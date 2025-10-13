ભાવનગર નંદકુવરબા મહિલા કોલેજના યુવા ઉત્સવ, 57 કરતા વધુ ઇવેન્ટમાં 3500 વિદ્યાર્થિનીઓ જોડાઈ
ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલી નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ ખાતે ફિસ્ટા 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 13, 2025 at 3:06 PM IST
ભાવનગર : યુવતીઓમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને બહાર લાવવાના પ્રત્યન હેતુ યુવા ઉત્સવ 2025નું આયોજન ત્રણ દિવસ માટે નંદકુવરબા મહિલા કોલેજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. યુવતીઓ ઉત્સાહ સાથે જોડાઈને સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રહી છે.
ભાવનગર શહેરના ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલી નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ ખાતે ફિસ્ટા 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વિદ્યાર્થીનીઓને પોતાની સ્કિલને બહાર લાવવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. જો કે કોલેજ દ્વારા યોજાનાર ફીસ્ટા 2025માં ભારતીય સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે તેવી ઇવેન્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીનીઓ આ સ્પર્ધાઓમાં જોડાઈ છે.
શું છે 2025 ફિસ્ટા નંદકુંવરબા કોલેજનું
ભાવનગરના ભરતનગર વિસ્તારમાં શિવાજી સર્કલ નજીક આવેલી નંદકુવરબા મહિલા કોલેજના પટાંગણમાં 2025 યુવા ઉત્સવનું આયોજન 3 દિવસ માટે કરવામાં આવ્યું છે. આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી ભરતસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે ફિસ્ટા 2025નું આયોજન કરાયું છે. તેમાં 57 કરતા વધુ ઇવેન્ટોને સામેલ કરવામાં આવી છે. જેમાં એક મિનિટની ગેમ છે, વ્યક્તિગત ઈવેન્ટ છે. ગ્રુપ ઇવેન્ટ છે, તેમજ અલગ અલગ ઇવેન્ટ હોય જેમ કે ફોક ડાન્સ, ગ્રુપ ડાન્સ, લગ્નગીત, હાલરડા વગેરે જેવી ઇવેન્ટોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
સંસ્કૃતિને જાળવવાનો પણ પ્રયત્ન ફિસ્ટામાં
નંદકુવરબા મહિલા કોલેજના યોજાયેલા યુવા ઉત્સવ કાર્યક્રમમાં ભારતીય સંસ્કૃતિને મહત્વ આપવામાં આવ્યુ છે. કોલેજના ટ્રસ્ટી ભરતસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે આપણી સંસ્કૃતિને લઈને પણ આયોજન કર્યું છે. જૂની વિસરાતી આપણી સંસ્કૃતિ પાછી આવે તેવા પ્રયત્ન કરાયા છે. આર્ટની વાત કરીએ તો તાવડી આર્ટ, નેઈલ આર્ટ, પેઇન્ટિંગ વગેરે જેવી કલાનું પણ આયોજન કરાયું છે. જેથી વિદ્યાર્થીઓની અંદર રહેલી સ્કિલ બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.
કેટલી વિધાર્થિનીઓ જોડાઈ ફિસ્ટાની સ્પર્ધાઓમાં
યુવા ઉત્સવની ઉજવણી ત્રણ દિવસ માટે થવાની છે જેને લઇને નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજના ટ્રસ્ટી ભરતસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે અમારો ફિસ્ટા 2025 છે તેમાં 57 કરતાં વધારે ઇવેન્ટોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એટલે કે એક વિદ્યાર્થી આઠ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ શકે છે. આમ કુલ જોવા જઈએ તો સમગ્ર સ્પર્ધાઓની અંદર 3500થી વધારે વિદ્યાર્થીનીઓ ભાગ લેવાની છે. આમ ત્રણ દિવસના કાર્યક્રમમાં યુવતીઓમાં રહેલી સ્કિલ બહાર લાવવાનો અમારો પ્રયત્ન છે.
