂ રાખવા, સોના-ચાંદી અથવા રોકડની મોટી રકમ હેરફેર હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો તથા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દુકાનની આસપાસ દેખાય તો તુરંત પોલીસને જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
