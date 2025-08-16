ETV Bharat / state

જુગારીઓ ઝડપાયા, ભાવનગરમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા 12 જેટલા શકૂનીઓ ચડ્યા પોલીસના હાથે - GAMBLERS CAUGHT

ભાવનગર શહેરની ભરતનગર પોલીસે અંધારામાં લાઈટના અજવાળે જાહેરમાં જુગાર રમતા એક ડઝન જેટલા લોકોને ઝડપી લીધા હતા.

ભાવનગરમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા 12 જેટલા જુગારીઓ ઝડપાયા
ભાવનગરમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા 12 જેટલા જુગારીઓ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 12:20 PM IST

ભાવનગર: શ્રાવણ માસમાં સાતમ-આઠમ જેવા તહેવારોમાં જુગાર રમતા અનેક લોકો ઝડપાયા છે, ત્યારે ભાવનગર પોલીસે પણ શ્રાવણીયો જુગાર રમતા એક ડઝન જેટલા લોકોને ઝડપી લીધા છે. એક સાથે એક ડઝન લોકો ઝડપાતા ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો છે. પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ગુજરાતમાં શ્રાવણ માસમાં સાતમ-આઠમમાં તીન પત્તીનો જુગાર રમતા અનેક લોકો ઝડપતા હોય છે. ત્યારે ભાવનગર પોલીસ દ્વારા પણ જુગાર રમતા લોકો ઉપર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ભાવનગર શહેરની ભરતનગર પોલીસે અંધારામાં લાઈટના અજવાળે જાહેરમાં જુગાર રમતા એક ડઝન જેટલા લોકોને ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

વર્ષોથી ગુજરાતમાં સાતમ-આઠમે રમાય જુગાર
શ્રાવણ માસમાં ગુજરાતમાં જુગાર એટલે કે જુગટુ રમવાનું અનેક લોકો પસંદ કરતા હોય છે. પરંતુ ગુજરાત સરકારના કાયદા કાનૂન પ્રમાણે જુગાર રમવો ગેરકાનૂની હોવાથી પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી થતી હોય છે. પરંતુ જુગટુ રમનારાઓ સાતમ આઠમ જેવા તહેવારમાં મોટા પ્રમાણમાં રમતા ઝડપાતા હોય છે. ત્યારે હાલ શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે સાતમ અને આઠમ જેવા બે તહેવારોમાં સૌથી વધુ જુગાર રમતા લોકો ઝડપાય છે. ભાવનગર પોલીસ પણ સાતમ-આઠમ જેવા તહેવારને લઈને સતર્ક બની ગઈ છે.

જાહેરમાં અંધારામાં જુગાર રમતા ઝડપાયા એક ડઝન
ભાવનગરની ભરતનગર પોલીસ રાત્રી દરમિયાન પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે ભાવનગર શહેરના સીદસર રોડ ઉપર આવેલા લક્ષ્મીનગરના મેદાન પાસે જાહેર ખુલ્લા પ્લોટમાં કેટલાક શખ્સો જુગાર રમી રહ્યા હતા. લક્ષ્મીનગર મેદાનમાં પ્લોટ નંબર 167 થી 157 ની વચ્ચે જાહેરમાં લાઈટના અજવાળે એક બે નહીં પરંતુ એક ડઝન એટલે કે 12 જેટલા લોકો જુગાર રમી રહ્યા હોય ત્યારે ભરતનગર પોલીસે રેડ કરીને તમામને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધા હતા.

જાહેરમાં જુગાર રમતા 12 જેટલા શકૂનીઓ ઝડપાયા
ભરતનગર પોલીસે લક્ષ્મીનગર મેદાનમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા 12 જેટલા લોકોને ઝડપી લીધા બાદ તેમની પાસેથી મુદ્દામાલ કબજે લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે કુલ 13 જેટલા મોબાઈલ જેની કિંમત 1.30 લાખ તેમજ રોકડ 31,200 મળીને પોલીસે કુલ 1,61,200 નો મુદ્દામાલ કબજે લીધો છે. તમામને ઝડપીને ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આમ શ્રાવણ માસમાં સાતમ આઠમમાં જુગાર રમતા એક સાથે એક ડઝન લોકો ઝડપાવા પામ્યા છે.

  1. જૂનાગઢમાં શ્રાવણીયો જુગાર રમતા જુગારીઓ પર પોલીસની રેડ, 15 દિવસમાં 20 મહિલાઓ પકડાઈ
  2. ભાવનગરમાં લાઈટના અજવાળે જુગાર રમતા 5 ઝડપાયા, અઢી લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

