ભાવનગરમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો, શહેરના આ માર્ગો રહેશે બંધ, ડ્રોન ઉડાવવા પર પણ પ્રતિબંધ

20 સપ્ટેમ્બરે પીએમ મોદીના રોડ શોને લઈને ભાવનગરમાં કેટલાક રસ્તાઓ પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ ડ્રોન ઉડાડવા પર પણ પ્રતિબંધ મુકાયો છે.

ભાવનગરમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો
ભાવનગરમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
ભાવનગર: આગામી 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ પીએમ મોદી ભાવનગરની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. શહેરના જવાહર મેદાન ખાતે વડાપ્રધાન મોદીના યોજાનાર કાર્યક્રમને લઈને પોલીસ વિભાગ સહિતનું વહિવટી તંત્ર સજ્જ છે. ત્યારે સ્થાનિક કલેકટર દ્વારા 20 તારીખના રોજ કેટલાક રસ્તાઓ જાહેર જનતા માટે સંપૂર્ણ એક દિવસ માટે બંધ કરવાનો અને ડ્રોન ઉડાડવા પર પણ પ્રતિબંધ જાહેર કરાયો છે.

આગામી 20 તારીખે ભાવનગર આવી રહેલા વડાપ્રધાન મોદીના આગમન પહેલા અધિક કલેકટર દ્વારા રસ્તાઓ સંપૂર્ણ બંધ રાખવા માટેનું જાહેરનામું જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. એક દિવસ માટે લોકોને વૈકલ્પિક માર્ગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલાંક માર્ગો પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. આ સાથે કેટલાંક વિસ્તારો ડ્રોન ઉડાડવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. ડ્રોન બાબતે પણ જાહેરનામું જાહેર કરાયું છે.

20 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગરમાં PM મોદીનો રોડ શોને કેટલાંક રસ્તાઓ બંધ

  • ઘોઘાસર્કલ, મેઘાણી સર્કલ, રબ્બર ફેક્ટરી સર્કલ, રાધા મંદિર, પ્લોટ ગેટ પોલીસ ચોકી, આતાભાઈ ચોક, રૂપાણી સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ-રીલાયન્સ મોલ (આતાભાઈ રોડ)થી ગોળીબાર હનુમાનજી મંદિર તરફ જતા રસ્તા સુધી, રૂપાણી સર્કલથી ગોળીબાર હનુમાનજી મંદિર તરફ જતો રસ્તો, ઘોઘા સર્કલથી ગોળીબાર હનુમાનજી મંદિર તરફ જતો રસ્તો બંધ રહેશે
  • મહિલા સર્કલ -ઘોઘાસર્કલ - રૂપાણી સર્કલ સુધી આવતા તમામ રસ્તા જાહેર જનતા માટે સંપૂર્ણ બંધ રહેશે. (રોડ શો રૂટ)
  • આતાભાઈ - સંસ્કાર મંડળ - રામમંત્ર મંદિર સુધીના રસ્તા.
  • પ્લોટ ગેટ પોલીસ ચોકી, પરીમલ ચોક, સેન્ટ્રલ સોલ્ટ ત્રણ રસ્તા, કાળીયાબીડ પાણીની ટાંકી સુધીના રસ્તા બંઘ
  • એરપોર્ટથી બાલા હનુમાન, મહિલા સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ, રૂપાણી સર્કલ, જવાહર મેદાન સુધી કોન્વોય માર્ગ પર રોડની બને બાજુ કોઇ વાહન પાર્ક કરવું નહિં, તેમજ કાફલો પસાર થાય ત્યારે સુચિત માર્ગ પર પસાર થતા વાહન ચાલકો માટે સંપૂર્ણ અવર-જવર માટે બંધ રહેશે.

20 સપ્ટેમ્બરનો ડાયવર્ઝન રૂટ

  • રામમંત્રથી કાળાનાળા જવા માંગતા વાહનો રામમંત્ર - કાળીયાબીડ ટાંકી, જવેલ્સ સર્કલ, નિલમબાગ સર્કલ, કાળાનાળા તમામ રસ્તાનો અવરજવર માટે ઉપયોગ કરવો.
  • કાળીયાબીડ ટાંકીથી કાળાનાળા તરફ જવા માંગતા વાહનો કાળીયાબીડ ટાંકી, જવેલ્સ સર્કલ, નિલમબાગ સર્કલ, કાળાનાળા રસ્તા તમામ રસ્તાનો અવરજવર માટે ઉપયોગ કરવો.
  • અન્ય રસ્તાઓ પર જવા માંગતા વાહન ચાલકોએ મોખડાજી સર્કલ, ટી.વી. કેન્દ્ર રોડ, લાલ બહાદુર શાત્રી સર્કલ, તિલકનગર, દિપક ચોક, શિશુવિહાર, ક્રેસંટ સર્કલ, હલુરીયા ચોક, નવાપરા ચોક, ભીડભંજન ચોક, કાળાનાળા સર્કલ, કાળુભા રોડ, ચિતરંજન ચોક, ડાયાભાઈ ચોક, જ્વેલ્સ સર્કલ, કાળીયાબીડ પાણીની ટાંકી, રામમંત્ર મંદિર, દુ:ખીશ્યામ બાપા સર્કલ, લાલાબાપા ચોક, સરદારનગર , શિવાજી સર્કલ, સુભાષનગર ચોક સુધીના તમામ રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવો.
  • નીચેના લોકોને જાહેરનામામાંથી મુક્તિ તો અન્યને નડશે કાયદો
  • જો કે આ જાહેરનામામાં કોને મુક્તિ મળી છે, તે જોઈએ તો આ જાહેરનામા અન્વયે જવાહર મેદાન કાર્યક્રમમાં રૂટમાં જનાર એસટી બસ, વી.વી.આઇ.પી. કાર, વી.આઇ.પી. કાર, કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર ટુ-વ્હીલર, વાહન ચાલક તેમજ જાહેર સેવા તંત્ર સાથે સંકળાયેલા અને ફરજ પરના વાહનોને તથા અધિકારી, કર્મચારીઓને આ જાહેરનામામાંથી મુકિત આપવામાં આવી છે.

જાહેરનામાનો ભંગ કરવા પર કાર્યવાહી

આ જાહેરનામાનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનારને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-1951 મુજબ શિક્ષા થઈ શકે છે. જાહેરનામાનો અમલ અને તેના ભંગ બદલના પગલા લેવા માટે હેડ કોન્સ્ટેબલથી નીચેના ન હોય તેવા ફરજ પરના અધિકારીને અધિકાર રહેશે.

આ વિસ્તારમાં ડ્રોન ઉડાડવા પર પ્રતિબંધ

ડ્રોન નહિ ઉડાડવા માટે અશિક કલેકટર દ્વારા એરપોર્ટથી જવાહર મેદાન સુધી સમગ્ર કોન્વોય રૂટ અને તેની આસપાસનો ૧ કિ.મી.નો એરીયા

ભાવનગર એરપોર્ટ તથા તેની આસપાસનો 1 કિ.મી.નો એરીયા

સરકીટ હાઉસ તથા તેની આસપાસનો 1કિ.મી.નો એરીયા

જવાહર મેદાન તથા તેની આસપાસનો 1કિ.મી.નો એરીયા “નો ફ્લાય ઝોન” જાહેર કરાયો

જાહેરનામાના ભંગ કે ઉલ્લંઘન બદલ સજાની જોગવાઈ

પ્રતિબંધીત રસ્તાઓ પર અને ડ્રોન નહિં ઉડાડવા માટે સવારે 6 થી સાંજના 4 કલાક સુધી પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે.

