ભાવનગરમાં પેરોલ ફ્લો સ્કવોર્ડ પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે સિહોરના ઘાંઘળીથી નેસડા રોડ ઉપર આ ટ્રક મળી આવ્યો હતો.

71 વર્ષીય આરોપી નીકળ્યો રીઢો ગુનેગાર
71 વર્ષીય આરોપી નીકળ્યો રીઢો ગુનેગાર (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 28, 2025 at 2:53 PM IST

ભાવનગર : નવસારીથી ચોરાયેલા ટ્રક સાથે બે શખ્સોને ભાવનગર પેરોલ ફ્લો સ્કવોર્ડ ઝડપી લીધા છે. આરોપી 71 વર્ષીય વયોવૃદ્ધ અને 20 વર્ષીય યુવાન છે. જે ઉંમરમાં દીકરાના દીકરાને રમાડવાનો સમય હોય ત્યાં આ વૃદ્ધ ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા છે. પોલીસે આ બંનેને ઝડપી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સિહોર મળ્યો શંકાસ્પદ ટ્રક : ભાવનગર જિલ્લામાં પેરોલ ફ્લો સ્કવોર્ડ પોલીસ સિહોર પંથકમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. જે દરમિયાન ઘાંઘળી નેસડા રોડ ઉપર નંબર પ્લેટ વગરના એક ટોરસ ટ્રકને ઉભો રાખીને તેની પૂછતાછ કરી હતી. જેમાં સવાર ગની આદમભાઈ સૈયદ અને વિવેક નારણભાઈ પરમારની પાસે ટ્રકના આધાર પુરાવા માંગવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેઓ આધાર પુરાવા આપવામાં અસમર્થ રહેતા પોલીસે ઉંડી તપાસ કરી હતી.

ભાવનગરમાં મળી ચોરીની ટ્રક : 71 વર્ષીય આરોપી નીકળ્યો રીઢો ગુનેગાર (ETV Bharat Gujarat)

બે આરોપી વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી : તપાસ દરમિયાન પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ટ્રકની ચોરી થઈ હોવાનું માલુમ પડતા ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ટ્રક ચોરીનો હોવાનું અને વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીનો ગુનો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસે 71 વર્ષીય વૃદ્ધ અને 20 વર્ષીય યુવાન વિરુદ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરી હતી.

71 વર્ષીય આરોપીના ગુનાની લાંબી યાદી

પકડાયેલા ટાટા ટોરસ ટ્રક સાથે 71 વર્ષીય ગની આદમભાઈ સૈયદ અને 20 વર્ષીય નારણભાઈ પરમાર ઝડપાઈ ગયા હતા. જેમાં આરોપી ગનીભાઈ સિહોરના રહેવાસી છે. ગની આદમભાઈ સૈયદ ઉપર અગાઉ પણ ભાવનગર, સુરત, બોટાદ અને ભરૂચ જેવા જિલ્લામાં 323, 504, 506, 114, 379, GP ACT 119, MV ACT 192 જેવી કલમ હેઠળ ગુના નોંધાયેલા છે. ઉપરાંત બોટાદમાં પશુ પ્રત્યેક કુરતા અધિનિયમ નીચે પણ તેના વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે.

મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પોલીસ કાર્યવાહી

શંકાને આધારે ચાલક પાસેથી આધાર પુરાવા માગ્યા, જોકે તે પુરાવા આપવામાં અસમર્થ રહ્યા હતા. પકડાયેલા ટ્રકનો નંબર GJ-26-T-9688 અને તેનો એન્જિન નંબર 81A8442119 અને ચેસીસ નંબર MAT466621J5AD1120 પોલીસે જાહેર કર્યો છે. પેરોલ ફ્લો સ્કવોર્ડે વૃદ્ધ અને યુવકને ઝડપી લીધા બાદ શિહોર પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દીધો અને વલસાડ પોલીસને જાણ કરવા જણાવ્યું હતું.

