રાજકોટનો શખ્સ દારૂ સાથે ઝડપાયો, ભાવનગર પોલીસે 10 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
ભાવનગર પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન દારૂ ભરેલી એક કાર ઝડપાઈ, સાથે રાજકોટના એક શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
Published : October 3, 2025 at 10:08 AM IST
ભાવનગર : માત્ર ભાવનગર શહેરમાં જ નહીં, પરંતુ જિલ્લાભરમાં થતી દારૂની હેરાફેરીને પગલે ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું હતું. જે દરમિયાન પોલીસ ટીમે દારૂ ભરેલી એક એક કાર સાથે રાજકોટના એક શખ્સને ઝડપી લીધો હતો. આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સ સામેલ છે, ત્યારે કુલ ત્રણ સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપાયો શખ્સ : ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા વાવડી ગામના સ્મશાન પાસે પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે શંકાના દાયરામાં ટાટા હેરિયર કાર જોવા મળતા તેની તપાસ કરી અને તેના ચાલકની પૂછપરછ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન પોલીસને કારમાંથી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જેથી પોલીસે મૂળ રાજકોટના રેલનગરમાં રહેતા 21 વર્ષીય યશરાજ મનસુખભાઈ ચૌહાણને દારૂ અને કાર સહિતના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
10 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત : ઘોઘા પોલીસે વાવડી ગામના સ્મશાન પાસે ઊભેલી ટાટા હેરિયર કારની તપાસ બાદ દારૂ મળી આવતા સમગ્ર મુદ્દામાલ કબજે લીધો છે. જેમાં રૂ. 2,51,000 ની કિંમતની 201 દારૂની બોટલ, એક સેમસંગ મોબાઈલ ફોન જેની કિંમત રૂ. 5,000 અને ટાટા કંપનીની હેરિયર કાર જેની કિંમત રૂ. 8,00,000 મળીને કુલ પોલીસે રૂપિયા 10,56,250 નો મુદ્દામાલ ધોરણસર ગુનો નોંધ્યો છે.
એક શખ્સની અટક, વધુ બે પણ સામેલ
ઘોઘા પોલીસે કાર સાથે યશરાજ મનસુખભાઈ ચૌહાણને ઝડપી લીધો હતો. બાદમાં પૂછતાછ કરતા ગુનામાં વધુ બે શખ્સ નીલદિપસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ગોહિલ નડિયાદવાળો અને બ્રિજરાજસિંહ સુખદેવસિંહ ગોહિલ ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના ઓદરકા ગામના રહેવાસી સામેલ હોવાની માહિતી મળી હતી. તેથી પોલીસે ધોરણસર ત્રણ શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને બે શખ્સને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
